ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Всемирный день чистоты, проблемы жителей Виймси и браки в тюрьмах

"Ноль отходов" (Zero Waste) — это жизненная философия Беа Джонсон, автора бестселлера ”Дом без отходов”. Основная идея заключается в том, чтобы не допустить появления отходов на планете и максимально долго использовать те вещи, что уже у нас есть, пишет Агентство социальной информации.

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Браки в эстонских тюрьмах: почему женщины выходят замуж за отъявленных мерзавцев и самых жестоких рецидивистов

Rauno Volmar

Каждый год в эстонских тюрьмах вступают в брак в среднем 50 заключенных. Будучи за решеткой, жен себе находит и большая часть мужчин, получивших пожизненный срок.

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Правительство рассмотрит в ближайшее время возможность переоценки земли

Jaak Aab Foto: Margus Pahv

Правительство планирует в начале следующего года принять решение о проведении очередной оценки стоимости земли, которую не делали последние 18 лет. Переоценка земли может привести к значительному увеличению доходов местных самоуправлений за счет поступлений земельного налога, сообщает rus.err.ee.

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Скрытые сокровища сферы недвижимости Харьюского уезда, или Во что стоит инвестировать?

Pixabay

В Харьюмаа есть множество поселков, почти неизвестных широкой аудитории, но при этом обладающих огромным потенциалом развития.

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ФОТО: В волости Виймси предприниматель терроризирует местных жителей. Пришлось вмешаться волостной управе

Kollaž / Ekspress Meedia

Жители жилого района Хелдри в Хаабнеэме уже давно страдают от поведения местного предпринимателя Маргуса Валдеса, который постоянно перекрывает важную пешеходную улицу: то бетонными блоками, то горой земли.

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ФОТО: В Харьюмаа из-за выбежавшего на дорогу лося два автомобиля оказались в кювете

Facebook

В пятницу вечером в Харьюмаа на дорогу выбежал лось, в результате чего два автомобиля съехали в кювет, а 57-летнему мужчине потребовалась госпитализация.

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Читатель RusDelfi спрашивает, почему в Maxima не работает новый отдел касс самообслуживания

Iseteeninduskassad Selveris ja Maximas Foto: Jaanus Lensment

В редакцию RusDelfi написал читатель, который поинтересовался, почему в магазине Maxima Ümera часто закрыт отдел касс самообслуживания. "Недавно в магазине открыли второй отдел касс самообслуживания, где можно платить только банковской картой. Но зачастую отдел закрыт, в то время, как в первом отделе касс самообслуживания собирается очередь. Зачем их тогда устанавливали, если их закрывают?" — спрашивает читатель.

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Повышение цен на нефть обойдется эстонским потребителям дороже, чем предполагалось

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

После атаки в Саудовской Аравии прогнозировали рост цен на топливо в 4 цента за литр, но рост оказался выше.

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В Эстонии есть автобусные линии, на которых дешевле было бы доставлять пассажиров на такси

TLT bussid Foto: Madis Veltman

В малонаселенных районах государству приходится доплачивать за автобусное сообщение, и в настоящее время в Эстонии есть десятки маршрутов, на которых пассажиров дешевле было бы доставлять на такси.

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ФОТО: В квартале Ноблесснер необычным перформансом отметили открытие художественного центра Kai

Kai kunstikeskuse avamine Noblessneris Foto: Priit Simson

В квартале Ноблесснер в Таллинне открыл свои двери международный центр искусств Kai. Новое заведение на берегу моря сочетает в себе историю этой части города и ее атмосферную архитектуру с миром современного искусства и культуры.

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