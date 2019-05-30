ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможное закрытие Лаагна теэ, бесчинства тартуского бизнесмена и полыхающий автомобиль в центре Таллинна



На поступившее в Таллиннский транспортный департамент предложение ответа еще не дано, но идея прорабатывается.

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ФОТО и ВИДЕО: У торгового центра Kristiine загорелся автомобиль, движение было перекрыто



Полиция получила сообщение о горящем автомобиле перед столичным торговым центром Kristiine в 11 часов.

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Безумное воскресенье: за один вечер тартуский предприниматель поджег квартиру одного знакомого, дом другого и машину бывшей жены

Foto: Fotomontaaž/Kanal 2



Тартуский предприниматель Валло Роби (45) поджег квартиру своего знакомого, протаранил на машине и поджег дом другого, а затем поджег машину своей бывшей жены. И все это за один вечер, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО и ВИДЕО: Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште, семь человек погибли



Прогулочный катер с туристами на борту затонул в Будапеште. По последним данным, семь человек погибли, 19 числятся пропавшими без вести. Судно затонуло после столкновения с другим прогулочным катером, передает РБК.

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ГАЛЕРЕЯ | В производственном здании Tallegg лопнула труба с аммиаком, из здания эвакуировали 200 человек

Foto: Tiit Blaat



В производственном здании HKScan в Табасалу лопнула находившаяся на крыше труба с аммиаком, из здания эвакуировали всех работников.

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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | Финансирование науки не увеличат: на Тоомпеа проходит акция протеста



Перед зданием парламента на Тоомпеа проходит акция протеста против отказа правительства увеличить финансирование эстонской науки до 1 процента ВВП.

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ФОТО │ Новый этап развития портового городка Ноблесснера: построят коммерческие площади и 330 квартир

Фото: Мартин Дремлюга



В течение ближайших лет на территории портового городка Ноблесснера будет построено 6 новых многоквартирных жилых домов и проведена реновация здания бывшего завода подводных лодок. Здание, где когда-то была электростанция, к лету 2020 года будет реконструировано под жилой и коммерческий объект, а в помещениях бывшей котельной расположатся коммерческие площади. Также будет продолжено развитие яхтенного порта.

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Продюсер: съемки голливудского фильма принесут в Эстонию миллионы

Ivo Felt Foto: Rauno Volmar



Продюсер Иво Фельт, чья компания Allfilm выступает партнером масштабного кинопроекта Кристофера Нолана, рассказал, что создание фильма принесет миллионы евро в эстонскую экономику.

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ФОТО: Роналду показал пресс. Он собирается играть до 41 года

Роналду Фото: Juventus



Португальлец Криштиану Роналду продемонстрировал пресс подписчикам своего инстаграма.

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Опрос Rus.Delfi. Как вы относитесь к закрытию Лаагна теэ из-за съемок голливудского фильма?

Лаагна теэ Foto: Andres Putting



Возможное закрытие главной транспортной артерии Ласнамяэ Лаагна теэ ради съемок фильма Кристофера Нолана мгновенно стало новостью дня.

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