ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинне выбрали нового мэра, а российский парусник ”Седов” не пустили в Эстонию

Российский парусник "Седов" не пустили в Эстонию из-за находящихся на борту курсантов из Крыма.
Мэром эстонской столицы был предсказуемо выбрал Михаил Кылварт.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Атака роботов: вскоре они отберут твое рабочее место, эстоноземелец. Вероятность — 47%
Вероятность 47%: некоторые рабочие места в Эстонии — под угрозой из-за автоматизации процессов. Loe edasi…
Все детсады волости Ляэне-Харью летом закроются на целый месяц. Родители в растерянности — что делать с детьми?
В редакцию Delfi обратился Игорь (имя изменено — прим. ред.), который сообщил, что 26 марта вышло постановление о закрытии ряда детских садов в волости Ляэне-Харью на летний отпуск на весь июль. При этом в постановлении не сказано, какой детский сад сможет принять детей, и теперь все работающие родители не понимают, что делать с ребенком в июле. По его словам, такая ситуация сложилась в первый раз за все время, что его ребенок ходит в детский сад. Loe edasi…
Самолет премьер-министра Ратаса вынужден был вернуться в Брюссель из-за технической поломки
В среду премьер-министр Юри Ратас отправился в Брюссель на внеочередную встречу глав государств и правительств 27 стран Европейского союза по "Брекситу". Однако вернуться в Эстонию к нужному времени ему уже не удастся. Loe edasi…
Новая коалиция торжественно провозглашает: "Нынешнее поколение эстонских людей будет жить при …изме!"
Читатель постарше при прочтении заголовка наверняка вспомнит первоисточник, а для остальных придется его процитировать. Это Третья программа КПСС, принятая в 1961 году на XXII съезде партии и завершающаяся фразой: ”Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!”. Loe edasi…
Российский парусник "Седов" не пустили в Эстонию из-за находящихся на борту курсантов из Крыма
ВИДЕО DELFI | "10 минут" с Раймондом Кальюлайдом: поддержит ли политик-бунтарь кандидатуру Кылварта на выборах мэра?
Смотрите наш новый проект, передачу "10 минут". Это интервью на наиболее актуальную и злободневную тему. Сегодня гостем студии стал политик, депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд. Он рассказал о причинах своего выхода из Центристской партии, о планах деятельности в парламенте и городском собрании Таллинна. Голос Кальюлайда может стать решающим во время сегодняшнего голосования по вопросу назначению центриста Михаила Кылварта мэром столицы. Loe edasi…
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Торжественное открытие и ночная поездка на колесе обозрения T1
Сегодня в 12:00 на крыше торгового и развлекательного центра T1 Mall of Tallinn откроется колесо обозрения Super Skypark под названием Skywheel of Tallinn. В среду вечером прошло его торжественное открытие, где у гостей была возможность прокатиться на колесе и посмотреть на ночной Таллинн. Loe edasi…
Юри Ратас отвечает прямо: на претворение коалиционного договора в жизнь в этом году денег нет
Премьер-министр Юри Ратас сказал в интервью Maaleht, что в этом году денег на внедрение основных планов новой коалиции нет. Ждать исполнения предвыборных обещаний (например, внеочередного роста пенсий) следует тогда, когда они будут финансово покрыты. Loe edasi…
ФОТО: ДТП на шоссе Таллинн-Тарту перекрыло движение. Водителей пришлось вырезать из машин
В четверг произошло ДТП на 137 километре шоссе Таллинн-Тарту, которое серьезно нарушило движение. Согласно первоначальным данным, есть пострадавшие. Loe edasi…
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж задержан в центре Лондона
Михал: проголосуем против решения Кылварта сбежать в Нижний город и сдать без сражения власть на Тоомпеа EKRE
В Таллинском горсобрании на повестке дня сегодня выборы нового мэра Таллинна. Председатель фракции Партии Реформ в Таллинском горсобрании Кристен Михал подчеркнул, что реформисты проголосуют против кандидатуры Михаила Кылварта. Это значит, что фракция реформистов против решения Кылварта сбежать в Нижний город и сдать без сражения власть на ТоомпеаEKRE, сообщает пресс-служба партии. Loe edasi…
ФОТО: Михаила Кылварта избрали мэром Таллинна
За избрание Кылварта градоначальником Таллинна проголосовало 45 членов городского собрания, против было 25. Loe edasi…
Осторожно! Мошенники рассылают сообщения от имени Swedbank, можно "попасть" на крупные суммы!
Мошенники используют название Swedbank и похожую веб-страницу, чтобы заполучить ваши пароли. Loe edasi…
Месть за яблоки: Лукашенко вступил в торговую войну с Россией
В плодово-ягодной войне Белоруссия нанесла России неожиданный контрудар. В ответ на запрет поставок в Россию яблок и груш белорусские власти объявили о закрытии нефтепроводов, по которым российская нефть идет белорусским и европейским потребителям. Loe edasi…