ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вирус наступает, Тартуский мир и аферы топливных королей

В Таллинне двое туристов из Китая были доставлены в больницу с подозрением на коронавирус. Опасения не подтвердились

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Департамент здоровья подтвердил, что двое туристов из Китая были доставлены из таллиннского отеля Schlössle в больницу с подозрением на коронавирус. И хотя результаты анализов будут готовы только на выходных, по заверению департамента, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что коронавируса у данных туристов нет.

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МИД РФ: Тартуский мирный договор является недействительным и принадлежит истории

Alexander Shcherbak/TASS - Scanpix

Посольство РФ в Эстонии опубликовало на своей странице в Facebook "комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с празднованием в Эстонии 100-летия Тартуского договора". Приводим его в неизменном виде:

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Ведущий "Радио 4" написал, что его коллега в крайне тяжелом состоянии и борется за жизнь