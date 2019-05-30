ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возможное закрытие Лаагна теэ, бесчинства тартуского бизнесмена и полыхающий автомобиль в центре Таллинна

Сегодня появилась информация о том, что в связи со съемками голливудского фильма, возможно, на весь июль будет закрыта для движения Лаагна теэ. Также сегодня возле торгового центра Kristiine загорелся автомобиль. А еще мы опубликовали невероятную историю о бизнесмене из Тарту, который за один вечер поджег квартиру одного знакомого, дом другого и машину бывшей жены. Эти и другие новости можно найти в нашей подборке!
ВИДЕООПРОС DELFI: Как в Ласнамяэ отреагировали на возможное закрытие Лаагна теэ в июле и на съемки фильма?
В связи с проведением в Таллинне съемок нового голливудского блокбастера всемирно известного режиссера Кристофера Нолана на весь июль могут закрыть Лаагна теэ. Loe edasi...
Эксперт: закрытие Лаагна теэ приведет к проблемам, но июль для этого — самое подходящее время
Профессор ТТУ и консультант инженерного бюро Stratum Даго Антов говорит, что закрытие крупной магистрали волей неволей приведет к определенным проблемам, но при этом июль — самое подходящее для этого время. Loe edasi...
Лаагна теэ закроют на весь июль? Фильм Нолана грозит превратить дорожное движение в Таллинне в хаос
ФОТО и ВИДЕО: У торгового центра Kristiine загорелся автомобиль, движение было перекрыто
Полиция получила сообщение о горящем автомобиле перед столичным торговым центром Kristiine в 11 часов. Loe edasi...
Безумное воскресенье: за один вечер тартуский предприниматель поджег квартиру одного знакомого, дом другого и машину бывшей жены
Тартуский предприниматель Валло Роби (45) поджег квартиру своего знакомого, протаранил на машине и поджег дом другого, а затем поджег машину своей бывшей жены. И все это за один вечер, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште, семь человек погибли
Прогулочный катер с туристами на борту затонул в Будапеште. По последним данным, семь человек погибли, 19 числятся пропавшими без вести. Судно затонуло после столкновения с другим прогулочным катером, передает РБК. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ | В производственном здании Tallegg лопнула труба с аммиаком, из здания эвакуировали 200 человек
В производственном здании HKScan в Табасалу лопнула находившаяся на крыше труба с аммиаком, из здания эвакуировали всех работников. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | Финансирование науки не увеличат: на Тоомпеа проходит акция протеста
Перед зданием парламента на Тоомпеа проходит акция протеста против отказа правительства увеличить финансирование эстонской науки до 1 процента ВВП. Loe edasi...
ФОТО │ Новый этап развития портового городка Ноблесснера: построят коммерческие площади и 330 квартир
В течение ближайших лет на территории портового городка Ноблесснера будет построено 6 новых многоквартирных жилых домов и проведена реновация здания бывшего завода подводных лодок. Здание, где когда-то была электростанция, к лету 2020 года будет реконструировано под жилой и коммерческий объект, а в помещениях бывшей котельной расположатся коммерческие площади. Также будет продолжено развитие яхтенного порта. Loe edasi...
Продюсер: съемки голливудского фильма принесут в Эстонию миллионы
Продюсер Иво Фельт, чья компания Allfilm выступает партнером масштабного кинопроекта Кристофера Нолана, рассказал, что создание фильма принесет миллионы евро в эстонскую экономику. Loe edasi...
ФОТО: Роналду показал пресс. Он собирается играть до 41 года
Португальлец Криштиану Роналду продемонстрировал пресс подписчикам своего инстаграма. Loe edasi...
Опрос Rus.Delfi. Как вы относитесь к закрытию Лаагна теэ из-за съемок голливудского фильма?
Возможное закрытие главной транспортной артерии Ласнамяэ Лаагна теэ ради съемок фильма Кристофера Нолана мгновенно стало новостью дня. Loe edasi...
Сын Юрия Семина летом возглавит "Нарва Транс". До этого он работал в клубе "Знамя Труда"
Как сообщается на сайте нарвского клуба, с 1-го июня команду возглавит Андрей Семин, сын главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина. Loe edasi...
Куда делись государственные деньги? Большой дефицит госбюджета и сокращения — результат игнорирования предупреждений
Хотя премьер-министр Юри Ратас утверждает, что для правительства большой дефицит бюджета 2018 года стал сюрпризом, тревогу били еще несколько лет назад, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Еще одна торговая сеть будет выдавать наличные из касс магазинов
С конца мая Swedbank в сотрудничестве с торговой сетью Meie Toidukaubad предлагает услугу выдачи наличных из касс магазинов. За один раз можно снять от 5 до 100 евро. Loe edasi...
В Нидерландах эстонец признался в совершенном в 2001 году убийстве
Во вторник вечером полиция Нидерландов задержала 46-летнего уроженца Эстонии по подозрению в участии в убийстве Коена де Нийса 22 июня 2001 года. Loe edasi...
В Ида-Вирумаа пропала 17-летняя девушка: полиция просит помощи
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летней Мариты, которая ушла из дома в Кивиыли утром вторника, 28 мая, и до сих пор не вернулась. Девушка может находиться в Таллинне. Loe edasi...
Уездный суд постановил: застрелившего учительницу молодого человека надо освободить досрочно
Сегодня Раквереский дом суда вынес постановления, по которому Вахура Руута (19), застрелившего несколько лет назад свою учительницу, следует досрочно освободить из тюрьмы с испытательным сроком. Loe edasi...
Автор фразы про русских, которые ”дойдут до Таллинна, но здесь же и умрут”, Рихо Юхтеги может стать командиром Кайтселийта
Два десятка заключенных Вируской тюрьмы отказались принимать пищу
С понедельника прошлой недели два десятка заключенных Вируской тюрьмы отказались принимать пищу и перешли на самообеспечение. Loe edasi...
ПОДКАСТ | Кирилл Крабу бросил журналистику, путешествует по миру, сотрудничает с Танзанией и руководит крутыми ИТ-проектами. Как он этого добился?
Кирилл Крабу более 15 лет работал журналистом и радиоведущим. Но несколько лет назад он решил все бросить и основать ИТ-фирму. Сейчас его команда предлагает услуги в сфере анализа и ИТ-разработок, переводов и коммуникаций по всему миру. А совсем недавно они открыли представительство в Танзании. Слушайте наш подкаст! Loe edasi...
В Нарве мужчина взял в заложницы свою собутыльницу и потребовал с ее мужа 25 000 евро