ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Видеокамеры в туалетах эстонских торговых центров и "kuradi venelased" журналиста Юрия Николаева

А во второй части интервью он подробно рассказал, что делает его работу на ETV+ особенной. Постоянные зрители телеканала ETV+ подтвердят: промо-ролики передачи "Народу важно. Нарвская студия" — смелые, интересные и выделяются на фоне других (если вы их не видели, то в тексте их много).

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”Мы уже смирились, что у ребенка тяжелый недуг”. Как врачи спасли мальчика от молчания

MIDAGI POLE NÄHA: Mitte keegi ei aima, et Sassi juuste all on armid, tänu millele ta rääkima hakkas. Vasakul on näha luulõiked, mille abil Sassi koljut suurendati.

”Мы смирились, что у ребенка тяжелый недуг и он останется таким”, — говорит Мария о своем сыне Сассе, который родился в 2010 году, пишет Eesti Ekspress.

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В Таллинне арестовали пристававшего к детям гражданина Латвии

PPA

В понедельник, 18 ноября, полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали преследовавшего детей мужчину. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда мужчина был взят под стражу.

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ВИДЕО | Корабль Илона Маска Starship взорвался

Испытания первого прототипа корабля Starship Mk1 от SpaceX на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса закончились неудачей. Мощный взрыв произошел во время тестирования топливных баков. Об этом сообщается на сайте НАСА.

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ФОТО | На месте цветочного магазина, закусочной и дома на углу площади Вабадузе появится новое здание