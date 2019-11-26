26.11.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Зеленского в Эстонию, очень скользкие дороги и инцидент в Maxima


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Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi asetab pärja võidusambale
Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi asetab pärja võidusambaleFoto: Ilmar Saabas

Сегодня в Эстонии с визитом побывал президент Украины Владимир Зеленский, а на дорогах страны из-за плохих погодных условий произошло множество ДТП. Эти и другие новости читайте в нашей подборке!

ФОТО | Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Таллинн на встречу с Керсти Кальюлайд

Eestisse saabunud Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtub Kersti Kaljulaidiga Foto: Ilmar Saabas


Во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию на встречу с президентом Керсти Кальюлайд.
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ФОТО | Президенты Украины и Эстонии подписали заявление о сотрудничестве и призвали РФ отменить оккупацию Крыма и прекратить агрессию на Донбассе

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi visiit Eestisse Foto: Ilmar Saabas


По результатам встречи Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве. Приводим его текст в полном объеме, размещенный на сайте президента Украины.
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ВИДЕО DELFI | Совместная пресс-конференция Зеленского и Кальюлайд


Сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Эстонии. Утром он встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, после чего президенты дали совместную пресс-конференцию.
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ФОТОНОВОСТЬ: Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед! Это намек?

Kersti Kaljulaid kohtub Ukraina presidendiga Foto: Ilmar Saabas


На сегодняшней встрече президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому электрический велосипед эстонского производства.
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ВИДЕО | Смотрите, как Зеленский шутил на пресс-конференции с Керсти Кальюлайд


Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд ответил на вопросы журналистов. Комментируя серьезные темы не обошлось без доли юмора.
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ФОТО: Ратас — Зеленскому: Эстония продолжит решительно поддерживать Украину

Volodõmõr Zelenskõi kohtus Jüri Ratasega Foto: Madis Veltman


Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, вопросы безопасности и планируемые Украиной реформы.
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ФОТО: Зеленский, Кальюлайд и другие отобедали в Национальной опере "Эстония"

Foto: Risto Pirnpuu


Сегодня в Эстонии с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. Вечером в Национальной опере "Эстония" состоялся торжественный ужин c президентом Керсти Кальюлайд и ее супругом Рене Максимовским.
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ВИДЕО: Осторожно! В ближайшие дни дороги будут очень скользким. Полицейский показал, насколько это опасно


Метеослужба сообщает, что колеблющаяся около нуля температура, ледяной дождь, мокрый снег и снег сделают сегодня и завтра многие дороги по всей Эстонии чрезвычайно скользкими.
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Власти Таллинна призывают жителей к осторожности на дорогах

29. aprill 2017 Foto: Madis Veltman


Партнеры Таллинна, предоставляющие услуги по обслуживанию дорог, принимают профилактические меры для борьбы с гололедицей, так как из-за погодных условий дороги местами могут стать скользкими, сообщает коммуникационный отдел мэрии. В то же время власти призывают жителей быть осторожными и внимательными.
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Начиная с декабря 2022 года можно будет использовать только специальную зимнюю резину для северного климата

Argo Ingver


С этого года использование зимних покрышек обязательно для транспортных средств категории L6e (легкие квадрициклы) и L7e (тяжелые квадрициклы или ATV).
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Спасатели, скорая и люди у входа. Что случилось в магазине Maxima на Линнамяэ теэ?

Logod Foto: Jaanus Lensment


Сегодня в магазине Maxima на Линнамяэ теэ произошел инцидент, из-за которого пришлось закрыть магазин.
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ВИДЕО | В офисе эстонского бизнесмена в Одессе прошел обыск. Между полицией и его адвокатом произошла потасовка

Скриншот


Адвокат Александр Погорелый, являющийся представителем эстонского предпринимателя Марселя Вихмана на Украине, опубликовал в Facebook обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором рассказывает, что Украина стала похожа на Дикий запад, где с европейского инвестора пытаются содрать семь шкур. На прошлой неделе уже давно тянущийся бизнес-конфликт с уголовным оттенком принял новый оборот. Дело дошло до потасовки между адвокатом и полицией.
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ФОТО | Грузовик вылетел в кювет и повалился на бок: из прицепа все вывалилось на дорогу

Avarii Jänedal Foto: Kaspar Pokk


Сегодня в 14:40 произошла авария на шоссе Пярну-Раквере в Ярвамаа, где ехавший в сторону Пярну грузовик после поворота съехал с дороги и упал на бок.
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Эстонские полицейские за считанные часы задержали промышлявших в Финляндии воров

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver


В результате сотрудничества между Пыхьяской префектурой и полицией Хельсинки в Таллинне был задержан гражданин Литвы, угнавший автомобиль, а также граждане Румынии, подозреваемые в краже электроники на сумму около 100 000 евро.
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Что пожелал Зеленский эстонскому народу? Перевод с украинского языка

Kersti Kaljulaid kohtub Ukraina presidendiga Foto: Ilmar Saabas


Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию с официальным визитом. На встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд он написал несколько предложений в памятной книге. RusDelfi публикует перевод его сообщения.
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ВИДЕО: Названы дата и следующий соперник Хабиба

Habib Nurmagomedov tuleb järgmisel aastal taas ringi. Foto: Mahmoud Khaled, AP/Scanpix


Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов (28-0) следующий поединок проведет с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Информацию о подписании контракта на бой подтвердил менеджер дагестанского борца Али Абдельазиз.
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Перед вылетом в Эстонию Зеленский переговорил с Путиным

TATYANA ZENKOVICH/YURI KOCHETKOV, EPA


Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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Скользкая дорога стала утром причиной многочисленных аварий. Местами образовались пробки

Kenno Soo


За пару утренних часов в Южной Эстонии произошло несколько ДТП, причиной которых стали неблагоприятные дорожные условия.
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ФОТО | В Вильяндимаа перевернулся автомобиль, пострадали женщина и ребенок

Kenno Soo


Сегодня утром в Вильяндиском уезде на шоссе Имавере - Вильянди - Каркси - Нуйа произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
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ЭКСКЛЮЗИВ | Ирене Кяосаар объяснила значение слова "тибла" и рассказала про желанный эстонский язык Нарве

Eesti keele maja Foto: Priit Simson


Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар на чистом русском рассказала корреспонденту RusDelfi зачем в Нарве открыли Дом эстонского языка. В ходе разговора она вспомнила "урок эстонского" в нарвском мебельном магазине, объяснила значение слова "тибла" и заявила, что эстонских детей дискриминируют.
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ФОТО | Таллиннец сдавал квартиру посольству Великобритании. Проживавшая там работница НАТО сбежала и оставила после себя ужасный бардак

Rikutud korter Pirita teel Foto: Jaanus Lensment


Работница НАТО сумела за почти четыре года устроить в съемной квартире настоящий хаос. Арендатор — посольство Великобритании — называет это нормальным износом, пишет Eesti Päevaleht.
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Кальюлайд: хочу извиниться перед канцлером Леметти за то, как государство обошлось с ним

Kadrioru lossis 25.11.2019 Foto: Andres Putting


Президент Керсти Кальюлайд в понедельник вечером подписала отставку министра сельской жизни Марта Ярвика и в последующем заявлении извинилась перед канцлером Илларом Леметти, которого правительство также отправило в отставку в понедельник, передает rus.err.ee.
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ФОТО: Дорожный хаос в Южной Эстонии: из-за ледяного дождя за одно утро произошло более 20 аварий

Foto: Lõuna prefektuur, PPA


Сегодня рано утром в Южной Эстонии выпал ледяной дождь, что сделало дорожные условия очень тяжелыми и привело к более чем 20 авариям, в которых пострадало два человека.
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