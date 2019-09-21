ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Всемирный день чистоты, проблемы жителей Виймси и браки в тюрьмах

Сегодня состоялся Всемирный день чистоты. В волости Виймси предприниматель терроризирует местных жителей. Странная кампания в социальных сетях запугивает потребителей. Читайте, почему женщины выходят замуж за отбывающих срок преступников.
Всемирный день чистоты уже сегодня! В Ласнамяэ пройдет игра по уборке мусора
Инициированная жителями Эстонии крупнейшая гражданская акция в истории - Всемирный день чистоты - сегодня стартовала на островах Фиджи и завершится на Гавайских островах. Международная уборка объединит миллионы человек по меньшей мере в 163 странах. Loe edasi...
"Скоро ты больше ничего не будешь знать". Странная кампания в социальных сетях запугивает потребителей
На пакете молока указано "продукт Эстонии", но надпись рядом гласит "Молоко не из Эстонии". Парадокс? Именно такое требование Евросоюза распространяется на всех производителей с апреля следующего года. Loe edasi...
Автор философии "Ноль отходов": жизнь без мусора экономит 40% нашего бюджета
"Ноль отходов" (Zero Waste) — это жизненная философия Беа Джонсон, автора бестселлера ”Дом без отходов”. Основная идея заключается в том, чтобы не допустить появления отходов на планете и максимально долго использовать те вещи, что уже у нас есть, пишет Агентство социальной информации. Loe edasi...
Браки в эстонских тюрьмах: почему женщины выходят замуж за отъявленных мерзавцев и самых жестоких рецидивистов
Каждый год в эстонских тюрьмах вступают в брак в среднем 50 заключенных. Будучи за решеткой, жен себе находит и большая часть мужчин, получивших пожизненный срок. Loe edasi...
Правительство рассмотрит в ближайшее время возможность переоценки земли
Правительство планирует в начале следующего года принять решение о проведении очередной оценки стоимости земли, которую не делали последние 18 лет. Переоценка земли может привести к значительному увеличению доходов местных самоуправлений за счет поступлений земельного налога, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
Скрытые сокровища сферы недвижимости Харьюского уезда, или Во что стоит инвестировать?
В Харьюмаа есть множество поселков, почти неизвестных широкой аудитории, но при этом обладающих огромным потенциалом развития. Loe edasi...
ФОТО: В волости Виймси предприниматель терроризирует местных жителей. Пришлось вмешаться волостной управе
Жители жилого района Хелдри в Хаабнеэме уже давно страдают от поведения местного предпринимателя Маргуса Валдеса, который постоянно перекрывает важную пешеходную улицу: то бетонными блоками, то горой земли. Loe edasi...
ФОТО: В Харьюмаа из-за выбежавшего на дорогу лося два автомобиля оказались в кювете
В пятницу вечером в Харьюмаа на дорогу выбежал лось, в результате чего два автомобиля съехали в кювет, а 57-летнему мужчине потребовалась госпитализация. Loe edasi...
Читатель RusDelfi спрашивает, почему в Maxima не работает новый отдел касс самообслуживания
В редакцию RusDelfi написал читатель, который поинтересовался, почему в магазине Maxima Ümera часто закрыт отдел касс самообслуживания. "Недавно в магазине открыли второй отдел касс самообслуживания, где можно платить только банковской картой. Но зачастую отдел закрыт, в то время, как в первом отделе касс самообслуживания собирается очередь. Зачем их тогда устанавливали, если их закрывают?" — спрашивает читатель. Loe edasi...
Повышение цен на нефть обойдется эстонским потребителям дороже, чем предполагалось
После атаки в Саудовской Аравии прогнозировали рост цен на топливо в 4 цента за литр, но рост оказался выше. Loe edasi...
В Эстонии есть автобусные линии, на которых дешевле было бы доставлять пассажиров на такси
В малонаселенных районах государству приходится доплачивать за автобусное сообщение, и в настоящее время в Эстонии есть десятки маршрутов, на которых пассажиров дешевле было бы доставлять на такси. Loe edasi...
ФОТО: В квартале Ноблесснер необычным перформансом отметили открытие художественного центра Kai
В квартале Ноблесснер в Таллинне открыл свои двери международный центр искусств Kai. Новое заведение на берегу моря сочетает в себе историю этой части города и ее атмосферную архитектуру с миром современного искусства и культуры. Loe edasi...
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