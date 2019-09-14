14.09.2019, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возмущение Сынаялгов решением PPA и Минюста, митинг с требованием отставки правительства


rus.delfi.ee
EST
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возмущение Сынаялгов решением PPA и Минюста, митинг с требованием отставки правительства
Foto: Ilmar Saabas

Читайте все самые важные новости этой субботы, 14 сентября, в нашей традиционной подборке.

ФОТО | В Таллинне прошел митинг с требованием отставки правительства

Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, 14 сентября, инициаторы движения "За свободу, против лжи!" провели в столичном парке Хирве манифестацию с требованием отставки правительства.
Loe edasi...

Предприниматели Сынаялги возмущены: полиция и минюст игнорируют постановление суда

Sõnajalgade pressikonverents 03.09 Foto: Ilmar Saabas

Предприятие бизнесменов Андреса и Олега Сынаялгов Eleon сообщило, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) несмотря на сделанное во вторник Государственным судом постановление, не удалил со стройплощадки камеры слежения, а Министерство юстиции не компенсировало застройщикам судебные издержки, хотя постановление суда сразу же вступило в силу.
Loe edasi...

Последние данные о состоянии Заворотнюк: речь идет о нескольких днях

Anastassija Zavorotnjuk Foto: Karpushkina Yelizaveta, ITAR-TASS

Анастасия Заворотнюк почти целую неделю находится в частной клинике в Москве. Лечение ей противопоказано было уже давно и сейчас её ввели в медикаментозную кому, пишет "МК-Эстония".
Loe edasi...

ВИДЕО DELFI | Финансовый эксперт рассказал, стоит ли Эстонии опасаться кризиса и как избавиться от быстрых кредитов

На состоявшемся 12 сентября Таллиннском бизнес-форуме финансовый эксперт Рон Лувищук рассказ в интервью Delfi, стоит ли Эстонии опасаться кризиса из-за кредитных нагрузок. Эксперт также дал совет тем, кто хочет побыстрее избавиться от быстрых кредитов.
Loe edasi...

Российские полицейские трактуют законы как хотят и штрафуют водителей с эстонскими правами

Foto: "МК-Эстония"

Когда Сергей отправлялся в Архангельск, то даже не подозревал, какие приключения его там ожидают. После полицейской проверки мужчина остался без машины и прав, и, как сообщили полицейские, в следующий раз будет хуже, пишет "МК-Эстония".
Loe edasi...

Обнаружена неизвестная миру смертельная болезнь

Tilgutid Foto: Ilmar Saabas

Жительница Танзании умерла от неизвестной болезни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Loe edasi...

ПОДКАСТ | "У них солнце в мозгах": певица Наташа не выдержала пофигизма испанцев и вернулась в Таллинн

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

ТОП

Героем подкаста "Халтура" стала Наташа, она 7 лет жила в Испании и работала на паромах в сфере обслуживания. Карьеру певицы в Испании так и не получилось сделать, так как все предложения продюсеров оказались непристойными, а строить карьеру "через постель" Наташа не хотела. Слушайте подкаст!
Loe edasi...

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Съемные квартиры в странах Балтии и на Украине: что, кому и за сколько сдается?

Фото: Pixabay

Действующая на украинском рынке объявлений фирма RIA.com Marketplaces OÜ проанализировала цены аренды небольших квартир в Таллинне, Риге, Вильнюсе и Киеве, как росла популярность многоквартирных домов с арендными площадями и как среди молодых людей популярнее становится не покупка жилья, а его долгосрочная аренда.
Loe edasi...

Керсти Кальюлайд: война на востоке Украины и оккупация Крыма — это вещи, которые невозможно принять

Фото: president.gov.ua

Украина высоко ценит твердую позицию Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также в отношении осуждения российской агрессии против Украинского государства, заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Киеве.
Loe edasi...

Самый крупный заказ за всю историю McDonald's в Эстонии: мужчина заказал 1000 бургеров

Foto: Madis Veltman

Забавный случай произошел несколько дней назад в тартуском McDonald's. Клиент заказал 1000 бургеров!
Loe edasi...

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: