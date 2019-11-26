ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Зеленского в Эстонию, очень скользкие дороги и инцидент в Maxima



Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд ответил на вопросы журналистов. Комментируя серьезные темы не обошлось без доли юмора.

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ФОТО: Ратас — Зеленскому: Эстония продолжит решительно поддерживать Украину

Volodõmõr Zelenskõi kohtus Jüri Ratasega Foto: Madis Veltman



Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, вопросы безопасности и планируемые Украиной реформы.

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ФОТО: Зеленский, Кальюлайд и другие отобедали в Национальной опере "Эстония"

Foto: Risto Pirnpuu



Сегодня в Эстонии с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. Вечером в Национальной опере "Эстония" состоялся торжественный ужин c президентом Керсти Кальюлайд и ее супругом Рене Максимовским.

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ВИДЕО: Осторожно! В ближайшие дни дороги будут очень скользким. Полицейский показал, насколько это опасно



Метеослужба сообщает, что колеблющаяся около нуля температура, ледяной дождь, мокрый снег и снег сделают сегодня и завтра многие дороги по всей Эстонии чрезвычайно скользкими.

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Власти Таллинна призывают жителей к осторожности на дорогах