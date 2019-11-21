21.11.2019, 21:51

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Видеокамеры в туалетах эстонских торговых центров и "kuradi venelased" журналиста Юрия Николаева

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Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Читайте самые важные и интересные новости этого четверга, 21 ноября, в нашей традиционной подборке.

В туалетах ряда эстонских торговых центров обнаружены видеокамеры

Foto: Andmekaitse Inspektsioon

В понедельник, 18 ноября, Инспекция по защите данных получила сообщение от одного наблюдательного гражданина о том, что в мужском туалете выруского торгового центра Kagukeskus установлена камера наблюдения.
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"Как я могу извиниться за мнение?" Журналист Юрий Николаев задевает чувства и имеет право сказать "kuradi venelased"

Jüri Nikolajev Foto: Priit Simson

Радиожурналист и телеведущий Юрий Николаев — культовая личность для Нарвы. Он с 1996 года работает корреспондентом ERR в Нарве и не стесняется выделяться. Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный поговорил с ним про скуку в журналистике, осторожность ERR и дружбу с политиками.

А во второй части интервью он подробно рассказал, что делает его работу на ETV+ особенной. Постоянные зрители телеканала ETV+ подтвердят: промо-ролики передачи "Народу важно. Нарвская студия" — смелые, интересные и выделяются на фоне других (если вы их не видели, то в тексте их много).
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”Мы уже смирились, что у ребенка тяжелый недуг”. Как врачи спасли мальчика от молчания

MIDAGI POLE NÄHA: Mitte keegi ei aima, et Sassi juuste all on armid, tänu millele ta rääkima hakkas. Vasakul on näha luulõiked, mille abil Sassi koljut suurendati.

”Мы смирились, что у ребенка тяжелый недуг и он останется таким”, — говорит Мария о своем сыне Сассе, который родился в 2010 году, пишет Eesti Ekspress.
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В Таллинне арестовали пристававшего к детям гражданина Латвии

PPA

В понедельник, 18 ноября, полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали преследовавшего детей мужчину. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда мужчина был взят под стражу.
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ВИДЕО | Корабль Илона Маска Starship взорвался

Испытания первого прототипа корабля Starship Mk1 от SpaceX на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса закончились неудачей. Мощный взрыв произошел во время тестирования топливных баков. Об этом сообщается на сайте НАСА.
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ФОТО | На месте цветочного магазина, закусочной и дома на углу площади Вабадузе появится новое здание

Foto: Tallinna LV

Таллиннская мэрия приняла детальную планировку, предусматривающую строительство семиэтажного офисного здания на углу улицы Татари и бульвара Эстония на месте бывшей гамбургерной Söögiplats в Таллинне.
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Михаил Корб после слов Хельме о НАТО: в Эстонии нет табу, но есть чувствительные для общества темы

Keskerakond lahkub Toompeal asuvast büroost Foto: Taavi Sepp

RusDelfi попросил генсека Центристской партии Михаила Корба рассказать, есть ли в Эстонии табуированные темы. Например — нельзя критиковать НАТО.
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"Люди были добрее, а теперь злоба и ненависть". Почему мы хотим в СССР? Обзор комментариев RusDelfi

Banaane ei ole Foto: Jaanus Lensment

Во вторник RusDelfi опубликовал мнение 5 разных людей о том, почему почти половина наших читателей хотят обратно в СССР. Как на это отреагировали комментаторы портала?
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Депортация за ошибку: плюсы и минусы въезда в Россию по электронной визе

Scanpix, Reporters/Nick Hannes By-line:Nick Hannes

Возможность получить бесплатную визу в Россию по интернету — хороший повод для путешествия. Но электронные визы пока не гарантируют беспроблемного въезда и выезда из страны.
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Электронная виза в Санкт-Петербург: обратите внимание на некоторые нюансы!

pixabay.com

Как мы уже не раз сообщали, с 1 октября граждане почти всех стран Евросоюза (не повезло лишь Великобритании) могут для короткого путешествия в Санкт-Петербург оформить бесплатную российскую электронную визу. Автор туристического сайта travelblog.lv обобщил личный опыт получения электронной визы и дал некоторые рекомендации, чтобы избежать возможных ошибок. Ведь в любом деле новичка подстерегают опасные нюансы.
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Размер алиментов останется привязанным к минимальной зарплате

Ümbrikupalk Foto: Argo Ingver

Заявленное в прошлом году намерение Министерства юстиции убрать привязку минимального размера алиментов к минимальной заработной плате с 2020 года пока не осуществилось и перенесено на неопределенный срок в будущее, сообщает rus.err.ee.
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В 2020 году круглосуточные рестораны KFC откроются в Нарве и Тарту

KFC avamist ootavad noored Foto: Madis Veltman

Сеть заведений быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) весной 2020 года расширится в Тарту и Нарву, причем новые рестораны будут работать круглосуточно, пишет Geenius.
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ФОТО | Как выглядит женщина, сделавшая больше всего пластических операций

pexels

Многие наверняка думают, что американка Синди Джексон, сделавшая 52 пластические операции и косметологические процедуры, потеряла человеческий лик. На самом деле, она выглядит вполне естественно, передает Mail.ru
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В Японии открыли отель, в котором можно переночевать за 1 евро. Но только при одном условии...

Foto: Jaanus Lensment

В Японии открыли отель с номерами за 130 йен (около 1 евро). Одно условие: постоялец должен согласиться “жить” в прямой трансляции на YouTube.
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию 26 ноября

Foto: Sergei Chuzavkov, ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Эстонию с официальным визитом во вторник, 26 ноября. Об этом корреспонденту портала rus.err.ee в четверг сообщили в МИДе ЭР.
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Очередная жертва: инвестиционные мошенники обманули жителя Эстонии на 150 000 евро

Ester Vaitmaa

Ляэнеская префектура полиции сообщила, что вчера полицию известили о случае мошенничества, в ходе которого житель Пярнумаа потерял свыше 150 000 евро.
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ВИДЕО | "Украинцы очень любопытные, хотят учиться": Мэр Нарвы и специалист Кассы по безработице рассказывают про приезжих

Мэр Нарвы Алексей Евграфов и руководитель ида-вирумааского бюро Кассы по безработице Аннике Теэлахк высказались по поводу рабочих из Украины в Нарве и регионе в целом. Смотрите видео!
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Максим Воровский: "Я никогда не прыгаю на канат и не бью себя в грудь, а веду себя достойно!"

Pressifoto

В интервью Алине Захаровой боец Максим Воровский поделился как проходит его обычный день, как он зарабатывает себе на жизнь и почему не занимается сексом перед боем.

Читайте полное интервью!
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Опрос RusDelfi: Как вы относитесь к тому, что базовая часть пенсии повысилась на 7 евро?

Foto: Anni Õnneleid

Законопроект о повышении базовой части пенсий принят. Однако сумма в 7 евро кому-то кажется приемлимой, а кому-то издевательской.
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Суровая оценка спецкомиссии: министр Ярвик и его советник пытались вмешаться в деятельность VTA и превысили свои полномочия

Mart Järvik Foto: Karli Saul

Опубликован отчет комиссии госсекретаря о произошедшем в сфере управления Министерства сельской жизни. Комиссия решила, что министр сельской жизни Март Ярвик и его советник Урмас Арумяэ пытались вмешаться в проведение надзора Ветеринарно-пищевого департамента (VTA), чем превысили свои полномочия. Относительно Арумяэ и Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) у комиссии осталось много вопросов.
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Полиция не будет возбуждать уголовное дело по факту угроз Кае Каллас

Esimene stuudio 15.10.2019 Foto: Jaanus Lensment

Глава Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт сказал сегодня Delfi, что в отношении угрожавших Кае Каллас мужчин уголовное производство начато не будет.
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Министр Кару об инциденте с крысами: ситуация недопустимая, но против природы не попрешь

President nimetas ametisse uue väliskaubandus- ja IT-ministri Kaimar Karu Foto: Rauno Volmar

Вчера вечером произошел курьезный, но заставляющий задуматься случай, когда крысы сумели погрызть один кабель таким образом, что на долгое время были нарушены некоторые очень важные э-услуги. Например, система дигитальных рецептов. Министр внешней торговли и инфотехнолгий Каймар Кару сказал, комментируя вчерашнее происшествие, что в сотрудничестве с Департаментом государственной инфосистемы (RIA) пытаются найти средства, чтобы сделать последние инвестиции, чтобы продублировать системы.
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Немецкая полиция задержала на границе с Польшей эстонца. Оказалось, что он разыскивается за убийство

Foto: Kaader videost

Немецкая федеральная полиция задержала в среду утром в 9:45 в ходе пограничного контроля поблизости от границы с Польшей путешествовавшего на автобусом Flixbus мужчину, который при проверке электронной базы данных оказался разыскиваемым в Эстонии за убийство.
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Очередь на экзамен по вождению — до февраля. Почему?

Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019 Foto: Andres Putting

Читатель RusDelfi критикует Департамент шоссейных дорог, а ARK — новоиспеченных водителей за несдачу экзамена с первой попытки.
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Законопроект: для обороны страны при необходимости разрешат привлекать все население, изымать любое имущество

Valitsuse pressikonverents Foto: Tiit Blaat

Правительство одобрило проект нового Закона о государственной обороне и проект изменений в уголовном законодательстве, с помощью которых правовые нормы, касающиеся обороны страны, будут приведены в соответствие с изменившейся ситуацией в сфере безопасности.
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