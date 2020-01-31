31.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вирус наступает, Тартуский мир и аферы топливных королей


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Foto: Ilmar Saabas

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 31 января.

В Таллинне двое туристов из Китая были доставлены в больницу с подозрением на коронавирус. Опасения не подтвердились

Foto: Andres Putting

Департамент здоровья подтвердил, что двое туристов из Китая были доставлены из таллиннского отеля Schlössle в больницу с подозрением на коронавирус. И хотя результаты анализов будут готовы только на выходных, по заверению департамента, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что коронавируса у данных туристов нет.
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МИД РФ: Тартуский мирный договор является недействительным и принадлежит истории

Alexander Shcherbak/TASS - Scanpix

Посольство РФ в Эстонии опубликовало на своей странице в Facebook "комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с празднованием в Эстонии 100-летия Тартуского договора". Приводим его в неизменном виде:
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Ведущий "Радио 4" написал, что его коллега в крайне тяжелом состоянии и борется за жизнь

Радио 4 Фото: Радио 4

Ведущий "Радио 4" Александр Кучмезов на своей странице в Фэйсбуке сообщил, что состояние его партнера по эфиру, Владимира Баня, крайне тяжелое и тот борется за жизнь.
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Нечестные дельцы топливного бизнеса обчистили государство на миллионы евро

База в Лоо Jaanus Lensment

За одним из самых крупных налоговых преступлений в истории Эстонии стоит группа топливных контрабандистов и финансовых мошенников.
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ЭКСКЛЮЗИВ JANA | Она создала украшения с эстонским характером, которые носит даже президент!

Марианна Гуня

Когда приходишь в маленький и уютный бутик Hyrv, то словно попадаешь в другой мир. В нем есть какая-то невидимая магическая энергетика, и все эти абсолютно непредсказуемые линии, похожие то на веточки, то на оленьи рога или же на реальных бабочек и ласточек, завораживают и заставляют все это рассматривать, забывая про время… О чем это все, и почему украшения от Hyrv так полюбились Керсти Кальюлайд? Расскажет основатель эстонского бренда Катерина Пишон.
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В России у двух человек обнаружили коронавирус

Foto: Yevgeny Sofiychuk/TASS/Scanpix

В России выявили коронавирус, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА ”Новости”.
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В Мурманске нашли открытку 1917 года с текстом на эстонском языке. Пользователь просит помочь с переводом. Читатели RusDelfi, ау!

Открытка Фото: Игорь Опимах

Пользователь фэйсбука Игорь Опимах выложил на своей странице открытку, которая была отправлена в 1917 году в Пернов (ныне Пярну) из города Романов-Мурманский (более привычное название Мурманска того времени - Романов-на-Мурмане).
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