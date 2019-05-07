07.05.2019, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Весенний шторм" и суд над экс-главами Таллиннского порта


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Весенний шторм" и суд над экс-главами Таллиннского порта
Foto: Tiit Blaat

Сегодня, 7 мая, в рамках учений "Весенний шторм" в Силламяэ проходила симуляция боевых действий в городском пространстве. А судья Кристина Вялисте в этот день начала судить участников крупнейшего в истории Эстонии дела о взятке. Подробности и другие новости этого вторника — в нашей ежедневной подборке.

СМИ узнали о доминирующей версии в деле о крушении SSJ100

SSJ100 Foto: Sergei Fadeichev, Sergei Fadeichev/TASS

”Черные ящики” SSJ100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения лайнера ”Аэрофлота” источники утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок, сообщает газета ”Коммерсантъ”.
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Шереметьево потребовало наказать снимавших катастрофу на видео за неэтичные высказывания

SSJ100 Foto: Sergei Fadeichev, Sergei Fadeichev/TASS

Руководство Шереметьево потребовало ”строжайшим образом” наказать должностных лиц, которые снимали на камеру мобильного телефона катастрофу самолета ”Аэрофлота”, находясь в служебной зоне аэропорта.
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Эстонские спортсмены в Шереметьево: несмотря на суматоху, траурного настроения не ощущалось

Foto: Ekspress Meedia

Команда Kalev/Cramo была в Шереметьево на следующий день после трагедии. О случившемся напоминало лишь большое количество фотографов и отмененные рейсы.
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Следствие сочло ошибкой экипажа SSJ включенные двигатели и открытое окно

Zuma Press

После допросов пилотов сгоревшего SSJ100 следователи сделали вывод об ошибках экипажа. После приземления пилоты не выключили двигатели, кроме того, в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня.
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Опубликована полная хронология авиакатастрофы в Шереметьево

Foto: TASS/Scanpix

”Радио Свобода” опубликовало полную хронологию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Тайм-лайн составлен на основе данных сервиса FlightRadar, показаний членов экипажа (командира воздушного судна (КВС) Дениса Евдокимова, диспетчера аэропорта Дениса Наумкина, бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной) и выживших пассажиров, а также мнений экспертов.
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ФОТО: В Силламяэ — выстрелы и военные. Не пугайтесь, это бои в рамках учений "Весенний шторм"

Foto: Tiit Blaat

Во вторник в рамках учений "Весенний шторм" в Силламяэ проходит симуляция боевых действий в городском пространстве.
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Взгляд в небеса: какая зарубежная техника на ”Весеннем шторме” бороздит наше воздушное пространство

фото иллюстративное REUTERS

ТОП

29 апреля начались масштабные учения Сил обороныВесенний шторм”, которые продлятся до 17 мая. В мероприятии задействованы и зарубежные вертолеты. Рассказываем и показываем, какую технику можно увидеть в наших небесах.
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"Это малоизвестно". Российская писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда

Leningrad Foto: Boris Kudoyarov, Sputnik

Российская писательница, лауреат премии "Русский Букер" Елена Чижова в преддверии Дня Победы разместила статью в одной из ведущих швейцарских газет Neue Zurcher Zeitung, в которой утверждает, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны.
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Врач-мошенник из Эстонии зарабатывает в Финляндии тысячи, но долги выплачивать не спешит

Jaan Rüütmann FOTO: RAIGO PAJULA

Обанкротившийся в Эстонии бывший главврач Таллиннской центральной больницы Яан Рюйтманн скрывается от кредиторов в Лапландии, где зарабатывает больше десятка тысяч евро, но долги выплачивать не спешит, передает Õhtuleht.
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ВИДЕО: Уку Сувисте спел в Кремле дуэтом с Ани Лорак

3 мая Первый канал показал телевизионную версию кремлевского концерта с участием вокалистов и наставников разных сезонов музыкального проекта “Голос”.
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Начался суд над экс-главами Таллиннского порта: за самую большую взятку в истории Эстонии

Foto: Madis Veltman

Сегодня судья Кристина Вялисте начинает судить участников крупнейшего в истории Эстонии дела о взятке. В рамках него под суд отданы экс-директора Таллиннского порта Айн Кальюранд и Аллан Кийлб за взятку в крупном размере и отмывание денег. Последнего обвиняют в требовании рекордной — в 3,5 миллионов евро — взятки.
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МНЕНИЕ | Раймонд Кальюлайд: EKRE в составе правительства. Что же дальше?

Ekspress Meedia

Нечто беспрецедентное происходит в эстонском обществе. Впервые в восстановившей независимость Эстонии вступление в должность нового правительства вызывает у большой части людей Эстонии страх.
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БЛИЦ | Раймонд Кальюлайд о спонсорах, нацизме и приглашениях вступить в партию. Политик сравнил себя с Леннартом Мери?

Raimond Kaljulaid Foto: Priit Simson

На 18 блиц-вопросов и один развернутый максимально кратко отвечает независимый депутат Рийгикогу, бывший член Центристской партии, кандидат в Европарламент Раймонд Кальюлайд.
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С сегодняшнего дня камера замера скорости в Кристийне будет штрафовать и за проезд на красный свет

Kristiine ristmiku kiiruskaamerad Foto: Karli Saul

С 12 часов сегодняшнего дня находящаяся на перекрестке Тулика, Эндла и Сыпрузе в Таллинне камера будет, кроме скорости, фиксировать и пересечение перекрестка на красный свет.
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В центре Тарту в клумбе третий год подряд утка высиживает яйца. И переселяться категорически отказывается

Part lillekastis Foto: Argo Ingver

В центре Тарту перед McDonald's стоит цветочный ящик. В нем уже третий сезон подряд утка высиживает яйца. Тем самым она стала уже местной знаменитостью. Несмотря на старания сотрудников Союза диких животных, утка всячески отказывается переселяться в иное место и убеждена: именно эта клумба — лучшее место для высиживания птенцов.
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Кая Каллас: визит Марин Ле Пен в Эстонию вызывает вопросы

Kaja Kallas Foto: Taavi Sepp

По оценке председателя Партии реформ Каи Каллас, визит в Эстонию лидера французской правопопулистской партии "Национальный фронт" (Rassemblement National) Марин Ле Пен, который состоится на будущей неделе, вызывает вопросы.
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Руубен Каалеп: тема ратификации эстонско-российского договора о границе заморожена

Foto: Jaanus Lensment

6 мая в эфире Vikerraadio член EKRE Руубен Каалеп сказал, что при нынешнем правительстве не будет обсуждаться вопрос ратификации эстонско-российского договора о границе.
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ФОТО: Юри Ратас принял приглашение Кейт Пентус-Розиманнус и встретился с реформистами

Foto: Priit Simson

Сегодня вечером председатель Центристской партии премьер-министр Юри Ратас встречается с членами Таллиннского округа Партии реформ, чтобы ответить на их вопросы.
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Рейс SmartLynx Родос-Таллинн задерживается на более чем десять часов

Tallinna Lennujaam Foto: Rauno_Volmar

Рейс SmartLynx Airlines Родос-Таллинн, который должен был прибыть в Таллинн сегодня в 17:40, по утверждению читателя Delfi, задерживается на более чем 10 часов.
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ФОТО | Март Хельме: у нас два кандидата в министры. Имя будет названо завтра

Foto: Jaanus Lensment

Сегодня во второй половине дня в Рийгикогу собралось правление EKRE. Перед собранием лидер партии Март Хельме сказал Delfi, что сегодня имя нового кандидата в министры обнародовано не будет.
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ФОТО | Ожидающий разрешения на государственную помощь Горхолл опять разваливается на глазах

Linnahall laguneb Foto: Jaanus Lensment

Судьба Таллиннского городского холла по-прежнему является открытой, поскольку ведущая проект реконструкции Tallinna Linnahalli AS по-прежнему находится в ожидании разрешения на оказание государственную помощь. Тем временем от огороженного здания то и дело отламываются новые камни, представляя собой опасность для народа.
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Эстонские водители, "попавшиеся" в Финляндии камерам замера скорости, будут получать извещения от местной полиции

Foto: Ilmar Saabas

Скорее всего, с начала июня эстонские водители, попавшиеся в Финляндии в объективы камер слежения за скоростью с превышением, будут получать от финской полиции соответствующие уведомления, пишет издание Uutissuomalainen.
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Датская прокуратура предъявила бывшему руководителю Danske Bank обвинение в связи с отмыванием денег в Эстонии

Thomas Borgen Danske panga pressikonverents lõppedes, kus ta teatas pangajuhi kohalt lahkumisest ja pank teatas rahapesu uurimise tulemustest Foto: Andres Putting

Прокуратура Дании предъявила бывшему руководителю Danske Bank Томасу Боргену обвинение в связи с делом об отмывании денег в Эстонии, передает Reuters со ссылкой на датскую газету Borsen. Danske Bank связан с одним из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег.
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Эстонская фирма внедряет для сотрудников 4-дневную рабочую неделю

Naine vaatamas KV-d Foto: Hendrik Osula

С этой недели и по сентябрь этого года эстонское творческое агентство Division внедряет для сотрудников четырехдневные рабочие недели — каждая вторая неделя будет четырехдневной.
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Президент Банка Эстонии рекомендует правительству воздержаться от взятия кредита

Eesti Pank 100 Foto: Jaanus Lensment

Сегодня президент Банка Эстонии Ардо Ханссон представил Рийгикогу годовой отчет банка за 2018 год. Его главным посылом стало то, что, несмотря на замедление экономического роста, в экономике сейчас наблюдаются достаточно хорошие времена.
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ФОТО: Проблемный участок Таммсааре теэ теперь регулируют электронные дорожные знаки

Foto: Pressimaterjalid

На перекрестке улиц Таммсааре и Тонди в Таллинне запустили новое решение для поддержания дорожной безопасности. Теперь там действуют электронные знаки максимально разрешенной скорости.
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