26.06.2019, 21:52

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возвращение России в ПАСЕ, новые подробности стрельбы в Теллискиви и задержание 15-летнего наркодилера


rus.delfi.ee
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Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid
Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistidFoto: Tiit Blaat

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме, что вызвало весьма разностороннюю реакцию. Новые подробности стрельбы в Теллискиви: пуля попала в еще одно такси. Задержание 15-летнего наркодилера в Нарве помогло ликвидировать наркогруппировку. Легендарный Центральный рынок сменил владельца: что это значит для нас всех?

Пьяный водитель попался полиции, после чего снова сел за руль и был задержан еще раз

Foto: Andres Putting

Вчера в 9:52 в ходе рейда на 14 км Таллиннской окружной дороги полиция задержала водителя и выявила у него алкогольное опьянение в 1,34 промилле.
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ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме

Japaridze Mikhail, TASS

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, воздержались — 15.
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Яна Тоом о возвращении России в ПАСЕ: результат хороший. Он плохой для Эстонии, но не в контексте российской угрозы

Arvamusfestival 2017 esimene päev Foto: Hendrik Osula

Депутат Европейского парламента Яна Тоом (Центристская партия) считает, что в свете возвращения России в ПАСЕ можно говорить о том, что эстонские политики пока не научились оценивать внешнеполитическую ситуацию.
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ФОТО: Голливудские звезды Роберт Паттинсон и Кристофер Нолан гуляют по Таллинну

Robert Pattinson Foto: Fadel Senna, AFP/Scanpix

Во время съемок фильма Tenet съемочная группа и актеры переселились в Таллинн.
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Часть временно упраздненных автобусных линий снова не откроются. Таллинн объясняет это отсутствием спроса

Tallinna Linnatranspordi AS buss

В начале года Tallinna Linnatransport переняла 10% столичных автобусных линий, принадлежавший погрязшей в финансовых проблемах MRP Liinid. Тогда были пересмотрены графики, а некоторые линии и вовсе закрыты. По словам пассажиров, часть изменений, представлявшихся как временные (например, упразднение линии 19), до сих пор в силе, пишет Ärileht.
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Песни на русском на юбилейном Празднике песни и танца не будет. Зато прозвучит опера Римского-Корсакова

XII Noorte Laulupeo vaated tuletornist Foto: Hendrik Osula

Перед каждым Праздником песни и танца эстоноземельцы задаются вопросом: а будет ли на празднике исполнятся песня на русском языке? Ведь почти треть населения страны — русскоговорящие люди. В этом же году праздник не простой, а юбилейный.
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”Ужасно! Я в отчаянии!” Молодая женщина увеличила грудь, но оказалась шокирована результатом

Shutterstock

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Одним хмурым августовским днем 2016 года Май Тамм (имя изменено — прим.ред.) переступила порог одного из расположенных в столице серых офисных зданий советской постройки, чтобы воплотить в жизнь свою мечту, пишет Eesti Ekspress.
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Съемки фильма Нолана | Строгие правила для ”простых смертных”: с голливудскими звездами не разговаривать и держаться от них подальше!

Scanpix

Один из участников массовки рассказал изданию Kroonika, что во время съемок фильма Кристофера Нолана людей просят не подходить к исполнителям первых ролей.
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Почему полиция об этом умолчала? Новые подробности стрельбы в Теллискиви: пуля попала в еще одно такси

Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid Foto: Tiit Blaat

По имевшейся до настоящего момента информации в пятницу на улице Теллискиви Райво стрелял в двух таксистов. Однако выяснилось, что той ночью пуля попала в еще одно такси, проезжавшее мимо.
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Задержанное в Калининграде судно с эстонскими моряками освобождено под залог в 720 000 евро

Foto: Morobell OÜ

Во вторник российские власти освободили задержанный около Калининграда и принадлежащий эстонскому предприятию траулер Roxen, однако капитан судна остается под домашним арестом, передает rus.err.ee.
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КОНЕЦ ЭПОХИ | Легендарный Центральный рынок сменил владельца: что это значит для нас всех?

Keskturu ümbrus Foto: Andres Putting

Старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс рассуждает в своем мнении в Eesti Päevaleht о дальнейшей судьбе Центрального рынка.
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Дэвид Бекхэм сделал эстонскому производителю саун подарок в 300 000 евро

Igluonn mudel nr 4 Foto: Iglucraft

Эстонский производитель саун Iglucraft стал известным на весь мир благодаря тому, что продал сауну британскому футболисту Дэвиду Бекхэму. Руководитель предприятия Прийт Каллас говорит, что бесплатная реклама от именитого клиента научила его двум вещам: надо смело спрашивать и мыслить шире, пишет Äripäev.
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Задержание 15-летнего наркодилера в Нарве помогло ликвидировать наркогруппировку

Fotolavastus Foto: Ilmar Saabas

В середине июня Вируский уездный суд признал виновным в совершении наркопреступления 33-летнего мужчину и его сообщников. Масштабное следствие получило свое начало в 2017 году, когда полицейские в Нарве задержали 15-летнего юношу, продававшего марихуану, в основном, своим сверстникам.
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Дональд Трамп в следующем году посетит Эстонию?

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Как стало известно Delfi, в 2020 в Эстонии пройдет Саммит "Трех морей". Возможно, что на мероприятие приедет и президент США Дональд Трамп, так как он принимал участие в саммите 2017 года.
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Аннабель уже завтра летит в США! Недостающие 280 000 евро пожертвовал эстонский бизнесмен

Erakogu

Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, собрали 1,9 миллион евро. Однако семье малышки требовалось запалитить еще и за дорогое лечение в США. 280 000 евро пожертвовал эстонский бизнесмен.
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Мертвые души: полиция обнаружила ошибку у 15 000 ID-карт

ID-kaart Foto: Rauno Volmar

ИТ-служба полиции и МВД (SMIT) обнаружила большое количество ID-карт, которые должны были стать недействительными, но из-за ошибки программного обеспечения ими больше года можно было пользоваться в э-среде, пишет Geenius.
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ВИДЕО | Госизменник Денис Метсавас: меня завербовали с помощью обвинения в изнасиловании

Признанный виновным в госизмене майор Сил обороны Денис Метсавас (38) рассказал в интервью The Atlantic о своей жизни в качестве шпиона.
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