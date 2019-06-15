ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит королевы Дании Маргрете II и цены на алкоголь

Выпускники и экс-ректоры ТТУ Олав Аарна и и Андрес Кеэваллик сегодня послали в кураторий ТТУ письмо, в котором просят не утверждать сокращение Taltech для Таллиннского технического университета.

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ПОДКАСТ | Павел Иванов: в советской армии меня дразнили "фашистом". Интервью о работе на телевидении и в министерствах

Медиаэксперт Павел Иванов рассказал в подкасте "Халтура" о своей карьере тележурналиста. Также он трудился в нескольких министерствах, подрабатывал ведущим и был знаком с Урмасом Оттом. Слушайте подкаст RusDelfi!

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"Я бы очень хотел вернуться к своей прежней жизни". Голунов дал интервью Собчак

Sputnik - Scanpix

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов хочет вернуться к своей прежней жизни, в которой он ездил на метро и писал заметки. Об этом он заявил в программе "Осторожно, Собчак!", прямая трансляция которой велась в пятницу на видеохостинге YouTube, пишет TACC.

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В 2020 году прием по случаю годовщины Эстонской Республики пройдет в Вильянди

EV101, Anne & Stiili galerii Foto: Meisi Volt

Канцелярия президента подтвердила, что 24 февраля следующего года президентский прием впервые пройдет в Вильянди, в театра ”Угала” и "Фольклорном амбаре".

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ВИДЕО | Юри Ратас: Мартин Хельме превысил свои полномочия в Люксембурге

Председатель Центристской партии Юри Ратас объяснил, что хоть Мартин Хельме и высказался против реформы Европейского стабилизационного механизма, у него не было полномочий и разрешения на это.

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СМИ: два мощных взрыва прогремели в столице Сомали

AP - Scanpix - Иллюстративное фото

Два мощных взрыва прогремели в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию, пишет TACC.

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ГРАФИКИ: Финны уже подсчитали! Сколько будет стоить алкоголь на корабле и в магазинах после снижения акциза

Tallink. Sadam. Helsingi Foto: Eero Vabamägi

Эстонское правительство решило снизить акциз как на крепкий, так и легкий алкоголь с 1 июля. Финские газеты уже успели подсчитать, насколько дешевле станут некоторые напитки как в магазинах, так и на корабле. Смотрите графики!

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ФОТО: Королева Дании открыла выставку и Сад датской королевы

Фото: Raepress

Сегодня, в день 800-летия первого упоминания Таллинна и рождения датского флага - Даннеброга, в крепости-музее "Кик ин де Кёк" была открыта соответствующая выставка, в Комендантском саду - королевский сад роз цветов датского флага. В открытии принимала участие королева Дании Маргрете II.

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ГАЛЕРЕЯ: В Швейцарии десятки тысяч женщин не вышли на работу, протестуя против неравенства