06.05.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможные причины катастрофы в "Шереметьево", приговоры Устименко и зарезавшему подругу юноше

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rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможные причины катастрофы в "Шереметьево", приговоры Устименко и зарезавшему подругу юноше
Foto: Priit Simson

Сегодня стало известно, что приоритетной версией аварии SSJ-100 в "Шереметьево" являются множественные отказы техники из-за попадания молнии. В этот же день отбывающему пожизненный срок Юрию Устименко дали еще восемь лет за покушение на надзирателя, а 19-летнего юношу, зарезавшего в Кохтла-Ярве свою 15-летнюю подругу, посадили на 16 лет. Эти и другие новости этого понедельника, 6 мая, читайте в нашей ежедневной подборке.

ВИДЕО: Одна из причин гибели людей в Superjet - попытка некоторых пассажиров спасти свою ручную кладь

Foto: AP

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Причиной катастрофы в "Шереметьево" стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии

Sputnik

Следствие рассматривает три основные версии крушения самолета Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР. Приоритетной версией аварии SSJ-100 в "Шереметьево" являются множественные отказы техники из-за попадания молнии.
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ГРАФИК: Последний путь сгоревшего самолета ”Аэрофлот”

Mart Nigola

Накануне вечером самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", куда вернулся вскоре после взлета. На борту начался пожар.
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В Таллиннском порту в воде обнаружен труп гражданина Финляндии

Tallinna sadamast leiti mehe surnukeha. Foto: Tiit Blaat

В понедельник в 6:30 утра экипаж судна сообщил Департаменту полиции и погранохраны о трупе в Таллиннском порту, рядом с D-терминалом.
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19-летнего юношу, зарезавшего в Кохтла-Ярве свою 15-летнюю подругу, посадили на 16 лет

Foto: Priit Simson

В апреле прошлого года в Кохтла-Ярве была насмерть зарезана 15-летняя девушка. Подозревался в совершении преступления ее бывший молодой человек Артем Дроников. Сегодня 19-летнего юношу приговорили к 16 годам тюрьмы.
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Член EKRE Урмас "300 тысяч паразитирующих тибл" Рейтельманн войдет в совет ERR

EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamine Foto: Hendrik Osula

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) приняла решение, что ее представителем в совете национальной телерадиовещательной корпорации ERR станет член Рийгикогу Урмас Рейтельманн.
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С помощью Yandex.Money можно теперь платить в любых магазинах Эстонии

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По результатам опроса обшественного мнения, самый популярный список кандидатов на Евровыборах — у реформистов. На втором мысте — центристы, которым наступают на пятки соцдемы.
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Только одна партия не использует депутатские компенсации для лизинга личных авто

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Некоторые члены Рийгикогу считают, что вычет графы ”автолизинг” из депутатских компенсаций есть наказание для депутатов, живущих далеко.
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ВИДЕО: Опасная встреча. Женщина в Центральной Эстонии дважды встретила медведя по дороге в магазин

Foto on illustratiivne. Foto: Rauno Volmar

Жительница Ярваского уезда по дороге в магазин в местечке Ярва-Яани дважды встретила медведя, засняв вторую встречу на видеорегистратор автомобиля, пишет rus.err.ee.
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У владельца Uvic "пельменного короля” Александра Мусарова — миллионные долги

Marko Mumm

У владельца Uvic „пельменного короля” Александра Мусарова — миллионные долги перед банками как в Эстонии, так и в России, пишет Äripäev.
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Delfi в коридорах Европарламента: чем там занимаются эстонские парламентарии?

Что вообще там делают европарламентарии? Delfi посетил Страсбург, обошел Европарламент от и до, и попытался понять, что там к чему.
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РЕПЛИКА: Не ждите толок — "толочьте" сами! Почему убирать мусор — это клево

фото иллюстративное Foto: Sandra Vokk, Eesti Mälu Instituut

В эту субботу по всей Эстонии прошла ставшая уже традиционной акция ”Сделаем!” по уборке мусора и облагораживанию территорий. Я, к сожалению, в этот раз не принимала в ней участие, но, имея такую возможность, хотелось бы призвать читателей не ждать официального мероприятия, а проявлять инициативу самостоятельно. Поделюсь своим опытом.
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Отбывающему пожизненный срок Устименко дали еще восемь лет за покушение на надзирателя

Foto: Argo Ingver

Сегодня выяснилось, какое наказание назначили Юрию Устименко, которого обвиняли в покушении на убийство тюремного надзирателя. Устименко в суд не явился, зато туда пришел подстрекавший его к убийству другой заключенный.
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ФОТО и ВИДЕО | Спор с государством заставил братьев-бизнесменов Сынаялг выставить на продажу виллы в Виймси

Бизнесмены в сфере ветроэнергетики Андрес и Олег Сынаялг - которые в последний месяц привлекли к себе внимание общественности из-за спора вокруг парка ветрогенераторов в Айду, - теперь решили выставить на продажу свежепостроенные дома в волости Виймси, чтобы покрыть возможные будущие расходы.
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ТОП 10 | Какие автомобили лучше всего продавались в Эстонии в апреле

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Лидируют автомобили Toyota, за ними следуют Škoda и Volkswagen.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: От кинотеатра "Раху" осталось мокрое место. В прямом смысле слова

Корреспонденты Delfi неотрывно следят за сменой эпох в столичном районе Копли. Недавно там снесли кинотеатр ”Раху”, чтобы построить Maxima. На каком этапе строительства сейчас находится объект? Что там происходит? Смотрите фото и видео!
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Поздравляем! У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Foto: Wire/PA Images/Scanpix

Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями. У них родился сын, говорится на официальной странице четы в Instagram.
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ATKO уволила водителя автобуса, которого вчера поймали пьяным за рулем в Кейла

ATKO bussid Foto: Eero Vabamägi

Вчера в Кейла попался полиции 64-летний водитель автобуса, который был сильно пьян. Это был водитель автобусной фирмы ATKO, фирма сообщила, что они уволили мужчину.
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Поставщики тепла: цена отопления — или стабильна, или снижается. Но этого, увы, никто не замечает!

Ekspress Meedia

Бизнесмены Кристьян Раху и Янек Веэбер отапливают в Таллинне и Тарту сотни тысяч домохозяйств. По их словам, лучшая новость для потребителя тепла — цена на него стабильна. Все дорожает, а отопление — дешевеет. Обычно клиенты этого не замечают.
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