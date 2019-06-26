ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возвращение России в ПАСЕ, новые подробности стрельбы в Теллискиви и задержание 15-летнего наркодилера

Депутат Европейского парламента Яна Тоом (Центристская партия) считает, что в свете возвращения России в ПАСЕ можно говорить о том, что эстонские политики пока не научились оценивать внешнеполитическую ситуацию.

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ФОТО: Голливудские звезды Роберт Паттинсон и Кристофер Нолан гуляют по Таллинну

Robert Pattinson Foto: Fadel Senna, AFP/Scanpix

Во время съемок фильма Tenet съемочная группа и актеры переселились в Таллинн.

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Часть временно упраздненных автобусных линий снова не откроются. Таллинн объясняет это отсутствием спроса

Tallinna Linnatranspordi AS buss

В начале года Tallinna Linnatransport переняла 10% столичных автобусных линий, принадлежавший погрязшей в финансовых проблемах MRP Liinid. Тогда были пересмотрены графики, а некоторые линии и вовсе закрыты. По словам пассажиров, часть изменений, представлявшихся как временные (например, упразднение линии 19), до сих пор в силе, пишет Ärileht.

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Песни на русском на юбилейном Празднике песни и танца не будет. Зато прозвучит опера Римского-Корсакова

XII Noorte Laulupeo vaated tuletornist Foto: Hendrik Osula

Перед каждым Праздником песни и танца эстоноземельцы задаются вопросом: а будет ли на празднике исполнятся песня на русском языке? Ведь почти треть населения страны — русскоговорящие люди. В этом же году праздник не простой, а юбилейный.

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”Ужасно! Я в отчаянии!” Молодая женщина увеличила грудь, но оказалась шокирована результатом

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ТОП ”Ужасно! Я в отчаянии!” Молодая женщина увеличила грудь, но оказалась шокирована результатом на рынке пластической хирургии в Эстонии царит хаос 3 растения, которые отпугивают клещей и блох ФОТО: Голливудские звезды Роберт Паттинсон и Кристофер Нолан гуляют по Таллинну

Одним хмурым августовским днем 2016 года Май Тамм (имя изменено — прим.ред.) переступила порог одного из расположенных в столице серых офисных зданий советской постройки, чтобы воплотить в жизнь свою мечту, пишет Eesti Ekspress.

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Съемки фильма Нолана | Строгие правила для ”простых смертных”: с голливудскими звездами не разговаривать и держаться от них подальше!

Один из участников массовки рассказал изданию Kroonika, что во время съемок фильма Кристофера Нолана людей просят не подходить к исполнителям первых ролей.

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Почему полиция об этом умолчала? Новые подробности стрельбы в Теллискиви: пуля попала в еще одно такси

Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid Foto: Tiit Blaat

По имевшейся до настоящего момента информации в пятницу на улице Теллискиви Райво стрелял в двух таксистов. Однако выяснилось, что той ночью пуля попала в еще одно такси, проезжавшее мимо.

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Задержанное в Калининграде судно с эстонскими моряками освобождено под залог в 720 000 евро

Foto: Morobell OÜ

Во вторник российские власти освободили задержанный около Калининграда и принадлежащий эстонскому предприятию траулер Roxen, однако капитан судна остается под домашним арестом, передает rus.err.ee.

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КОНЕЦ ЭПОХИ | Легендарный Центральный рынок сменил владельца: что это значит для нас всех?