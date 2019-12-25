ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинне активизировались агрессивные попрошайки, в РФ недоумевают действиями Эстонии
Самые важные новости первого дня Рождества читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости первого дня Рождества читайте в нашей ежедневной подборке.
Вчера, в канун Рождества, около церкви Яани у людей, которые выходили со службы, лже-инвалиды навязчиво просили милостыню.
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Сегодня примерно в 17:20, в Йыгевамаа, в деревне Выдувере, рядом с автобусной остановкой Мутсо столкнулись две машины.
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил открытие железнодорожного сообщения между Россией и Крымом через Керченский пролив.
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Сланцевский городской суд Ленинградской области заключил под стражу российского националиста Вячеслава Дацика по уголовному делу о незаконном пересечении границы России, сообщила РИА Новости в среду представитель суда.
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53-летний британец и двое его несовершеннолетних детей утонули в бассейне в регионе Коста-дель-Соль в Испании.
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Министерство юстиции вновь направило на согласование поправки к Обязательственно-правовому закону, которые дадут арендаторам и арендодателям большую гибкость в формировании своих отношений и обеспечат эффективные меры защиты прав арендодателя на случай нарушений со стороны арендатора.
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Поиски Кяролин продолжаются уже несколько дней. На ней может быть черная куртка с капюшоном с меховой оторочкой, под которой пестрая кофта с капюшоном цвета хаки и пестрые штаны такого же, зеленовато-коричневатого цвета. На голове у Кяролин синяя теплая шапка с белой надписью NY, на ногах розовые кроксы.
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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Эстонии по отношению к пропагандистскому агентству Sputnik — это планомерная провокационная работа против российских СМИ. С критикой также выступил в ходе заседания Совета Федерации председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Его поддержала и cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже заявление опубликовало и посольство РФ в Эстонии.
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На канале NTV вышел видео-сюжет про туристические возможности Таллинна. По мнению журналистов, сегодня эстонская столица не похожа на очаг туризма советских времен, куда ехали по дешевым путевкам. Что делается сегодня для привлечения россиян в Таллинн, про красоты Старого города, новую экспозицию Морского музея в башне Толстая Маргарита и довлатовские места — в видео NTV.
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Страны Балтии зарабатывают на транзите товаров и сырья с востока на запад, но Москва намеревается лишить их дохода, переведя транзит в свои порты, пишет польское издание Tygodnik TVP. Москва в отношении стран Балтии использует не военные, а экономические средства, которые могут оказаться действенными.
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