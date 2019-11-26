ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Зеленского в Эстонию, очень скользкие дороги и инцидент в Maxima

ВИДЕО: Осторожно! В ближайшие дни дороги будут очень скользким. Полицейский показал, насколько это опасно
Метеослужба сообщает, что колеблющаяся около нуля температура, ледяной дождь, мокрый снег и снег сделают сегодня и завтра многие дороги по всей Эстонии чрезвычайно скользкими. Loe edasi...
Власти Таллинна призывают жителей к осторожности на дорогах
Партнеры Таллинна, предоставляющие услуги по обслуживанию дорог, принимают профилактические меры для борьбы с гололедицей, так как из-за погодных условий дороги местами могут стать скользкими, сообщает коммуникационный отдел мэрии. В то же время власти призывают жителей быть осторожными и внимательными. Loe edasi...
Начиная с декабря 2022 года можно будет использовать только специальную зимнюю резину для северного климата
С этого года использование зимних покрышек обязательно для транспортных средств категории L6e (легкие квадрициклы) и L7e (тяжелые квадрициклы или ATV). Loe edasi...
Спасатели, скорая и люди у входа. Что случилось в магазине Maxima на Линнамяэ теэ?
Сегодня в магазине Maxima на Линнамяэ теэ произошел инцидент, из-за которого пришлось закрыть магазин. Loe edasi...
ВИДЕО | В офисе эстонского бизнесмена в Одессе прошел обыск. Между полицией и его адвокатом произошла потасовка
Адвокат Александр Погорелый, являющийся представителем эстонского предпринимателя Марселя Вихмана на Украине, опубликовал в Facebook обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором рассказывает, что Украина стала похожа на Дикий запад, где с европейского инвестора пытаются содрать семь шкур. На прошлой неделе уже давно тянущийся бизнес-конфликт с уголовным оттенком принял новый оборот. Дело дошло до потасовки между адвокатом и полицией. Loe edasi...
ФОТО | Грузовик вылетел в кювет и повалился на бок: из прицепа все вывалилось на дорогу
Сегодня в 14:40 произошла авария на шоссе Пярну-Раквере в Ярвамаа, где ехавший в сторону Пярну грузовик после поворота съехал с дороги и упал на бок. Loe edasi...
Эстонские полицейские за считанные часы задержали промышлявших в Финляндии воров
В результате сотрудничества между Пыхьяской префектурой и полицией Хельсинки в Таллинне был задержан гражданин Литвы, угнавший автомобиль, а также граждане Румынии, подозреваемые в краже электроники на сумму около 100 000 евро. Loe edasi...
Что пожелал Зеленский эстонскому народу? Перевод с украинского языка
Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов (28-0) следующий поединок проведет с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Информацию о подписании контракта на бой подтвердил менеджер дагестанского борца Али Абдельазиз. Loe edasi...
Перед вылетом в Эстонию Зеленский переговорил с Путиным
Скользкая дорога стала утром причиной многочисленных аварий. Местами образовались пробки
За пару утренних часов в Южной Эстонии произошло несколько ДТП, причиной которых стали неблагоприятные дорожные условия. Loe edasi...
ФОТО | В Вильяндимаа перевернулся автомобиль, пострадали женщина и ребенок
Сегодня утром в Вильяндиском уезде на шоссе Имавере - Вильянди - Каркси - Нуйа произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Loe edasi...
ЭКСКЛЮЗИВ | Ирене Кяосаар объяснила значение слова "тибла" и рассказала про желанный эстонский язык Нарве
Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар на чистом русском рассказала корреспонденту RusDelfi зачем в Нарве открыли Дом эстонского языка. В ходе разговора она вспомнила "урок эстонского" в нарвском мебельном магазине, объяснила значение слова "тибла" и заявила, что эстонских детей дискриминируют. Loe edasi...
ФОТО | Таллиннец сдавал квартиру посольству Великобритании. Проживавшая там работница НАТО сбежала и оставила после себя ужасный бардак
Кальюлайд: хочу извиниться перед канцлером Леметти за то, как государство обошлось с ним
Президент Керсти Кальюлайд в понедельник вечером подписала отставку министра сельской жизни Марта Ярвика и в последующем заявлении извинилась перед канцлером Илларом Леметти, которого правительство также отправило в отставку в понедельник, передает rus.err.ee. Loe edasi...
ФОТО: Дорожный хаос в Южной Эстонии: из-за ледяного дождя за одно утро произошло более 20 аварий
Сегодня рано утром в Южной Эстонии выпал ледяной дождь, что сделало дорожные условия очень тяжелыми и привело к более чем 20 авариям, в которых пострадало два человека. Loe edasi...
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