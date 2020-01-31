ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вирус наступает, Тартуский мир и аферы топливных королей
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 31 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 31 января.
Департамент здоровья подтвердил, что двое туристов из Китая были доставлены из таллиннского отеля Schlössle в больницу с подозрением на коронавирус. И хотя результаты анализов будут готовы только на выходных, по заверению департамента, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что коронавируса у данных туристов нет.
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Посольство РФ в Эстонии опубликовало на своей странице в Facebook "комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с празднованием в Эстонии 100-летия Тартуского договора". Приводим его в неизменном виде:
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Ведущий "Радио 4" Александр Кучмезов на своей странице в Фэйсбуке сообщил, что состояние его партнера по эфиру, Владимира Баня, крайне тяжелое и тот борется за жизнь.
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За одним из самых крупных налоговых преступлений в истории Эстонии стоит группа топливных контрабандистов и финансовых мошенников.
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Когда приходишь в маленький и уютный бутик Hyrv, то словно попадаешь в другой мир. В нем есть какая-то невидимая магическая энергетика, и все эти абсолютно непредсказуемые линии, похожие то на веточки, то на оленьи рога или же на реальных бабочек и ласточек, завораживают и заставляют все это рассматривать, забывая про время… О чем это все, и почему украшения от Hyrv так полюбились Керсти Кальюлайд? Расскажет основатель эстонского бренда Катерина Пишон.
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В России выявили коронавирус, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА ”Новости”.
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Пользователь фэйсбука Игорь Опимах выложил на своей странице открытку, которая была отправлена в 1917 году в Пернов (ныне Пярну) из города Романов-Мурманский (более привычное название Мурманска того времени - Романов-на-Мурмане).
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