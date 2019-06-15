ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит королевы Дании Маргрете II и цены на алкоголь
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Читайте главные новости за сегодня!
После публикации прошлой статьи про неправильные цены в Maxima с Delfi связалась читательница и поведала о своем случае, когда она хотела купить детям мороженое 1 июня в День защиты детей.
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Сегодня и завтра в Эстонии находится королева Дании Маргрете II, которая приехала сюда отпраздновать 800-ый день рождения датского флага.
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Выпускники и экс-ректоры ТТУ Олав Аарна и и Андрес Кеэваллик сегодня послали в кураторий ТТУ письмо, в котором просят не утверждать сокращение Taltech для Таллиннского технического университета.
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Медиаэксперт Павел Иванов рассказал в подкасте "Халтура" о своей карьере тележурналиста. Также он трудился в нескольких министерствах, подрабатывал ведущим и был знаком с Урмасом Оттом. Слушайте подкаст RusDelfi!
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов хочет вернуться к своей прежней жизни, в которой он ездил на метро и писал заметки. Об этом он заявил в программе "Осторожно, Собчак!", прямая трансляция которой велась в пятницу на видеохостинге YouTube, пишет TACC.
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Канцелярия президента подтвердила, что 24 февраля следующего года президентский прием впервые пройдет в Вильянди, в театра ”Угала” и "Фольклорном амбаре".
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Председатель Центристской партии Юри Ратас объяснил, что хоть Мартин Хельме и высказался против реформы Европейского стабилизационного механизма, у него не было полномочий и разрешения на это.
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Два мощных взрыва прогремели в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию, пишет TACC.
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Эстонское правительство решило снизить акциз как на крепкий, так и легкий алкоголь с 1 июля. Финские газеты уже успели подсчитать, насколько дешевле станут некоторые напитки как в магазинах, так и на корабле. Смотрите графики!
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Сегодня, в день 800-летия первого упоминания Таллинна и рождения датского флага - Даннеброга, в крепости-музее "Кик ин де Кёк" была открыта соответствующая выставка, в Комендантском саду - королевский сад роз цветов датского флага. В открытии принимала участие королева Дании Маргрете II.
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Десятки тысяч женщин в Швейцарии не пошли в пятницу на работу, чтобы участвовать в манифестациях против гендерного неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционально низкого представительства в органах власти. Инициированная профсоюзами акция, получившая название "Женская забастовка", прошла в Берне, Цюрихе, Женеве, Лозанне, Базеле, Сьоне, Невшателе и других городах, пишет TACC.
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Сегодня вечером в поселке Марьямаа в деревне Касти случилось происшествие, в результате которого погиб человек.
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15-16 июня королева Дании Маргрете II находится с официальным визитом в Эстонии. За субботу она успела открыть две выставки, посетить гала-вечер в театре "Эстония", а по окончанию первого дня приняла участие в праздничном ужине, который прошел в центре Арво Пярта.
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Раймонд Кальюлайд поделился в своем Facebook фотографией с возлюбленной Яне Пальм (теперь Кальюлайд) и объявил, что теперь они женаты. Поздравляем!
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Сложные времена влияют и на внешность человека. Смотрите, как изменился премьер-министр Юри Ратас за несколько лет.
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15 и 16 июня с визитом в Эстонии находится королева Дании Маргрете II. Сегодня вечером в концертном зале “Эстония” пройдет гала-концерт „Эстония — 100 и Даннеброг — 800”. Смотрите, кто пришел на концерт!
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Классик итальянского кино Франко Дзеффирелли скончался у себя дома в Риме на 97-м году жизни.
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