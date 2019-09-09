ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выборы в России, президент о сланцевой энергетике и трудовые мигранты

DELFI В СПб | ВИДЕО: Проживающая в Петербурге уроженка Эстонии — о саботаже выборов губернатора и жизни в России

Ольга Орехова около 10 лет назад переехала на постоянное мест о жительство в Россию. Некоторое время она проживала в Екатеринбурге, а затем переехала в Санкт-Петербург.

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DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: В российской политике без перемен

Valimised Peterburis Foto: Roman Starapopov

На фоне самых массовых протестов в Москве, 8 сентября в России состоялись региональные выборы. При этом большее значение придавалось выборам в Санкт-Петербурге, где жители выбирали не только депутатов муниципалитетов, но и губернатора. Именно поэтому мы решили поехать не в Москву, где выбирают городскую Думу, которая на самом деле мало что решает, а в Петербург.

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ГАЛЕРЕЯ | Прекрасные бегуньи: самые красивые девушки Таллиннского марафона

Foto: Henri-Kristian Kirsip

На выходных прошел Таллиннский марафон. В субботу любители спорта участвовали в Осеннем забеге — 10 километров. В воскресенье состоялись марафон и полумарафон — 42.1 и 21.1 километров. Хоть и большинство бегунов были мужского пола, девушек тоже было много! Смотрите подборку.

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Компенсации растут: Больничная касса тратит миллионы на лечение зубов жителей Эстонии