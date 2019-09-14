ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возмущение Сынаялгов решением PPA и Минюста, митинг с требованием отставки правительства
Читайте все самые важные новости этой субботы, 14 сентября, в нашей традиционной подборке.
Читайте все самые важные новости этой субботы, 14 сентября, в нашей традиционной подборке.
Сегодня, 14 сентября, инициаторы движения "За свободу, против лжи!" провели в столичном парке Хирве манифестацию с требованием отставки правительства.
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Предприятие бизнесменов Андреса и Олега Сынаялгов Eleon сообщило, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) несмотря на сделанное во вторник Государственным судом постановление, не удалил со стройплощадки камеры слежения, а Министерство юстиции не компенсировало застройщикам судебные издержки, хотя постановление суда сразу же вступило в силу.
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Анастасия Заворотнюк почти целую неделю находится в частной клинике в Москве. Лечение ей противопоказано было уже давно и сейчас её ввели в медикаментозную кому, пишет "МК-Эстония".
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На состоявшемся 12 сентября Таллиннском бизнес-форуме финансовый эксперт Рон Лувищук рассказ в интервью Delfi, стоит ли Эстонии опасаться кризиса из-за кредитных нагрузок. Эксперт также дал совет тем, кто хочет побыстрее избавиться от быстрых кредитов.
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Когда Сергей отправлялся в Архангельск, то даже не подозревал, какие приключения его там ожидают. После полицейской проверки мужчина остался без машины и прав, и, как сообщили полицейские, в следующий раз будет хуже, пишет "МК-Эстония".
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Жительница Танзании умерла от неизвестной болезни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Героем подкаста "Халтура" стала Наташа, она 7 лет жила в Испании и работала на паромах в сфере обслуживания. Карьеру певицы в Испании так и не получилось сделать, так как все предложения продюсеров оказались непристойными, а строить карьеру "через постель" Наташа не хотела. Слушайте подкаст!
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Действующая на украинском рынке объявлений фирма RIA.com Marketplaces OÜ проанализировала цены аренды небольших квартир в Таллинне, Риге, Вильнюсе и Киеве, как росла популярность многоквартирных домов с арендными площадями и как среди молодых людей популярнее становится не покупка жилья, а его долгосрочная аренда.
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Украина высоко ценит твердую позицию Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также в отношении осуждения российской агрессии против Украинского государства, заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Киеве.
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Забавный случай произошел несколько дней назад в тартуском McDonald's. Клиент заказал 1000 бургеров!
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