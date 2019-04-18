18.04.2019, 21:56

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным и многочисленные комментарии по поводу этого исторического события


rus.delfi.ee
EST 1
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir PutinigaFoto: Tiit Blaat

Она состоялась! Встреча президентов Эстонии и России стала, несомненно, историческим событием, и она широко обсуждается и будет обсуждаться долго.

Не только этот сюжет в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

”Враг настиг бы меня очень быстро, выпытал бы всю информацию и пристрелил”. Срочник с больной спиной удивлен, зачем в Силы обороны призывают таких, как он

ASI SEEGI: Söömine ja lamamine on reamees Airapetjanile viimaste kuudega hästi selgeks õpetatud. Nüüd teeb ta seda taastusravikeskuses. Foto: Tiit Blaat

Для увеличения количества срочных служащих в 2017 году были смягчены требования к здоровью призывников, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi…

ГРАФИК: Путин и Меркель, не считая собаки. Как президент РФ демонстрирует власть

RIA Novosti - Scanpix

Президент России Владимир Путин в любом случае попытается показать, что именно он в доме хозяин. Самая известная история могла бы называться ”Путин и Меркель, не считая собаки”.
Loe edasi…

ГРАФИК: Поддержка Каи Каллас на должность премьер-министра выросла в два раза. Ратас — второй

Foto: Tiit Blaat

То, что происходило после парламентских выборов (долгое и мучительное создание коалиции), очень сильно повлияло на предпочтения народа относительно кандидатуры премьер-министра, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi…

Март Хельме: я критичен в отношении наших спецслужб — они исполняют политический заказ. Враждебную деятельность соседних государств надо ограничить

Mart Helme peab meile nii majanduslikuks kui ka demograafiliseks ohuks odavat tööjõudu, mis surub palgad maha, jätab maksud riigile tihti maksmata ja toob põhiliselt uut kontingenti venekeelset elanikkonda. Foto: Rauno Volmar

* Заступающий на пост министра внутренних дел председатель EKRE Март Хельме надеется взять под контроль спецслужбы.

* Он ищет возможности по пресечению российской пропаганды и усилению контроля над владеющими гостайной русскоязычными.

* Местным стартапам обещает, что проблем с наймом сотрудников из развитых стран не возникнет.
Loe edasi…

Эксперты RT: визит Кальюлайд в Москву — своеобразная разведка

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Taavi Sepp

Российский пропагандистский канал Russia Today спросил у своих экспертов мнение о встрече Керсти Кальюлайд и Владимира Путина. Визит Кальюлайд эксперты RT называют ”своеобразной разведкой”.
Loe edasi…

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ EPL | Новый нарратив во внешних отношениях Эстонии. Риски очевидны

Foto: EPA/Scanpix

ТОП

Этот день настал: если все пойдет по плану, президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретится сегодня в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным.
Loe edasi…

Ушла из жизни руководитель ансамбля танца ”Непоседы” Наталья Баранова

Facebook

17 апреля, в Таллине, на 58-м году жизни скончалась Наталья Анатольевна Баранова, известный деятель культуры Эстонии, создатель и бессменный руководитель ансамбля танца ”Непоседы”, организатор международных и республиканских детских фестивалей, международного фестиваля православной музыки и народного творчества ”Троицкие звоны”.
Loe edasi…

Посол РФ Александр Петров: навязывание Эстонии курса на присутствие НАТО не способствует стабильности

Foto: Andres Putting

Навязываемый Эстонии курс на увеличение военного присутствия НАТО и США не способствует стабильности в регионе, заявил в интервью ТАСС посол России в Таллине Александр Петров.
Loe edasi…

Кальюлайд в Москве: мое присутствие здесь — четкий знак того, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу

"Eesti 2035" strateegia arutelu Foto: Raigo Pajula, riigikantselei

Приехавшая в Москву президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила на церемонии открытия здания посольства своей страны в России, сообщает РБК. Здание в Малом Кисловском переулке с конца 2016 года находилось на ремонте.
Loe edasi…

Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию

AP - Scanpix

Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению президента Владимира Путина.
Loe edasi…

В Кремле указали на рецидивы героизации нацизма в Эстонии

EKRE Tõrvikurongkäik 24.02.2019 Foto: Hendrik Osula

В материалах к встрече Владимира Путина с Керсти Кальюлайд указывается, что Таллинн проводит целенаправленную линию на вытеснение русского языка, сообщает ТАСС.
Loe edasi…

ВИДЕО DELFI | Бизнесмен Олег Осиновский в Москве: мы стоим на пороге чего-то огромного и важного

В качестве поддержки президента Эстонии в Москву отправилась и делегация отечественных бизнесменов. О своих ожиданиях от встречи глав двух государств корреспонденту Delfi рассказал Олег Осиновский.
Loe edasi…

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ: О чем именно говорили Кальюлайд и Путин?

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

Владимир Путин принял в Кремле Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Лидер Эстонии прибыла в Москву с рабочим визитом. На сайте Кремля приведен протокол встречи.
Loe edasi…

Ратас — об отсутствии русскоязычных министров: надеюсь, прошли времена деления избирателей на эстонцев и русских

Jüri Ratas Euroopa Ülemkogul Foto: Francisco Seco, AP

Юри Ратас сказал, что правительство Эстонии представляет интересы всего народа, несмотря на то, что в нем нет ни одного русскоязычного министра, передает ERR.
Loe edasi…

Пресс-конференция Кальюлайд: российская сторона не была инициатором дискуссии на болезненные темы. Я сама рассказала о положении вещей у нас

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии отреставрированного здания посольства, а также встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. На месте находится и корреспонденты Delfi.
Loe edasi…

Керсти Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

Президент Эстонии после встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным дала в посольстве ЭР в Москве пресс-конференцию для журналистов эстонских изданий. В посольство представителей российских СМИ не аккредитовали.
Loe edasi…

ПОДБОРКА: Пропаганда или вся правда? Как освещают встречу Путина и Кальюлайд некоторые российские СМИ

Kersti Kaljulaidi pressikonverents Eesti saatkonnas Moskvas Foto: Tiit Blaat

Мы подготовили для полноты картины подборку: как освещают встречу двух президентов ”с той стороны”.
Loe edasi…

В Вырумаа скончался мужчина, попавший под колеса трактора. Тракторист пытался ему помочь, но безуспешно

Foto: Hugo Johannes Nur

Сегодня вечером в Вырумаа произошел трагический инцидент, когда во время полевых работ поехавший задним ходом трактор задавил 70-летнего мужчину.
Loe edasi…

Аннабель, победившая рак, приглашает всех на ”Утиное ралли” поддержать больных раком детей и их семьи

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

На этой неделе состоялась пресс-конференция благотворительного семейного дня ”Утиное ралли 2019”, на которой представители трех благотворительных фондов — Союза родителей, чьи дети больны раком (EVLVL), фонда помощи больным раком ”Подаренная жизнь” и благотворительного фонда ”День моей мечты” рассказали о запланированном на 8 июня большом семейном дне ралли. На конференции присутствовала также 8-летняя Аннабель Сепп, которая смогла победить рак при поддержке жертвователей.
Loe edasi…

Читайте также: