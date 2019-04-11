ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинне выбрали нового мэра, а российский парусник ”Седов” не пустили в Эстонию

В среду премьер-министр Юри Ратас отправился в Брюссель на внеочередную встречу глав государств и правительств 27 стран Европейского союза по "Брекситу". Однако вернуться в Эстонию к нужному времени ему уже не удастся.

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Новая коалиция торжественно провозглашает: "Нынешнее поколение эстонских людей будет жить при …изме!"

Фото из частного архива Вячеслава Иванова

Читатель постарше при прочтении заголовка наверняка вспомнит первоисточник, а для остальных придется его процитировать. Это Третья программа КПСС, принятая в 1961 году на XXII съезде партии и завершающаяся фразой: ”Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!”.

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Российский парусник "Седов" не пустили в Эстонию из-за находящихся на борту курсантов из Крыма

Purjelaevad Sedov ja Mir Foto: Priit Simson

Министерство иностранных дел Эстонии запретило учебному паруснику ”Седов” заход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по данным министерства, на его борту находятся студенты из Крыма.

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ВИДЕО DELFI | "10 минут" с Раймондом Кальюлайдом: поддержит ли политик-бунтарь кандидатуру Кылварта на выборах мэра?

Смотрите наш новый проект, передачу "10 минут". Это интервью на наиболее актуальную и злободневную тему. Сегодня гостем студии стал политик, депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд. Он рассказал о причинах своего выхода из Центристской партии, о планах деятельности в парламенте и городском собрании Таллинна. Голос Кальюлайда может стать решающим во время сегодняшнего голосования по вопросу назначению центриста Михаила Кылварта мэром столицы.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Торжественное открытие и ночная поездка на колесе обозрения T1

T1 Mall of Tallinna vaaterata pidulik avamine Foto: Karli Saul, Scanpix

Сегодня в 12:00 на крыше торгового и развлекательного центра T1 Mall of Tallinn откроется колесо обозрения Super Skypark под названием Skywheel of Tallinn. В среду вечером прошло его торжественное открытие, где у гостей была возможность прокатиться на колесе и посмотреть на ночной Таллинн.

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Юри Ратас отвечает прямо: на претворение коалиционного договора в жизнь в этом году денег нет

Ei ole mõtet anda koalitsiooni­leppes selliseid lubadusi, mida tegelikult täita ei suuda, põhjendas Jüri Ratas (vasakul) rahanumbrite puudumist uues võimuleppes Argo Ideonile. Foto: Sven Arbet

Премьер-министр Юри Ратас сказал в интервью Maaleht, что в этом году денег на внедрение основных планов новой коалиции нет. Ждать исполнения предвыборных обещаний (например, внеочередного роста пенсий) следует тогда, когда они будут финансово покрыты.

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ФОТО: ДТП на шоссе Таллинн-Тарту перекрыло движение. Водителей пришлось вырезать из машин

Foto: Delfi lugeja

В четверг произошло ДТП на 137 километре шоссе Таллинн-Тарту, которое серьезно нарушило движение. Согласно первоначальным данным, есть пострадавшие.

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж задержан в центре Лондона