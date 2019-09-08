ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вооруженное ограбление в Вырумаа и конец Таллиннского марафона

Сегодня, в воскресенье, 8 сентября, в России проходят региональные выборы. При этом выборы в культурной столице РФ Петербурге, вероятно, имеют гораздо большее значение, чем московские, где проходили массовые протесты и задержания. В Петербурге выбирают не городскую Думу, которая на самом деле мало что решает, а самого губернатора. В преддверии выборов корреспондент Delfi и Eesti Päevaleht Роман Старапопов встретился с кандидатом в губернаторы Михаилом Амосовым, который в случае победы намерен перенять опыт Эстонии. Эти пункты у него указаны в предвыборной программе.

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Министерство внутренних дел проверит финансовые дела Департамента полиции

Argo Ingver

Возможно, у разногласий главы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера и министра Марта Хельме будет продолжение: МВД начало аудит проводимых PPA конкурсов госпоставок.

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ВИДЕО: Учительница Йыхвиской гимназии прошла в российское телешоу "Танцы"

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Учительница физкультуры из Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина стала участником российского телевизионного шоу "Танцы", пишет rus.err.ee.

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ФОТО: Таллиннскому марафону даже дождь не помеха

Фото: Rauno Volmar, Henri-Kristian Kirsip

Представители Кении, африканской "мекки бегунов", выиграли все забеги.

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ПОДКАСТ | Вечно неработающая Франция: Миша 5 лет жил в Париже (пил вино на обед), а затем переехал в Таллинн для работы в Skype

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

Героем подкаста "Халтура" стал Миша, он 5 лет жил во Франции. Работал в Париже в сфере IT, потом переехал Таллинн для работы в Skype. Слушайте подкаст!

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ТОП налоговых должников пополнился новыми фирмами. Кто больше всего должен государству?

Rahapuu Foto: Argo Ingver

ТОП ВИДЕО: Учительница Йыхвиской гимназии прошла в российское телешоу "Танцы" 7 ошибок, которые мы все совершаем при уборке ванной комнаты ФОТО: В магазине в Вырумаа произошло вооруженное ограбление. Преступник задержан дополнено в 16:15

Первая пятерка ТОПа пополнилась компанией, член правления которой когда-то покупал топливо у печально известной мошеннической сети, пишут "Деловые Ведомости".

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ФОТО: Первый участок Рейди теэ будет полностью заасфальтирован уже к вечеру

Russalka ristmik saab viimase asfaltkihi Foto: Roman Neimann

В этих выходные у "Русалки" на Рейди теэ проходят масштабные работы по укладке асфальта, в рамках которых первый участок Рейди теэ должен быть полностью заасфальтирован уже к вечеру воскресенья.

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ФОТО: Памятник Паулю Кересу наконец вернули в Таллинн — почти на свое прежнее место

Paul Kerese mälestusmärk Tõnismäel Foto: Andres Putting

На время работ по строительству дома на Тынисмяги был убран памятник гроссмейстеру Паулю Кересу. Теперь же работы завершились и памятник вернули на свое прежнее место — точнее, почти на прежнее, так как теперь он находится ближе к тротуару и лучше виден.

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ФОТО: В магазине в Вырумаа произошло вооруженное ограбление. Преступник задержан

Võrumaal pandi toime relvastatud poerööv Foto: Marko Kiri

Около 13:00 в воскресенье в Хаанья в Вырумаа произошло вооруженное ограбление магазина A ja O.

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Культовую продукцию IKEA по-прежнему дешевле заказать у посредников