ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным и многочисленные комментарии по поводу этого исторического события

То, что происходило после парламентских выборов (долгое и мучительное создание коалиции), очень сильно повлияло на предпочтения народа относительно кандидатуры премьер-министра, пишет Eesti Päevaleht.

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Март Хельме: я критичен в отношении наших спецслужб — они исполняют политический заказ. Враждебную деятельность соседних государств надо ограничить

Mart Helme peab meile nii majanduslikuks kui ka demograafiliseks ohuks odavat tööjõudu, mis surub palgad maha, jätab maksud riigile tihti maksmata ja toob põhiliselt uut kontingenti venekeelset elanikkonda. Foto: Rauno Volmar

* Заступающий на пост министра внутренних дел председатель EKRE Март Хельме надеется взять под контроль спецслужбы.

* Он ищет возможности по пресечению российской пропаганды и усилению контроля над владеющими гостайной русскоязычными.

* Местным стартапам обещает, что проблем с наймом сотрудников из развитых стран не возникнет.

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Эксперты RT: визит Кальюлайд в Москву — своеобразная разведка

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Taavi Sepp

Российский пропагандистский канал Russia Today спросил у своих экспертов мнение о встрече Керсти Кальюлайд и Владимира Путина. Визит Кальюлайд эксперты RT называют ”своеобразной разведкой”.

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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ EPL | Новый нарратив во внешних отношениях Эстонии. Риски очевидны

ТОП ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: "С соседями нужно всегда разговаривать". Керсти Кальюлайд встретилась в Москве с Владимиром Путиным за событиями следят на месте 3 журналиста Delfi Ушла из жизни руководитель ансамбля танца ”Непоседы” Наталья Баранова ”Я отвезу тебя на Мяннику и отрежу ноги!” Криминальные разборки в одном известном таллиннском ресторане

Этот день настал: если все пойдет по плану, президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретится сегодня в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным.

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Ушла из жизни руководитель ансамбля танца ”Непоседы” Наталья Баранова

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17 апреля, в Таллине, на 58-м году жизни скончалась Наталья Анатольевна Баранова, известный деятель культуры Эстонии, создатель и бессменный руководитель ансамбля танца ”Непоседы”, организатор международных и республиканских детских фестивалей, международного фестиваля православной музыки и народного творчества ”Троицкие звоны”.

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Посол РФ Александр Петров: навязывание Эстонии курса на присутствие НАТО не способствует стабильности

Foto: Andres Putting

Навязываемый Эстонии курс на увеличение военного присутствия НАТО и США не способствует стабильности в регионе, заявил в интервью ТАСС посол России в Таллине Александр Петров.

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Кальюлайд в Москве: мое присутствие здесь — четкий знак того, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу