15.06.2019, 22:22

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит королевы Дании Маргрете II и цены на алкоголь


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Kadrioru kunstimuuseumi näitus Dannebrog – taevast langenud lipp
Kadrioru kunstimuuseumi näitus Dannebrog – taevast langenud lippFoto: Priit Simson

Читайте главные новости за сегодня!

Клиент Maxima: 10 евро за мороженое Balbiino? Откуда такие цены? И это в День защиты детей!

Lugeja foto/Balbiino

После публикации прошлой статьи про неправильные цены в Maxima с Delfi связалась читательница и поведала о своем случае, когда она хотела купить детям мороженое 1 июня в День защиты детей.
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ФОТО: Королева Дании Маргрете II прибыла в Таллинн на роскошной яхте

Foto: Priit Simson

Сегодня и завтра в Эстонии находится королева Дании Маргрете II, которая приехала сюда отпраздновать 800-ый день рождения датского флага.
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Принижает ценность эстонского языка и культуры: экс-ректоры и студенты недовольны новым сокращением ТТУ

Ekraainitõmmis

Выпускники и экс-ректоры ТТУ Олав Аарна и и Андрес Кеэваллик сегодня послали в кураторий ТТУ письмо, в котором просят не утверждать сокращение Taltech для Таллиннского технического университета.
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ПОДКАСТ | Павел Иванов: в советской армии меня дразнили "фашистом". Интервью о работе на телевидении и в министерствах

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas

Медиаэксперт Павел Иванов рассказал в подкасте "Халтура" о своей карьере тележурналиста. Также он трудился в нескольких министерствах, подрабатывал ведущим и был знаком с Урмасом Оттом. Слушайте подкаст RusDelfi!
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"Я бы очень хотел вернуться к своей прежней жизни". Голунов дал интервью Собчак

Sputnik - Scanpix

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов хочет вернуться к своей прежней жизни, в которой он ездил на метро и писал заметки. Об этом он заявил в программе "Осторожно, Собчак!", прямая трансляция которой велась в пятницу на видеохостинге YouTube, пишет TACC.
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В 2020 году прием по случаю годовщины Эстонской Республики пройдет в Вильянди

EV101, Anne & Stiili galerii Foto: Meisi Volt

Канцелярия президента подтвердила, что 24 февраля следующего года президентский прием впервые пройдет в Вильянди, в театра ”Угала” и "Фольклорном амбаре".
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ВИДЕО | Юри Ратас: Мартин Хельме превысил свои полномочия в Люксембурге

ТОП

Председатель Центристской партии Юри Ратас объяснил, что хоть Мартин Хельме и высказался против реформы Европейского стабилизационного механизма, у него не было полномочий и разрешения на это.
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СМИ: два мощных взрыва прогремели в столице Сомали

AP - Scanpix - Иллюстративное фото

Два мощных взрыва прогремели в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию, пишет TACC.
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ГРАФИКИ: Финны уже подсчитали! Сколько будет стоить алкоголь на корабле и в магазинах после снижения акциза

Tallink. Sadam. Helsingi Foto: Eero Vabamägi

Эстонское правительство решило снизить акциз как на крепкий, так и легкий алкоголь с 1 июля. Финские газеты уже успели подсчитать, насколько дешевле станут некоторые напитки как в магазинах, так и на корабле. Смотрите графики!
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ФОТО: Королева Дании открыла выставку и Сад датской королевы

Фото: Raepress

Сегодня, в день 800-летия первого упоминания Таллинна и рождения датского флага - Даннеброга, в крепости-музее "Кик ин де Кёк" была открыта соответствующая выставка, в Комендантском саду - королевский сад роз цветов датского флага. В открытии принимала участие королева Дании Маргрете II.
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ГАЛЕРЕЯ: В Швейцарии десятки тысяч женщин не вышли на работу, протестуя против неравенства

REUTERS - Scanpix

Десятки тысяч женщин в Швейцарии не пошли в пятницу на работу, чтобы участвовать в манифестациях против гендерного неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционально низкого представительства в органах власти. Инициированная профсоюзами акция, получившая название "Женская забастовка", прошла в Берне, Цюрихе, Женеве, Лозанне, Базеле, Сьоне, Невшателе и других городах, пишет TACC.
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В ДТП в Мярьямаа погиб человек

Leinaküünal Foto: Anna Aurelia Minev

Сегодня вечером в поселке Марьямаа в деревне Касти случилось происшествие, в результате которого погиб человек.
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ГАЛЕРЕЯ: Первый день королевы Дании Маргрете II в Эстонии закончился праздничным ужином

Foto: Scanpix

15-16 июня королева Дании Маргрете II находится с официальным визитом в Эстонии. За субботу она успела открыть две выставки, посетить гала-вечер в театре "Эстония", а по окончанию первого дня приняла участие в праздничном ужине, который прошел в центре Арво Пярта.
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ФОТО: Больше не холостяк! Раймонд Кальюлайд женился

Фото: Facebook

Раймонд Кальюлайд поделился в своем Facebook фотографией с возлюбленной Яне Пальм (теперь Кальюлайд) и объявил, что теперь они женаты. Поздравляем!
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ВИДЕО: Стресс? Как изменился Юри Ратас за несколько лет

Сложные времена влияют и на внешность человека. Смотрите, как изменился премьер-министр Юри Ратас за несколько лет.
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ГАЛЕРЕЯ: Кто пришел на гала-концерт, организованный в честь королевы Дании Маргрете II

Foto: Andres Putting

15 и 16 июня с визитом в Эстонии находится королева Дании Маргрете II. Сегодня вечером в концертном зале “Эстония” пройдет гала-концерт „Эстония — 100 и Даннеброг — 800”. Смотрите, кто пришел на концерт!
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В возрасте 96 лет скончался Франко Дзеффирелли. Он снял "Гамлета" и "Ромео и Джульетту"

Франко Дзеффирелли Фото: Википедия

Классик итальянского кино Франко Дзеффирелли скончался у себя дома в Риме на 97-м году жизни.
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