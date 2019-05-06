ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможные причины катастрофы в "Шереметьево", приговоры Устименко и зарезавшему подругу юноше

Сегодня стало известно, что приоритетной версией аварии SSJ-100 в "Шереметьево" являются множественные отказы техники из-за попадания молнии. В этот же день отбывающему пожизненный срок Юрию Устименко дали еще восемь лет за покушение на надзирателя, а 19-летнего юношу, зарезавшего в Кохтла-Ярве свою 15-летнюю подругу, посадили на 16 лет. Эти и другие новости этого понедельника, 6 мая, читайте в нашей ежедневной подборке.
ВИДЕО: Одна из причин гибели людей в Superjet - попытка некоторых пассажиров спасти свою ручную кладь
Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Loe edasi...
Причиной катастрофы в "Шереметьево" стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии
Следствие рассматривает три основные версии крушения самолета Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР. Приоритетной версией аварии SSJ-100 в "Шереметьево" являются множественные отказы техники из-за попадания молнии. Loe edasi...
ГРАФИК: Последний путь сгоревшего самолета ”Аэрофлот”
Накануне вечером самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", куда вернулся вскоре после взлета. На борту начался пожар. Loe edasi...
В Таллиннском порту в воде обнаружен труп гражданина Финляндии
19-летнего юношу, зарезавшего в Кохтла-Ярве свою 15-летнюю подругу, посадили на 16 лет
В апреле прошлого года в Кохтла-Ярве была насмерть зарезана 15-летняя девушка. Подозревался в совершении преступления ее бывший молодой человек Артем Дроников. Сегодня 19-летнего юношу приговорили к 16 годам тюрьмы. Loe edasi...
Член EKRE Урмас "300 тысяч паразитирующих тибл" Рейтельманн войдет в совет ERR
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) приняла решение, что ее представителем в совете национальной телерадиовещательной корпорации ERR станет член Рийгикогу Урмас Рейтельманн. Loe edasi...
РЕПЛИКА: Не ждите толок — "толочьте" сами! Почему убирать мусор — это клево
В эту субботу по всей Эстонии прошла ставшая уже традиционной акция ”Сделаем!” по уборке мусора и облагораживанию территорий. Я, к сожалению, в этот раз не принимала в ней участие, но, имея такую возможность, хотелось бы призвать читателей не ждать официального мероприятия, а проявлять инициативу самостоятельно. Поделюсь своим опытом. Loe edasi...
Отбывающему пожизненный срок Устименко дали еще восемь лет за покушение на надзирателя
Сегодня выяснилось, какое наказание назначили Юрию Устименко, которого обвиняли в покушении на убийство тюремного надзирателя. Устименко в суд не явился, зато туда пришел подстрекавший его к убийству другой заключенный. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | Спор с государством заставил братьев-бизнесменов Сынаялг выставить на продажу виллы в Виймси
Бизнесмены в сфере ветроэнергетики Андрес и Олег Сынаялг - которые в последний месяц привлекли к себе внимание общественности из-за спора вокруг парка ветрогенераторов в Айду, - теперь решили выставить на продажу свежепостроенные дома в волости Виймси, чтобы покрыть возможные будущие расходы. Loe edasi...
ТОП 10 | Какие автомобили лучше всего продавались в Эстонии в апреле
ФОТО И ВИДЕО DELFI: От кинотеатра "Раху" осталось мокрое место. В прямом смысле слова
Корреспонденты Delfi неотрывно следят за сменой эпох в столичном районе Копли. Недавно там снесли кинотеатр ”Раху”, чтобы построить Maxima. На каком этапе строительства сейчас находится объект? Что там происходит? Смотрите фото и видео! Loe edasi...
Поздравляем! У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями. У них родился сын, говорится на официальной странице четы в Instagram. Loe edasi...
ATKO уволила водителя автобуса, которого вчера поймали пьяным за рулем в Кейла
Вчера в Кейла попался полиции 64-летний водитель автобуса, который был сильно пьян. Это был водитель автобусной фирмы ATKO, фирма сообщила, что они уволили мужчину. Loe edasi...
Поставщики тепла: цена отопления — или стабильна, или снижается. Но этого, увы, никто не замечает!
Бизнесмены Кристьян Раху и Янек Веэбер отапливают в Таллинне и Тарту сотни тысяч домохозяйств. По их словам, лучшая новость для потребителя тепла — цена на него стабильна. Все дорожает, а отопление — дешевеет. Обычно клиенты этого не замечают. Loe edasi...