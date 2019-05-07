ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Весенний шторм" и суд над экс-главами Таллиннского порта

Сегодня, 7 мая, в рамках учений "Весенний шторм" в Силламяэ проходила симуляция боевых действий в городском пространстве. А судья Кристина Вялисте в этот день начала судить участников крупнейшего в истории Эстонии дела о взятке. Подробности и другие новости этого вторника — в нашей ежедневной подборке.
СМИ узнали о доминирующей версии в деле о крушении SSJ100
”Черные ящики” SSJ100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения лайнера ”Аэрофлота” источники утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок, сообщает газета ”Коммерсантъ”. Loe edasi...
Шереметьево потребовало наказать снимавших катастрофу на видео за неэтичные высказывания
Руководство Шереметьево потребовало ”строжайшим образом” наказать должностных лиц, которые снимали на камеру мобильного телефона катастрофу самолета ”Аэрофлота”, находясь в служебной зоне аэропорта. Loe edasi...
Эстонские спортсмены в Шереметьево: несмотря на суматоху, траурного настроения не ощущалось
Следствие сочло ошибкой экипажа SSJ включенные двигатели и открытое окно
После допросов пилотов сгоревшего SSJ100 следователи сделали вывод об ошибках экипажа. После приземления пилоты не выключили двигатели, кроме того, в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня. Loe edasi...
Опубликована полная хронология авиакатастрофы в Шереметьево
”Радио Свобода” опубликовало полную хронологию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Тайм-лайн составлен на основе данных сервиса FlightRadar, показаний членов экипажа (командира воздушного судна (КВС) Дениса Евдокимова, диспетчера аэропорта Дениса Наумкина, бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной) и выживших пассажиров, а также мнений экспертов. Loe edasi...
ФОТО: В Силламяэ — выстрелы и военные. Не пугайтесь, это бои в рамках учений "Весенний шторм"
29 апреля начались масштабные учения Сил обороны ”Весенний шторм”, которые продлятся до 17 мая. В мероприятии задействованы и зарубежные вертолеты. Рассказываем и показываем, какую технику можно увидеть в наших небесах. Loe edasi...
"Это малоизвестно". Российская писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда
Российская писательница, лауреат премии "Русский Букер" Елена Чижова в преддверии Дня Победы разместила статью в одной из ведущих швейцарских газет Neue Zurcher Zeitung, в которой утверждает, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны. Loe edasi...
Врач-мошенник из Эстонии зарабатывает в Финляндии тысячи, но долги выплачивать не спешит
Обанкротившийся в Эстонии бывший главврач Таллиннской центральной больницы Яан Рюйтманн скрывается от кредиторов в Лапландии, где зарабатывает больше десятка тысяч евро, но долги выплачивать не спешит, передает Õhtuleht. Loe edasi...
ВИДЕО: Уку Сувисте спел в Кремле дуэтом с Ани Лорак
3 мая Первый канал показал телевизионную версию кремлевского концерта с участием вокалистов и наставников разных сезонов музыкального проекта “Голос”. Loe edasi...
Начался суд над экс-главами Таллиннского порта: за самую большую взятку в истории Эстонии
Сегодня судья Кристина Вялисте начинает судить участников крупнейшего в истории Эстонии дела о взятке. В рамках него под суд отданы экс-директора Таллиннского порта Айн Кальюранд и Аллан Кийлб за взятку в крупном размере и отмывание денег. Последнего обвиняют в требовании рекордной — в 3,5 миллионов евро — взятки. Loe edasi...
МНЕНИЕ | Раймонд Кальюлайд: EKRE в составе правительства. Что же дальше?
Нечто беспрецедентное происходит в эстонском обществе. Впервые в восстановившей независимость Эстонии вступление в должность нового правительства вызывает у большой части людей Эстонии страх. Loe edasi...
БЛИЦ | Раймонд Кальюлайд о спонсорах, нацизме и приглашениях вступить в партию. Политик сравнил себя с Леннартом Мери?
С сегодняшнего дня камера замера скорости в Кристийне будет штрафовать и за проезд на красный свет
С 12 часов сегодняшнего дня находящаяся на перекрестке Тулика, Эндла и Сыпрузе в Таллинне камера будет, кроме скорости, фиксировать и пересечение перекрестка на красный свет. Loe edasi...
В центре Тарту в клумбе третий год подряд утка высиживает яйца. И переселяться категорически отказывается
В центре Тарту перед McDonald's стоит цветочный ящик. В нем уже третий сезон подряд утка высиживает яйца. Тем самым она стала уже местной знаменитостью. Несмотря на старания сотрудников Союза диких животных, утка всячески отказывается переселяться в иное место и убеждена: именно эта клумба — лучшее место для высиживания птенцов. Loe edasi...
Кая Каллас: визит Марин Ле Пен в Эстонию вызывает вопросы
ФОТО | Ожидающий разрешения на государственную помощь Горхолл опять разваливается на глазах
Судьба Таллиннского городского холла по-прежнему является открытой, поскольку ведущая проект реконструкции Tallinna Linnahalli AS по-прежнему находится в ожидании разрешения на оказание государственную помощь. Тем временем от огороженного здания то и дело отламываются новые камни, представляя собой опасность для народа. Loe edasi...
Эстонские водители, "попавшиеся" в Финляндии камерам замера скорости, будут получать извещения от местной полиции
Скорее всего, с начала июня эстонские водители, попавшиеся в Финляндии в объективы камер слежения за скоростью с превышением, будут получать от финской полиции соответствующие уведомления, пишет издание Uutissuomalainen. Loe edasi...
Датская прокуратура предъявила бывшему руководителю Danske Bank обвинение в связи с отмыванием денег в Эстонии
Прокуратура Дании предъявила бывшему руководителю Danske Bank Томасу Боргену обвинение в связи с делом об отмывании денег в Эстонии, передает Reuters со ссылкой на датскую газету Borsen. Danske Bank связан с одним из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег. Loe edasi...
Эстонская фирма внедряет для сотрудников 4-дневную рабочую неделю
С этой недели и по сентябрь этого года эстонское творческое агентство Division внедряет для сотрудников четырехдневные рабочие недели — каждая вторая неделя будет четырехдневной. Loe edasi...
Президент Банка Эстонии рекомендует правительству воздержаться от взятия кредита
Сегодня президент Банка ЭстонииАрдо Ханссон представил Рийгикогу годовой отчет банка за 2018 год. Его главным посылом стало то, что, несмотря на замедление экономического роста, в экономике сейчас наблюдаются достаточно хорошие времена. Loe edasi...
ФОТО: Проблемный участок Таммсааре теэ теперь регулируют электронные дорожные знаки
На перекрестке улиц Таммсааре и Тонди в Таллинне запустили новое решение для поддержания дорожной безопасности. Теперь там действуют электронные знаки максимально разрешенной скорости. Loe edasi...