ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выборы председателя Isamaa, горящий дом в Пеэтри, ярмарки в Маарду и Нарве(9)
Читайте главные новости за сегодня!
Читайте главные новости за сегодня!
В конце апреля погода порадовала жителей Эстонии теплыми деньками, но уже в начале мая выпал снег. Предсказатели погоды говорят, что на очень жаркое лето надеяться не приходится, пишет Maaleht.
Loe edasi...
Полиция передает, что вчера, 10 мая, было задержано 8 водителей: один с признаками употребления наркотических веществ и 7 с признаками употребления алкоголя. Произошло также три случая, когда человеку нужна была медицинская помощь.
Loe edasi...
Секретарь по зарубежным связям Партии реформ Айрис Мейер посмотрела передачу Delfi ”10 минут”, в которой Яак Мадисон рассказал о визите Марин Ле Пен. Мейер считает, что представитель EKRE не видит проблемы в том, чтобы принимать в гостях политика, который одобряет политику Кремля.
Loe edasi...
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пообещал принять меры, чтобы в названии города Таллинна в зарубежных аэропортах и на продаваемых за границей билетах название Таллинна было написано правильно — с двумя буквами "н", пишет rus.err.
Loe edasi...
В понедельник вечером Луа Кескюла с мужем решили отпраздновать вторую годовщину свадьбы в ресторане, где женщине повезло найти в своей устрице редкую жемчужину.
Loe edasi...
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд. Об этом говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, распространенном в пятницу, пишет TACC.
Loe edasi...
На дорогах Чили продолжается шестой этап чемпионата мира по авторалли. После СУ9 по-прежнему лидирует эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Субботний день был отмечен двумя авариями.
Loe edasi...
В субботу, 11 мая, прошел съезд партии Isamaa, на котором были выбраны председатель партии, члены правления партии, члены суда чести и члены ревизионной комиссии.
Loe edasi...
Сегодня на границе Таллинна в поселке Пеэтри начался пожар в жилом доме, потушить который приехали спасатели трех бригад.
Loe edasi...
Когда-то очень давно представители местных швейных предприятий говорили, что не собираются переводить производство в страны третьего мира, потому что эстонский продукт — это эстонский продукт. Сейчас волна сокращений идет сразу на трех швейных фабриках — расходы на рабочую силу тут стали слишком высоки. Это значит, что одежду будут шить где-нибудь в Бангладеш. А откуда поступают продукты, которые мы привыкли считать эстонскими? — спрашивает "МК-Эстония".
Loe edasi...
По информации Министерства обороны Латвии, 10 мая в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных в начале недели ранений скончался военнослужащий албанского контингента — майор Клодиан Тануши.
Loe edasi...
В воскресенье, 12 мая, в Литве пройдет первый тур президентских выборов. Даля Грибаускайте, занимавшая пост с 2009 года, уступит место одному из девяти кандидатов. Портал Delfi разбирался, кто они и чего следует от них ждать.
Loe edasi...
11 мая в Нарве, на территории Ида-Вирумааского центра профессионального образования, который и являлся главным организатором мероприятия, состоялась традиционная весенняя ярмарка, еще раз доказавшая, что ни смотря на дождливую погоду, по-прежнему популярна среди нарвитян и гостей приграничного города.
Loe edasi...
11 и 12 мая в Маарду проходит городская ярмарка. 11 мая мероприятия продолжаются до 20 часов, а 12 числа до 16.
Loe edasi...
Вчера стало известно, что заключенный два года назад брак центристов и депутатов Рийгикогу Мартина Репинского и Сирет Котка-Репински треснул, а сам Репинский уже какое-то время живет вместе с “Мисс бикини Нарва-Йыэсуу” Екатериной Васильевой.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.