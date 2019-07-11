11.07.2019, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Второй день съемок на Лаагна теэ и масштабная утечка данных клиентов Olerex


rus.delfi.ee
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Filmivõtted Laagna kanalis 11.07.2019
Filmivõtted Laagna kanalis 11.07.2019Foto: Andres Putting

Все самые важные новости этого четверга, 11 июля, вы найдете ниже в нашей традиционной подборке.

"Меня здесь отмудохали". Строитель из Украины — о работе в Эстонии, потасовке и налоговой, которая "не нагибает"

Arsen Foto: Madis Veltman

Арсен (30) приехал в Эстонию из Харькова в поисках работы на стройке. Поработав и освоившись в Эстонии, он открыл здесь свою фирму. Мужчина удивлен, что в Эстонии легче вести бизнес, "никто не нагибает". Арсен признает, что является злостным нарушителем ПДД и не раз попадал в поле зрения полиции, а однажды оказался участником потасовки.
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ВИДЕО: На Лаагна теэ продолжаются съемки! Смотрите, как Голливуд воспроизводит аварию

Съемочная команда Кристофера Нолана продолжает съемки боевика на Лаагна теэ.
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ГАЛЕРЕЯ: Двойник Вашингтона и "убитый" автомобиль — второй день съемок в "канаве"

Filmivõtted Laagna kanalis 11.07.2019 Foto: Andres Putting

Сегодня, 11 июля, на Лаагна теэ продолжают снимать боевик. Фотограф Delfi заснял дублера Джона Дэвида Вашингтона, сына Дэнзела Вашингтона. Также на снимках виден автомобиль, в который врезались с двух сторон. Смотрите галерею!
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Департамент призывает: водители, при возможности передвигайтесь по Лаагна теэ, а не улице Пунане!

Laagna tee Tallinnas Lasnamäel Foto: Ilmar Saabas

Таллиннский департамент транспорта сообщает, что в связи с проведением съемок на Лаагна теэ был проведен оперативный анализ транспортных потоков, который показал, что несмотря на то, что Лаагна теэ в утреннее время открыта для движения в сторону города, а в вечерние часы-пик – по направлению из города в Ласнамяэ, эта улица использовалась вчера значительно меньше обычного.
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"Ожидаемых пробок на дорогах нет!" Теперь читатели защищают Нолана: многим нравится организация движения на Лаагна теэ

Laagna tee Foto: Ilmar Saabas

Читатели портала RusDelfi, после нескольких критических статей в сторону Кристофера Нолана и его киносъемок, стали отправлять хвалебные письма. Читайте несколько из них.
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ВИДЕО DELFI: Грузовик таранит маленький автомобиль. Много дыма во время съемок в "канаве"!

Съемки Кристофера Нолана продолжаются. Теперь мы знаем, что у этого режиссера все по-настоящему. На видео видно, как грузовик таранит маленькую машину на Лаагна теэ.
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ФОТО и ВИДЕО | Шторм в курортной части Греции: погибли шесть туристов, более 100 травмированы

Scanpix, AFP:SAKIS MITROLIDIS

ТОП

На севере Греции в Халкидики жертвами сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики стали шесть туристовсообщает портал News.liga.net со ссылкой на Reuters.
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ВИДЕО: Сумасшедший поступок! Мужчина спрыгнул с балкона отеля Radisson — с парашютом

Foto: Delfi / Kuvatõmmis

В среду вечером безбашенный мужчина решил спрыгнуть с парашютом с балкона отеля Radisson в центре Таллинна. Руководителя отеля подобная выходка не порадовала.
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Какое-то неправильное лето: ночью температура опустится до нуля градусов. Где обещанная жара?

Pixabay

В ночь на пятницу и субботу температура воздуха местами опустится до 0°С, сообщает pogoda.ee. Но получим ли мы долгожданную летнюю жару?
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ФОТО: В Вильяндимаа на озере проходят масштабные поиски тела утонувшего мужчины

Kenno Soo

Вчера в 21:45 Центр тревоги получил сообщение о том, что на озере Холстре в Вильяндимаа под воду ушел человек.
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Водолазы нашли тело утонувшего в озере Хольстре мужчины

Foto: Kenno Soo

Сегодня вечером спасатели нашли тело пропавшего в Вильяндимаа на озере Хольстре мужчины.
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Водитель BMW совершил аварию и скрылся, но был пойман

Pilt on illustratiivne, tegelikult oli õues juba pimedam Foto: Andres Putting

Сегодня около двух часов ночи на 81 км шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа произошла авария.
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ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | "У грузин нет ненависти к россиянам. Но обида за Осетию и Абхазию есть”. Туризм, русский язык, политика

GEORGIA-PROTESTS/ Foto: IRAKLI GEDENIDZE, REUTERS

В Грузии сейчас неспокойно. Митинги, протесты, отставка спикера парламента, закрытие авиасообщения с Россией. Портал RusDelfi пообщался с жителями Эстонии, которые так или иначе связаны со страной на берегу Черного моря, чтобы узнать: можно ли в Тбилиси говорить по-русски и не пострадало ли легендарное гостеприимство (спойлер, не пострадало).
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Оудекки Лооне о сентябрьском салюте в Москве: это внутриполитический шаг. Рейнсалу перегибает палку и видит призраков

Ekspress Meedia

Министерство иностранных дел выразило сегодня посольству России в ЭР протест в связи с проведением в ”75-ю годовщину повторной оккупации Таллинна” торжественного салюта. По мнению известного политика-центриста Оудекки Лооне, это чисто внутриполитическое событие: ”Протест со стороны главы МИДа абсолютное перегибание палки. В каждой тени не стоит видеть призрака”.
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Трагедия в Ляэне-Вирумаа: соцработники опровергают утверждения о неблагоприятной атмосфере в семье умершего от удушья мальчика

Foto: Jaanus Lensment

Слухи о неблагоприятной атмосфере в семье погибшего во вторник мальчика, по словам руководителя социальной службы волости Хальяна Клаарики Адонов, не соответствуют действительности, пишет Eesti Päevaleht.
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Пять военных кораблей попытались захватить британский танкер у берегов Ирана

REUTERS

Пять военных кораблей Ирана попытались захватить британский нефтяной танкер British Heritage в Персидском заливе в среду, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных об инциденте.
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Кому банки дают жилищный кредит: убийца не получит, а родитель-одиночка — пожалуйста

Foto: Madis Veltman

Ничего удивительного, что вставшим на преступный путь лицам, а также игроманам солидные банки не дают кредиты.
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”У грязи должен быть предел”. Владимир Познер дал оценку оскорблениям Путина со стороны грузинского журналиста

pozneronline.ru

Известный российский тележурналист Владимир Познер в своей авторской колонке на сайте pozneronline.ru дал оценку демаршу грузинского журналиста Георгия Габуния в эфире теленала ”Рустави-2”.
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В Ласнамяэ на Паэ открыли новый гипермаркет Rimi

Rimi Eesti AS

В новом торговом центре Ласнамяэ (Паэ, 76) открыли 11-й по счету в Таллинне гипермаркет Rimi. В Эстонии насчитывается уже 17 гипермаркетов Rimi. Новый магазин занимает 1860 кв.м торговой площади, в ассортимент входят свыше 16 000 товаров.
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ФОТО И ВИДЕО | Невероятный размах: смотрите, как будет выглядеть новый спа-отель в Эстонии

Foto: KOKO

Компания Aqva Hotels OÜ построит на берегу озера Вильянди, по адресу Роо 9, 4-этажный конференц-спа-отель, расcчитанный на 150 комнат.
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Может вести себя непредсказуемо. Полиция просит помощи в поиске 16-летнего подростка

PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Кристена-Энрико, который самовольно ушел из спецшколы Каагвере и не вернулся.
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Большой обман на эстонских рынках. Люди, вы не имеете ни малейшего представления, что покупаете!

Riia ööturg. Kui sealt tuleb Eesti toodang Eesti turgudele, siis kust ta sinna saabub, pole ammugi teada. Madis Must

На прошлой неделе хозяйка хутора Сепакыртси Ану Яаникесинг принесла в редакцию Maaleht результаты проб, по которым собранная на ее полях клубника была ”чистой”. А вот анализ клубники с прилавков хутора оказался не таким хорошим.
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ГАЛЕРЕЯ | Чудеса да и только! На рынке Пярну за ночь материализовалась латвийская клубника

Ago Tammik

После того, как в среду в газете Maaleht была опубликована статья о том, что торговцы выдают привезенную из Риги клубнику за эстонскую, на многих прилавках пярнуского рынка ”эстонская” клубника нежданно прекратилась в латвийскую.
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Ветеринарно-пищевой департамент тоже обнаружил в клубнике с хутора Сепакыртси запрещенные вещества

Erakogu

Как уже сообщалось, 18 июня газета Maaleht произвела на таллиннском рынке закупку клубники из Эстонии, Греции и Польши и отправила ее на лабораторный анализ. В эстонской клубнике обнаружились запрещенные химикаты. Сегодня стали известны результаты анализа Ветеринарно-пищевого департамента (VTA).
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Посольство РФ в ЭР: если бы победу в войне одержал Гитлер, то не было бы на карте Эстонии

Waffen-SS Foto: akg-images

Посольство Российской Федерации в Эстонии выступило с заявлением относительно планов провести в Москве 22 сентября салют по случаю ”освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков”.
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Крупная утечка на Olerex: у злоумышленников оказались данные 100 000 клиентов

Tiit Blaat

Сеть топливных заправок Olerex обнаружила в понедельник, что преступники, воспользовавшись уязвимостью в системе безопасности, получили доступ к информации к примерно 100 000 сделок, и таким образом получили личные данные — от имён до данных документа.
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В Rimi оценят, как платные пакетики влияют на продажи. Подорожавшие большие пакеты покупать перестали

Andres Puting

Чуть больше недели назад торговая сеть Rimi подняла цены на большие пластиковые пакеты и сделала тонкие прозрачные полиэтиленовые пакеты платными. В результате продажа пакетов снизилась более чем на 60%.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ | Смотрите, сколько нужно купить в Латвии спиртного, чтобы поездка себя оправдала

Foto: Anni Õnneleid

Портал Kasulik сравнил цены на алкоголь в Эстонии и Латвии и подсчитал, какое количество спиртного нужно купить, чтобы был смысл ехать за ним из Таллинна в Латвию.
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