08.09.2019, 21:59

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вооруженное ограбление в Вырумаа и конец Таллиннского марафона


rus.delfi.ee
EST 3
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вооруженное ограбление в Вырумаа и конец Таллиннского марафона
Foto: Henri-Kristian Kirsip

Жители Таллинна могут вздохнуть спокойно — Таллиннский марафон закончился, а значит движение в городе вернулось в норму. Тем временем в магазине в Вырумаа произошло вооруженное ограбление, а учительница Йыхвиской гимназии прошла в российское телешоу "Танцы".

ВИДЕО: Непобедимый! Хабиб задушил Порье в третьем раунде

Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier Foto: instagram.com/ufcrussia

В Абу-Даби прошло бойцовское шоу UFC 242. В главном бою вечера действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил временного чемпиона американца Дастина Порье удушающим приемом.
Loe edasi…

DELFI В СПб: ”Эстония впереди нас”. В случае победы кандидат в губернаторы Амосов будет перенимать опыт Ласнамяэ и Тарту

Mihhail Amosov Foto: Roman Starapopov

Сегодня, в воскресенье, 8 сентября, в России проходят региональные выборы. При этом выборы в культурной столице РФ Петербурге, вероятно, имеют гораздо большее значение, чем московские, где проходили массовые протесты и задержания. В Петербурге выбирают не городскую Думу, которая на самом деле мало что решает, а самого губернатора. В преддверии выборов корреспондент Delfi и Eesti Päevaleht Роман Старапопов встретился с кандидатом в губернаторы Михаилом Амосовым, который в случае победы намерен перенять опыт Эстонии. Эти пункты у него указаны в предвыборной программе.
Loe edasi…

Министерство внутренних дел проверит финансовые дела Департамента полиции

Argo Ingver

Возможно, у разногласий главы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера и министра Марта Хельме будет продолжение: МВД начало аудит проводимых PPA конкурсов госпоставок.
Loe edasi…

ВИДЕО: Учительница Йыхвиской гимназии прошла в российское телешоу "Танцы"

Kuvataõmmis

Учительница физкультуры из Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина стала участником российского телевизионного шоу "Танцы", пишет rus.err.ee.
Loe edasi…

ФОТО: Таллиннскому марафону даже дождь не помеха

Фото: Rauno Volmar, Henri-Kristian Kirsip

Представители Кении, африканской "мекки бегунов", выиграли все забеги.
Loe edasi…

ПОДКАСТ | Вечно неработающая Франция: Миша 5 лет жил в Париже (пил вино на обед), а затем переехал в Таллинн для работы в Skype

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

Героем подкаста "Халтура" стал Миша, он 5 лет жил во Франции. Работал в Париже в сфере IT, потом переехал Таллинн для работы в Skype. Слушайте подкаст!
Loe edasi…

ТОП налоговых должников пополнился новыми фирмами. Кто больше всего должен государству?

Rahapuu Foto: Argo Ingver

ТОП

Первая пятерка ТОПа пополнилась компанией, член правления которой когда-то покупал топливо у печально известной мошеннической сети, пишут "Деловые Ведомости".
Loe edasi…

ФОТО: Первый участок Рейди теэ будет полностью заасфальтирован уже к вечеру

Russalka ristmik saab viimase asfaltkihi Foto: Roman Neimann

В этих выходные у "Русалки" на Рейди теэ проходят масштабные работы по укладке асфальта, в рамках которых первый участок Рейди теэ должен быть полностью заасфальтирован уже к вечеру воскресенья.
Loe edasi…

ФОТО: Памятник Паулю Кересу наконец вернули в Таллинн — почти на свое прежнее место

Paul Kerese mälestusmärk Tõnismäel Foto: Andres Putting

На время работ по строительству дома на Тынисмяги был убран памятник гроссмейстеру Паулю Кересу. Теперь же работы завершились и памятник вернули на свое прежнее место — точнее, почти на прежнее, так как теперь он находится ближе к тротуару и лучше виден.
Loe edasi…

ФОТО: В магазине в Вырумаа произошло вооруженное ограбление. Преступник задержан

Võrumaal pandi toime relvastatud poerööv Foto: Marko Kiri

Около 13:00 в воскресенье в Хаанья в Вырумаа произошло вооруженное ограбление магазина A ja O.
Loe edasi…

Культовую продукцию IKEA по-прежнему дешевле заказать у посредников

Margus Pahv

Открытие в Таллинне пункта выдачи сети мебельных магазинов IKEA приблизило товар к жителям столицы, для остальных мало что изменилось, пишет Eesti Päevaleht
Loe edasi…

Кадри Симсон осталась без желаемой должности еврокомиссара

Kadri Simson Priit Simson

Кадри Симсон была названа правительством Эстонии кандидатом на должность еврокомиссара. Согласно слухам, Симсон хотела получить должность еврокомиссара по энергетике, но она досталось латышу.
Loe edasi…

ГАЛЕРЕЯ | Эстонская звезда ”Евровидения” продает свой роскошный дом с бассейном

Коллаж. Фото: LVM Kinnisvara/Taavi Sepp

В жизни обручившейся два года назад пары, певицы Эды-Инес Этти (38) и предпринимателя Марта Випса (36), ожидаются изменения — для начала как минимум географического характера. Пара выставила на продажу за 479 900 евро свой четырехкомнатный дом в Вескимёльдре площадью 161 м2 и с уличным бассейном.
Loe edasi…

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: