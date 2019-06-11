ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинн прилетели голливудские звезды, дело в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено



Сегодня в Таллинн прибыли известные актеры Голливуда, которые снимутся в новом художественном фильме Кристофера Нолана. Все они прилетели в столицу Эстонии на эксклюзивном самолете.

Loe edasi...



Закроют ли Лаагна теэ? Мэр Таллинна завтра обсудит это с командой Кристофера Нолана



На завтрашней встрече выяснится, подходит ли американскому режиссеру Кристоферу Нолану предложенный мэром Таллинна Михаилом Кылвартом график закрытия Лаагна теэ.

Loe edasi...



"Таллинн больше похож на Львов, чем на Киев". Журналист Ксения Туркова - о киносудьбе столицы Эстонии и американского Балтимора

Ксения Туркова Фото: Анна Данилова

ТОП ФОТО и ВИДЕО: В Таллинн прилетели голливудские звезды и режиссер Кристофер Нолан! Предупреждение: надвигается шторм с грозой и градом! “В этом году какая-то катастрофа": на взморье в Литве фиксируют неприятное явление



Ксения Туркова в свое время переехала в Киев из России и выучила украинский, затем придумала программу "Минута грамотности" на эстонском русскоязычном телеканале ETV+, а теперь работает журналистом русской службы "Voice of America". Она не удивилась украинским полицейским машинам у Горхолла во время съемок фильма Кристофера Нолана, сравнила большие города Украины с Таллинном и рассказала историю про американский Балтимор — город, играющий в кино то Париж, то Манчестер, то Вашингтон.

Loe edasi...



Предупреждение: надвигается шторм с грозой и градом!

фото иллюстративное Foto: Dmitri Gostev



Вот такую вот погоду на пророчат синоптики из pogoda.ee.

Loe edasi...



“В этом году какая-то катастрофа": на взморье в Литве фиксируют неприятное явление



В минувшие выходные в Паланге и в Смильтине на пляжах обнаружили мертвых тюленей. Служба, которая отвечает за их утилизацию, отмечает, что море в этом году выбрасывает необычно много тюленей, сообщает rus.delfi.lt со ссылкой на Vakarų ekspresas.

Loe edasi...



ФОТО: Символ Чернобыльского ренессанса. Невероятная история единственного ребенка, рожденного в Зоне отчуждения

Erakogu



В Чернобыльской зоне отчуждения после аварии на ЧАЭС родился и вырос единственный ребенок. Девочка росла возле реактора, поскольку ее родителям отказали в альтернативном жилье, пишет Znaj.ua.

Loe edasi...



ВИДЕО: Российский Су-27 перехватил у границ РФ на Балтике самолеты ВВС США и Швеции



Российский истребитель перехватил у границ РФ на Балтике самолеты-разведчики ВВС США и Швеции, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Loe edasi...

