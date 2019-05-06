ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможные причины катастрофы в "Шереметьево", приговоры Устименко и зарезавшему подругу юноше

Накануне вечером самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", куда вернулся вскоре после взлета. На борту начался пожар.

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В Таллиннском порту в воде обнаружен труп гражданина Финляндии

Tallinna sadamast leiti mehe surnukeha. Foto: Tiit Blaat

В понедельник в 6:30 утра экипаж судна сообщил Департаменту полиции и погранохраны о трупе в Таллиннском порту, рядом с D-терминалом.

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19-летнего юношу, зарезавшего в Кохтла-Ярве свою 15-летнюю подругу, посадили на 16 лет

Foto: Priit Simson

В апреле прошлого года в Кохтла-Ярве была насмерть зарезана 15-летняя девушка. Подозревался в совершении преступления ее бывший молодой человек Артем Дроников. Сегодня 19-летнего юношу приговорили к 16 годам тюрьмы.

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Член EKRE Урмас "300 тысяч паразитирующих тибл" Рейтельманн войдет в совет ERR

EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamine Foto: Hendrik Osula

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) приняла решение, что ее представителем в совете национальной телерадиовещательной корпорации ERR станет член Рийгикогу Урмас Рейтельманн.

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С помощью Yandex.Money можно теперь платить в любых магазинах Эстонии

Впервые в Эстонии с помощью мобильного приложения Yandex.Money можно платить в абсолютно любых магазинах Эстонии, сообщает компания.

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ГРАФИК: Поддержка на Евровыборах: реформисты — лидеры, соцдемы наступают центристам на пятки, EKRE — в хвосте

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

По результатам опроса обшественного мнения, самый популярный список кандидатов на Евровыборах — у реформистов. На втором мысте — центристы, которым наступают на пятки соцдемы.

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Только одна партия не использует депутатские компенсации для лизинга личных авто

Müügiks valmis olevad autod Foto: Taavi Sepp

Некоторые члены Рийгикогу считают, что вычет графы ”автолизинг” из депутатских компенсаций есть наказание для депутатов, живущих далеко.

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ВИДЕО: Опасная встреча. Женщина в Центральной Эстонии дважды встретила медведя по дороге в магазин

Foto on illustratiivne. Foto: Rauno Volmar

Жительница Ярваского уезда по дороге в магазин в местечке Ярва-Яани дважды встретила медведя, засняв вторую встречу на видеорегистратор автомобиля, пишет rus.err.ee.

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У владельца Uvic "пельменного короля” Александра Мусарова — миллионные долги