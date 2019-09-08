ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вооруженное ограбление в Вырумаа и конец Таллиннского марафона

Жители Таллинна могут вздохнуть спокойно — Таллиннский марафон закончился, а значит движение в городе вернулось в норму. Тем временем в магазине в Вырумаа произошло вооруженное ограбление, а учительница Йыхвиской гимназии прошла в российское телешоу "Танцы".
ВИДЕО: Непобедимый! Хабиб задушил Порье в третьем раунде
В Абу-Даби прошло бойцовское шоу UFC 242. В главном бою вечера действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил временного чемпиона американца Дастина Порье удушающим приемом. Loe edasi…
DELFI В СПб: ”Эстония впереди нас”. В случае победы кандидат в губернаторы Амосов будет перенимать опыт Ласнамяэ и Тарту
Сегодня, в воскресенье, 8 сентября, в России проходят региональные выборы. При этом выборы в культурной столице РФ Петербурге, вероятно, имеют гораздо большее значение, чем московские, где проходили массовые протесты и задержания. В Петербурге выбирают не городскую Думу, которая на самом деле мало что решает, а самого губернатора. В преддверии выборов корреспондент Delfi и Eesti Päevaleht Роман Старапопов встретился с кандидатом в губернаторы Михаилом Амосовым, который в случае победы намерен перенять опыт Эстонии. Эти пункты у него указаны в предвыборной программе. Loe edasi…
Министерство внутренних дел проверит финансовые дела Департамента полиции
Первая пятерка ТОПа пополнилась компанией, член правления которой когда-то покупал топливо у печально известной мошеннической сети, пишут "Деловые Ведомости". Loe edasi…
ФОТО: Первый участок Рейди теэ будет полностью заасфальтирован уже к вечеру
В этих выходные у "Русалки" на Рейди теэ проходят масштабные работы по укладке асфальта, в рамках которых первый участок Рейди теэ должен быть полностью заасфальтирован уже к вечеру воскресенья. Loe edasi…
ФОТО: Памятник Паулю Кересу наконец вернули в Таллинн — почти на свое прежнее место
На время работ по строительству дома на Тынисмяги был убран памятник гроссмейстеру Паулю Кересу. Теперь же работы завершились и памятник вернули на свое прежнее место — точнее, почти на прежнее, так как теперь он находится ближе к тротуару и лучше виден. Loe edasi…
ФОТО: В магазине в Вырумаа произошло вооруженное ограбление. Преступник задержан
ГАЛЕРЕЯ | Эстонская звезда ”Евровидения” продает свой роскошный дом с бассейном
В жизни обручившейся два года назад пары, певицы Эды-Инес Этти (38) и предпринимателя Марта Випса (36), ожидаются изменения — для начала как минимум географического характера. Пара выставила на продажу за 479 900 евро свой четырехкомнатный дом в Вескимёльдре площадью 161 м2 и с уличным бассейном. Loe edasi…
Не выбрасывайте пластик, а положите в духовку и увидите результат
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