ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Второй день съемок на Лаагна теэ и масштабная утечка данных клиентов Olerex

Департамент призывает: водители, при возможности передвигайтесь по Лаагна теэ, а не улице Пунане!

Таллиннский департамент транспорта сообщает, что в связи с проведением съемок на Лаагна теэ был проведен оперативный анализ транспортных потоков, который показал, что несмотря на то, что Лаагна теэ в утреннее время открыта для движения в сторону города, а в вечерние часы-пик – по направлению из города в Ласнамяэ, эта улица использовалась вчера значительно меньше обычного.

Loe edasi...

"Ожидаемых пробок на дорогах нет!" Теперь читатели защищают Нолана: многим нравится организация движения на Лаагна теэ

Читатели портала RusDelfi, после нескольких критических статей в сторону Кристофера Нолана и его киносъемок, стали отправлять хвалебные письма. Читайте несколько из них.

Loe edasi...

ВИДЕО DELFI: Грузовик таранит маленький автомобиль. Много дыма во время съемок в "канаве"!

Съемки Кристофера Нолана продолжаются. Теперь мы знаем, что у этого режиссера все по-настоящему. На видео видно, как грузовик таранит маленькую машину на Лаагна теэ.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО | Шторм в курортной части Греции: погибли шесть туристов, более 100 травмированы

Scanpix, AFP:SAKIS MITROLIDIS

ТОП "Меня здесь отмудохали". Строитель из Украины — о работе в Эстонии, потасовке и налоговой, которая "не нагибает" "Эстонцы ленивые" ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО: Смотрите, как снимают кино с помощью вертолета на Лаагна теэ! ВИДЕО: На Лаагна теэ продолжаются съемки! Смотрите, как Голливуд воспроизводит аварию громкий скрип

На севере Греции в Халкидики жертвами сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики стали шесть туристовсообщает портал News.liga.net со ссылкой на Reuters.

Loe edasi...

ВИДЕО: Сумасшедший поступок! Мужчина спрыгнул с балкона отеля Radisson — с парашютом

Foto: Delfi / Kuvatõmmis

В среду вечером безбашенный мужчина решил спрыгнуть с парашютом с балкона отеля Radisson в центре Таллинна. Руководителя отеля подобная выходка не порадовала.

Loe edasi...

Какое-то неправильное лето: ночью температура опустится до нуля градусов. Где обещанная жара?

Pixabay

В ночь на пятницу и субботу температура воздуха местами опустится до 0°С, сообщает pogoda.ee. Но получим ли мы долгожданную летнюю жару?

Loe edasi...

ФОТО: В Вильяндимаа на озере проходят масштабные поиски тела утонувшего мужчины

Kenno Soo

Вчера в 21:45 Центр тревоги получил сообщение о том, что на озере Холстре в Вильяндимаа под воду ушел человек.

Loe edasi...

Водолазы нашли тело утонувшего в озере Хольстре мужчины

Foto: Kenno Soo

Сегодня вечером спасатели нашли тело пропавшего в Вильяндимаа на озере Хольстре мужчины.

Loe edasi...

Водитель BMW совершил аварию и скрылся, но был пойман