ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Весенний шторм" и суд над экс-главами Таллиннского порта

Команда Kalev/Cramo была в Шереметьево на следующий день после трагедии. О случившемся напоминало лишь большое количество фотографов и отмененные рейсы.

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Следствие сочло ошибкой экипажа SSJ включенные двигатели и открытое окно

Zuma Press

После допросов пилотов сгоревшего SSJ100 следователи сделали вывод об ошибках экипажа. После приземления пилоты не выключили двигатели, кроме того, в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня.

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Опубликована полная хронология авиакатастрофы в Шереметьево

”Радио Свобода” опубликовало полную хронологию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Тайм-лайн составлен на основе данных сервиса FlightRadar, показаний членов экипажа (командира воздушного судна (КВС) Дениса Евдокимова, диспетчера аэропорта Дениса Наумкина, бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной) и выживших пассажиров, а также мнений экспертов.

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ФОТО: В Силламяэ — выстрелы и военные. Не пугайтесь, это бои в рамках учений "Весенний шторм"

Foto: Tiit Blaat

Во вторник в рамках учений "Весенний шторм" в Силламяэ проходит симуляция боевых действий в городском пространстве.

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Взгляд в небеса: какая зарубежная техника на ”Весеннем шторме” бороздит наше воздушное пространство

фото иллюстративное REUTERS

ТОП СМИ узнали о доминирующей версии в деле о крушении SSJ100 Член EKRE Урмас "300 тысяч паразитирующих тибл" Рейтельманн войдет в совет ERR Эстонский предприниматель попался в Германии с 20 тоннами экомеда. Он оказался никаким не эко

29 апреля начались масштабные учения Сил обороны ”Весенний шторм”, которые продлятся до 17 мая. В мероприятии задействованы и зарубежные вертолеты. Рассказываем и показываем, какую технику можно увидеть в наших небесах.

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"Это малоизвестно". Российская писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда

Leningrad Foto: Boris Kudoyarov, Sputnik

Российская писательница, лауреат премии "Русский Букер" Елена Чижова в преддверии Дня Победы разместила статью в одной из ведущих швейцарских газет Neue Zurcher Zeitung, в которой утверждает, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны.

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Врач-мошенник из Эстонии зарабатывает в Финляндии тысячи, но долги выплачивать не спешит

Jaan Rüütmann FOTO: RAIGO PAJULA

Обанкротившийся в Эстонии бывший главврач Таллиннской центральной больницы Яан Рюйтманн скрывается от кредиторов в Лапландии, где зарабатывает больше десятка тысяч евро, но долги выплачивать не спешит, передает Õhtuleht.

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ВИДЕО: Уку Сувисте спел в Кремле дуэтом с Ани Лорак

3 мая Первый канал показал телевизионную версию кремлевского концерта с участием вокалистов и наставников разных сезонов музыкального проекта “Голос”.

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Начался суд над экс-главами Таллиннского порта: за самую большую взятку в истории Эстонии