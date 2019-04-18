ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным и многочисленные комментарии по поводу этого исторического события

Она состоялась! Встреча президентов Эстонии и России стала, несомненно, историческим событием, и она широко обсуждается и будет обсуждаться долго.
Не только этот сюжет в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
”Враг настиг бы меня очень быстро, выпытал бы всю информацию и пристрелил”. Срочник с больной спиной удивлен, зачем в Силы обороны призывают таких, как он
Для увеличения количества срочных служащих в 2017 году были смягчены требования к здоровью призывников, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…
ГРАФИК: Путин и Меркель, не считая собаки. Как президент РФ демонстрирует власть
Президент РоссииВладимир Путин в любом случае попытается показать, что именно он в доме хозяин. Самая известная история могла бы называться ”Путин и Меркель, не считая собаки”. Loe edasi…
ГРАФИК: Поддержка Каи Каллас на должность премьер-министра выросла в два раза. Ратас — второй
То, что происходило после парламентских выборов (долгое и мучительное создание коалиции), очень сильно повлияло на предпочтения народа относительно кандидатуры премьер-министра, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Март Хельме: я критичен в отношении наших спецслужб — они исполняют политический заказ. Враждебную деятельность соседних государств надо ограничить
* Заступающий на пост министра внутренних дел председатель EKREМарт Хельме надеется взять под контроль спецслужбы.
* Он ищет возможности по пресечению российской пропаганды и усилению контроля над владеющими гостайной русскоязычными.
* Местным стартапам обещает, что проблем с наймом сотрудников из развитых стран не возникнет. Loe edasi…
Эксперты RT: визит Кальюлайд в Москву — своеобразная разведка
Ушла из жизни руководитель ансамбля танца ”Непоседы” Наталья Баранова
17 апреля, в Таллине, на 58-м году жизни скончалась Наталья Анатольевна Баранова, известный деятель культуры Эстонии, создатель и бессменный руководитель ансамбля танца ”Непоседы”, организатор международных и республиканских детских фестивалей, международного фестиваля православной музыки и народного творчества ”Троицкие звоны”. Loe edasi…
Посол РФ Александр Петров: навязывание Эстонии курса на присутствие НАТО не способствует стабильности
ВИДЕО DELFI | Бизнесмен Олег Осиновский в Москве: мы стоим на пороге чего-то огромного и важного
В качестве поддержки президента Эстонии в Москву отправилась и делегация отечественных бизнесменов. О своих ожиданиях от встречи глав двух государств корреспонденту Delfi рассказал Олег Осиновский. Loe edasi…
ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ: О чем именно говорили Кальюлайд и Путин?
ПОДБОРКА: Пропаганда или вся правда? Как освещают встречу Путина и Кальюлайд некоторые российские СМИ
Мы подготовили для полноты картины подборку: как освещают встречу двух президентов ”с той стороны”. Loe edasi…
В Вырумаа скончался мужчина, попавший под колеса трактора. Тракторист пытался ему помочь, но безуспешно
Сегодня вечером в Вырумаа произошел трагический инцидент, когда во время полевых работ поехавший задним ходом трактор задавил 70-летнего мужчину. Loe edasi…
Аннабель, победившая рак, приглашает всех на ”Утиное ралли” поддержать больных раком детей и их семьи
На этой неделе состоялась пресс-конференция благотворительного семейного дня ”Утиное ралли 2019”, на которой представители трех благотворительных фондов — Союза родителей, чьи дети больны раком (EVLVL), фонда помощи больным раком ”Подаренная жизнь” и благотворительного фонда ”День моей мечты” рассказали о запланированном на 8 июня большом семейном дне ралли. На конференции присутствовала также 8-летняя Аннабель Сепп, которая смогла победить рак при поддержке жертвователей. Loe edasi…