ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинне активизировались агрессивные попрошайки, в РФ недоумевают действиями Эстонии

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Эстонии по отношению к пропагандистскому агентству Sputnik — это планомерная провокационная работа против российских СМИ. С критикой также выступил в ходе заседания Совета Федерации председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Его поддержала и cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже заявление опубликовало и посольство РФ в Эстонии.

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ВИДЕО | Российские СМИ: Таллинн пытается вернуть туристов из Санкт-Петербурга. Даже памятник Довлатову установят для этого

На канале NTV вышел видео-сюжет про туристические возможности Таллинна. По мнению журналистов, сегодня эстонская столица не похожа на очаг туризма советских времен, куда ехали по дешевым путевкам. Что делается сегодня для привлечения россиян в Таллинн, про красоты Старого города, новую экспозицию Морского музея в башне Толстая Маргарита и довлатовские места — в видео NTV.

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Польское издание: Москва хочет разорить порты стран Балтии и уничтожить проект Rail Baltic

Foto: Karin Kaljuläte

Страны Балтии зарабатывают на транзите товаров и сырья с востока на запад, но Москва намеревается лишить их дохода, переведя транзит в свои порты, пишет польское издание Tygodnik TVP. Москва в отношении стран Балтии использует не военные, а экономические средства, которые могут оказаться действенными.

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