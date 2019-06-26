ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возвращение России в ПАСЕ, новые подробности стрельбы в Теллискиви и задержание 15-летнего наркодилера

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме, что вызвало весьма разностороннюю реакцию. Новые подробности стрельбы в Теллискиви: пуля попала в еще одно такси. Задержание 15-летнего наркодилера в Нарве помогло ликвидировать наркогруппировку. Легендарный Центральный рынок сменил владельца: что это значит для нас всех?
Пьяный водитель попался полиции, после чего снова сел за руль и был задержан еще раз
Вчера в 9:52 в ходе рейда на 14 км Таллиннской окружной дороги полиция задержала водителя и выявила у него алкогольное опьянение в 1,34 промилле. Loe edasi…
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, воздержались — 15. Loe edasi…
Яна Тоом о возвращении России в ПАСЕ: результат хороший. Он плохой для Эстонии, но не в контексте российской угрозы
ФОТО: Голливудские звезды Роберт Паттинсон и Кристофер Нолан гуляют по Таллинну
Во время съемок фильма Tenet съемочная группа и актеры переселились в Таллинн. Loe edasi…
Часть временно упраздненных автобусных линий снова не откроются. Таллинн объясняет это отсутствием спроса
В начале года Tallinna Linnatransport переняла 10% столичных автобусных линий, принадлежавший погрязшей в финансовых проблемах MRP Liinid. Тогда были пересмотрены графики, а некоторые линии и вовсе закрыты. По словам пассажиров, часть изменений, представлявшихся как временные (например, упразднение линии 19), до сих пор в силе, пишет Ärileht. Loe edasi…
Песни на русском на юбилейном Празднике песни и танца не будет. Зато прозвучит опера Римского-Корсакова
Перед каждым Праздником песни и танца эстоноземельцы задаются вопросом: а будет ли на празднике исполнятся песня на русском языке? Ведь почти треть населения страны — русскоговорящие люди. В этом же году праздник не простой, а юбилейный. Loe edasi…
”Ужасно! Я в отчаянии!” Молодая женщина увеличила грудь, но оказалась шокирована результатом
Одним хмурым августовским днем 2016 года Май Тамм (имя изменено — прим.ред.) переступила порог одного из расположенных в столице серых офисных зданий советской постройки, чтобы воплотить в жизнь свою мечту, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…
Съемки фильма Нолана | Строгие правила для ”простых смертных”: с голливудскими звездами не разговаривать и держаться от них подальше!
Почему полиция об этом умолчала? Новые подробности стрельбы в Теллискиви: пуля попала в еще одно такси
По имевшейся до настоящего момента информации в пятницу на улице Теллискиви Райво стрелял в двух таксистов. Однако выяснилось, что той ночью пуля попала в еще одно такси, проезжавшее мимо. Loe edasi…
Задержанное в Калининграде судно с эстонскими моряками освобождено под залог в 720 000 евро
Во вторник российские власти освободили задержанный около Калининграда и принадлежащий эстонскому предприятию траулер Roxen, однако капитан судна остается под домашним арестом, передает rus.err.ee. Loe edasi…
КОНЕЦ ЭПОХИ | Легендарный Центральный рынок сменил владельца: что это значит для нас всех?
Дэвид Бекхэм сделал эстонскому производителю саун подарок в 300 000 евро
Эстонский производитель саун Iglucraft стал известным на весь мир благодаря тому, что продал сауну британскому футболисту Дэвиду Бекхэму. Руководитель предприятия Прийт Каллас говорит, что бесплатная реклама от именитого клиента научила его двум вещам: надо смело спрашивать и мыслить шире, пишет Äripäev. Loe edasi…
Задержание 15-летнего наркодилера в Нарве помогло ликвидировать наркогруппировку
В середине июня Вируский уездный суд признал виновным в совершении наркопреступления 33-летнего мужчину и его сообщников. Масштабное следствие получило свое начало в 2017 году, когда полицейские в Нарве задержали 15-летнего юношу, продававшего марихуану, в основном, своим сверстникам. Loe edasi…
Аннабель уже завтра летит в США! Недостающие 280 000 евро пожертвовал эстонский бизнесмен
Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, собрали 1,9 миллион евро. Однако семье малышки требовалось запалитить еще и за дорогое лечение в США. 280 000 евро пожертвовал эстонский бизнесмен. Loe edasi…
Мертвые души: полиция обнаружила ошибку у 15 000 ID-карт
ИТ-служба полиции и МВД (SMIT) обнаружила большое количество ID-карт, которые должны были стать недействительными, но из-за ошибки программного обеспечения ими больше года можно было пользоваться в э-среде, пишет Geenius. Loe edasi…
ВИДЕО | Госизменник Денис Метсавас: меня завербовали с помощью обвинения в изнасиловании
Признанный виновным в госизмене майор Сил обороны Денис Метсавас (38) рассказал в интервью The Atlantic о своей жизни в качестве шпиона. Loe edasi…
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
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