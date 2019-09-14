ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возмущение Сынаялгов решением PPA и Минюста, митинг с требованием отставки правительства

Анастасия Заворотнюк почти целую неделю находится в частной клинике в Москве. Лечение ей противопоказано было уже давно и сейчас её ввели в медикаментозную кому, пишет "МК-Эстония".

Loe edasi...

ВИДЕО DELFI | Финансовый эксперт рассказал, стоит ли Эстонии опасаться кризиса и как избавиться от быстрых кредитов

На состоявшемся 12 сентября Таллиннском бизнес-форуме финансовый эксперт Рон Лувищук рассказ в интервью Delfi, стоит ли Эстонии опасаться кризиса из-за кредитных нагрузок. Эксперт также дал совет тем, кто хочет побыстрее избавиться от быстрых кредитов.

Loe edasi...

Российские полицейские трактуют законы как хотят и штрафуют водителей с эстонскими правами

Когда Сергей отправлялся в Архангельск, то даже не подозревал, какие приключения его там ожидают. После полицейской проверки мужчина остался без машины и прав, и, как сообщили полицейские, в следующий раз будет хуже, пишет "МК-Эстония".

Loe edasi...

Обнаружена неизвестная миру смертельная болезнь

Жительница Танзании умерла от неизвестной болезни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Loe edasi...

ПОДКАСТ | "У них солнце в мозгах": певица Наташа не выдержала пофигизма испанцев и вернулась в Таллинн

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

ТОП СРОЧНО! Раскрыт диагноз попавшей в реанимацию c отеком мозга Анастасии Заворотнюк "Ребята, очнитесь! Эстония катится обратно в социализм". Олег Осиновский — о сыне, экономике в стране и скандалах в Латвии и Литве У Заворотнюк отказала правая часть тела

Героем подкаста "Халтура" стала Наташа, она 7 лет жила в Испании и работала на паромах в сфере обслуживания. Карьеру певицы в Испании так и не получилось сделать, так как все предложения продюсеров оказались непристойными, а строить карьеру "через постель" Наташа не хотела. Слушайте подкаст!

Loe edasi...

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Съемные квартиры в странах Балтии и на Украине: что, кому и за сколько сдается?

Фото: Pixabay

Действующая на украинском рынке объявлений фирма RIA.com Marketplaces OÜ проанализировала цены аренды небольших квартир в Таллинне, Риге, Вильнюсе и Киеве, как росла популярность многоквартирных домов с арендными площадями и как среди молодых людей популярнее становится не покупка жилья, а его долгосрочная аренда.

Loe edasi...

Керсти Кальюлайд: война на востоке Украины и оккупация Крыма — это вещи, которые невозможно принять