ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выборы председателя Isamaa, горящий дом в Пеэтри, ярмарки в Маарду и Нарве

Секретарь по зарубежным связям Партии реформ Айрис Мейер посмотрела передачу Delfi ”10 минут”, в которой Яак Мадисон рассказал о визите Марин Ле Пен. Мейер считает, что представитель EKRE не видит проблемы в том, чтобы принимать в гостях политика, который одобряет политику Кремля.

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Рейнсалу попросит чиновников разобраться с правильным написанием названия Таллинна за рубежом

фото иллюстративное Foto: Jaanus Lensment

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пообещал принять меры, чтобы в названии города Таллинна в зарубежных аэропортах и на продаваемых за границей билетах название Таллинна было написано правильно — с двумя буквами "н", пишет rus.err.

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ФОТО: Женщина нашла жемчужину в устрице за ужином в таллиннском ресторане

Фото: личная коллекция

В понедельник вечером Луа Кескюла с мужем решили отпраздновать вторую годовщину свадьбы в ресторане, где женщине повезло найти в своей устрице редкую жемчужину.

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Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

AP - Scanpix

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд. Об этом говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, распространенном в пятницу, пишет TACC.

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Тянак лидирует в Чили, два конкурента угодили в аварию

Ott Tänak Tšiili rallil. Foto: DIEGO IBACACHE, EPA/Scanpix

На дорогах Чили продолжается шестой этап чемпионата мира по авторалли. После СУ9 по-прежнему лидирует эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Субботний день был отмечен двумя авариями.

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Хелир-Валдор Сеэдер остается председателем Isamaa

В субботу, 11 мая, прошел съезд партии Isamaa, на котором были выбраны председатель партии, члены правления партии, члены суда чести и члены ревизионной комиссии.

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ФОТО И ВИДЕО: В поселке Пеэтри горит жилой дом

Foto: Tiit Blaat

Сегодня на границе Таллинна в поселке Пеэтри начался пожар в жилом доме, потушить который приехали спасатели трех бригад.

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Чья на самом деле продукция скрывается под упаковками с эстонскими названиями

Когда-то очень давно представители местных швейных предприятий говорили, что не собираются переводить производство в страны третьего мира, потому что эстонский продукт — это эстонский продукт. Сейчас волна сокращений идет сразу на трех швейных фабриках — расходы на рабочую силу тут стали слишком высоки. Это значит, что одежду будут шить где-нибудь в Бангладеш. А откуда поступают продукты, которые мы привыкли считать эстонскими? — спрашивает "МК-Эстония".

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В Латвии скончался раненный на полигоне в Адажи албанский военнослужащий