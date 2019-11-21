ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Видеокамеры в туалетах эстонских торговых центров и "kuradi venelased" журналиста Юрия Николаева(1)
Читайте самые важные и интересные новости этого четверга, 21 ноября, в нашей традиционной подборке.
Читайте самые важные и интересные новости этого четверга, 21 ноября, в нашей традиционной подборке.
В понедельник, 18 ноября, Инспекция по защите данных получила сообщение от одного наблюдательного гражданина о том, что в мужском туалете выруского торгового центра Kagukeskus установлена камера наблюдения.
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Радиожурналист и телеведущий Юрий Николаев — культовая личность для Нарвы. Он с 1996 года работает корреспондентом ERR в Нарве и не стесняется выделяться. Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный поговорил с ним про скуку в журналистике, осторожность ERR и дружбу с политиками.
А во второй части интервью он подробно рассказал, что делает его работу на ETV+ особенной. Постоянные зрители телеканала ETV+ подтвердят: промо-ролики передачи "Народу важно. Нарвская студия" — смелые, интересные и выделяются на фоне других (если вы их не видели, то в тексте их много).
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”Мы смирились, что у ребенка тяжелый недуг и он останется таким”, — говорит Мария о своем сыне Сассе, который родился в 2010 году, пишет Eesti Ekspress.
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В понедельник, 18 ноября, полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали преследовавшего детей мужчину. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда мужчина был взят под стражу.
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Испытания первого прототипа корабля Starship Mk1 от SpaceX на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса закончились неудачей. Мощный взрыв произошел во время тестирования топливных баков. Об этом сообщается на сайте НАСА.
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Таллиннская мэрия приняла детальную планировку, предусматривающую строительство семиэтажного офисного здания на углу улицы Татари и бульвара Эстония на месте бывшей гамбургерной Söögiplats в Таллинне.
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RusDelfi попросил генсека Центристской партии Михаила Корба рассказать, есть ли в Эстонии табуированные темы. Например — нельзя критиковать НАТО.
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Во вторник RusDelfi опубликовал мнение 5 разных людей о том, почему почти половина наших читателей хотят обратно в СССР. Как на это отреагировали комментаторы портала?
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Возможность получить бесплатную визу в Россию по интернету — хороший повод для путешествия. Но электронные визы пока не гарантируют беспроблемного въезда и выезда из страны.
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Как мы уже не раз сообщали, с 1 октября граждане почти всех стран Евросоюза (не повезло лишь Великобритании) могут для короткого путешествия в Санкт-Петербург оформить бесплатную российскую электронную визу. Автор туристического сайта travelblog.lv обобщил личный опыт получения электронной визы и дал некоторые рекомендации, чтобы избежать возможных ошибок. Ведь в любом деле новичка подстерегают опасные нюансы.
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Заявленное в прошлом году намерение Министерства юстиции убрать привязку минимального размера алиментов к минимальной заработной плате с 2020 года пока не осуществилось и перенесено на неопределенный срок в будущее, сообщает rus.err.ee.
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Сеть заведений быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) весной 2020 года расширится в Тарту и Нарву, причем новые рестораны будут работать круглосуточно, пишет Geenius.
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Многие наверняка думают, что американка Синди Джексон, сделавшая 52 пластические операции и косметологические процедуры, потеряла человеческий лик. На самом деле, она выглядит вполне естественно, передает Mail.ru
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В Японии открыли отель с номерами за 130 йен (около 1 евро). Одно условие: постоялец должен согласиться “жить” в прямой трансляции на YouTube.
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Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Эстонию с официальным визитом во вторник, 26 ноября. Об этом корреспонденту портала rus.err.ee в четверг сообщили в МИДе ЭР.
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Ляэнеская префектура полиции сообщила, что вчера полицию известили о случае мошенничества, в ходе которого житель Пярнумаа потерял свыше 150 000 евро.
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Мэр Нарвы Алексей Евграфов и руководитель ида-вирумааского бюро Кассы по безработице Аннике Теэлахк высказались по поводу рабочих из Украины в Нарве и регионе в целом. Смотрите видео!
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В интервью Алине Захаровой боец Максим Воровский поделился как проходит его обычный день, как он зарабатывает себе на жизнь и почему не занимается сексом перед боем.
Читайте полное интервью!
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Законопроект о повышении базовой части пенсий принят. Однако сумма в 7 евро кому-то кажется приемлимой, а кому-то издевательской.
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Опубликован отчет комиссии госсекретаря о произошедшем в сфере управления Министерства сельской жизни. Комиссия решила, что министр сельской жизни Март Ярвик и его советник Урмас Арумяэ пытались вмешаться в проведение надзора Ветеринарно-пищевого департамента (VTA), чем превысили свои полномочия. Относительно Арумяэ и Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) у комиссии осталось много вопросов.
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Глава Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт сказал сегодня Delfi, что в отношении угрожавших Кае Каллас мужчин уголовное производство начато не будет.
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Вчера вечером произошел курьезный, но заставляющий задуматься случай, когда крысы сумели погрызть один кабель таким образом, что на долгое время были нарушены некоторые очень важные э-услуги. Например, система дигитальных рецептов. Министр внешней торговли и инфотехнолгий Каймар Кару сказал, комментируя вчерашнее происшествие, что в сотрудничестве с Департаментом государственной инфосистемы (RIA) пытаются найти средства, чтобы сделать последние инвестиции, чтобы продублировать системы.
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Немецкая федеральная полиция задержала в среду утром в 9:45 в ходе пограничного контроля поблизости от границы с Польшей путешествовавшего на автобусом Flixbus мужчину, который при проверке электронной базы данных оказался разыскиваемым в Эстонии за убийство.
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Читатель RusDelfi критикует Департамент шоссейных дорог, а ARK — новоиспеченных водителей за несдачу экзамена с первой попытки.
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Правительство одобрило проект нового Закона о государственной обороне и проект изменений в уголовном законодательстве, с помощью которых правовые нормы, касающиеся обороны страны, будут приведены в соответствие с изменившейся ситуацией в сфере безопасности.
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