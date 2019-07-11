ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Второй день съемок на Лаагна теэ и масштабная утечка данных клиентов Olerex
Все самые важные новости этого четверга, 11 июля, вы найдете ниже в нашей традиционной подборке.
Все самые важные новости этого четверга, 11 июля, вы найдете ниже в нашей традиционной подборке.
Арсен (30) приехал в Эстонию из Харькова в поисках работы на стройке. Поработав и освоившись в Эстонии, он открыл здесь свою фирму. Мужчина удивлен, что в Эстонии легче вести бизнес, "никто не нагибает". Арсен признает, что является злостным нарушителем ПДД и не раз попадал в поле зрения полиции, а однажды оказался участником потасовки.
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Съемочная команда Кристофера Нолана продолжает съемки боевика на Лаагна теэ.
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Сегодня, 11 июля, на Лаагна теэ продолжают снимать боевик. Фотограф Delfi заснял дублера Джона Дэвида Вашингтона, сына Дэнзела Вашингтона. Также на снимках виден автомобиль, в который врезались с двух сторон. Смотрите галерею!
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Таллиннский департамент транспорта сообщает, что в связи с проведением съемок на Лаагна теэ был проведен оперативный анализ транспортных потоков, который показал, что несмотря на то, что Лаагна теэ в утреннее время открыта для движения в сторону города, а в вечерние часы-пик – по направлению из города в Ласнамяэ, эта улица использовалась вчера значительно меньше обычного.
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Читатели портала RusDelfi, после нескольких критических статей в сторону Кристофера Нолана и его киносъемок, стали отправлять хвалебные письма. Читайте несколько из них.
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Съемки Кристофера Нолана продолжаются. Теперь мы знаем, что у этого режиссера все по-настоящему. На видео видно, как грузовик таранит маленькую машину на Лаагна теэ.
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На севере Греции в Халкидики жертвами сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики стали шесть туристовсообщает портал News.liga.net со ссылкой на Reuters.
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В среду вечером безбашенный мужчина решил спрыгнуть с парашютом с балкона отеля Radisson в центре Таллинна. Руководителя отеля подобная выходка не порадовала.
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В ночь на пятницу и субботу температура воздуха местами опустится до 0°С, сообщает pogoda.ee. Но получим ли мы долгожданную летнюю жару?
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Вчера в 21:45 Центр тревоги получил сообщение о том, что на озере Холстре в Вильяндимаа под воду ушел человек.
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Сегодня вечером спасатели нашли тело пропавшего в Вильяндимаа на озере Хольстре мужчины.
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Сегодня около двух часов ночи на 81 км шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа произошла авария.
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В Грузии сейчас неспокойно. Митинги, протесты, отставка спикера парламента, закрытие авиасообщения с Россией. Портал RusDelfi пообщался с жителями Эстонии, которые так или иначе связаны со страной на берегу Черного моря, чтобы узнать: можно ли в Тбилиси говорить по-русски и не пострадало ли легендарное гостеприимство (спойлер, не пострадало).
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Министерство иностранных дел выразило сегодня посольству России в ЭР протест в связи с проведением в ”75-ю годовщину повторной оккупации Таллинна” торжественного салюта. По мнению известного политика-центриста Оудекки Лооне, это чисто внутриполитическое событие: ”Протест со стороны главы МИДа абсолютное перегибание палки. В каждой тени не стоит видеть призрака”.
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Слухи о неблагоприятной атмосфере в семье погибшего во вторник мальчика, по словам руководителя социальной службы волости Хальяна Клаарики Адонов, не соответствуют действительности, пишет Eesti Päevaleht.
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Пять военных кораблей Ирана попытались захватить британский нефтяной танкер British Heritage в Персидском заливе в среду, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных об инциденте.
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Ничего удивительного, что вставшим на преступный путь лицам, а также игроманам солидные банки не дают кредиты.
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Известный российский тележурналист Владимир Познер в своей авторской колонке на сайте pozneronline.ru дал оценку демаршу грузинского журналиста Георгия Габуния в эфире теленала ”Рустави-2”.
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В новом торговом центре Ласнамяэ (Паэ, 76) открыли 11-й по счету в Таллинне гипермаркет Rimi. В Эстонии насчитывается уже 17 гипермаркетов Rimi. Новый магазин занимает 1860 кв.м торговой площади, в ассортимент входят свыше 16 000 товаров.
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Компания Aqva Hotels OÜ построит на берегу озера Вильянди, по адресу Роо 9, 4-этажный конференц-спа-отель, расcчитанный на 150 комнат.
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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Кристена-Энрико, который самовольно ушел из спецшколы Каагвере и не вернулся.
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На прошлой неделе хозяйка хутора Сепакыртси Ану Яаникесинг принесла в редакцию Maaleht результаты проб, по которым собранная на ее полях клубника была ”чистой”. А вот анализ клубники с прилавков хутора оказался не таким хорошим.
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После того, как в среду в газете Maaleht была опубликована статья о том, что торговцы выдают привезенную из Риги клубнику за эстонскую, на многих прилавках пярнуского рынка ”эстонская” клубника нежданно прекратилась в латвийскую.
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Как уже сообщалось, 18 июня газета Maaleht произвела на таллиннском рынке закупку клубники из Эстонии, Греции и Польши и отправила ее на лабораторный анализ. В эстонской клубнике обнаружились запрещенные химикаты. Сегодня стали известны результаты анализа Ветеринарно-пищевого департамента (VTA).
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Посольство Российской Федерации в Эстонии выступило с заявлением относительно планов провести в Москве 22 сентября салют по случаю ”освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков”.
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Сеть топливных заправок Olerex обнаружила в понедельник, что преступники, воспользовавшись уязвимостью в системе безопасности, получили доступ к информации к примерно 100 000 сделок, и таким образом получили личные данные — от имён до данных документа.
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Чуть больше недели назад торговая сеть Rimi подняла цены на большие пластиковые пакеты и сделала тонкие прозрачные полиэтиленовые пакеты платными. В результате продажа пакетов снизилась более чем на 60%.
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Портал Kasulik сравнил цены на алкоголь в Эстонии и Латвии и подсчитал, какое количество спиртного нужно купить, чтобы был смысл ехать за ним из Таллинна в Латвию.
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