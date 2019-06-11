11.06.2019, 21:33

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинн прилетели голливудские звезды, дело в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинн прилетели голливудские звезды, дело в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено
Crystal SkyeFoto: Andres Putting

Самые важные новости этого вторника, 11 июня, читайте в нашей ежедневной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: В Таллинн прилетели голливудские звезды и режиссер Кристофер Нолан!

Christopher Nolani võttegrupi saabumine Tallinna 11.06.2019 Foto: Andres Putting


В Таллиннский аэропорт прилетел самолет с актерами, продюсерами и другими членами команды фильма Tenet. Съемки кинокартины Кристофера Нолана начнутся в конце этой недели. Смотрите галерею!
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В фильме Нолана только Горхолл превратится в Киев, остальные места съемок останутся Таллинном

Ukraina politsei-ja kiirabiautod Nolani filmivõtete parklas Linnahalli juures Foto: Tiit Blaat


Украинские машины полиции и скорой помощи у Горхолла привели многих жителей Эстонии в недоумение — неужели неудобства от съемок придется терпеть для того, чтобы наш Таллинн на киноэкране превратили в Киев? Видимо, это не совсем так.
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ВИДЕО | Смотрите, на каком роскошном самолете прилетела команда Кристофера Нолана

Foto: Andres Putting


Сегодня в Таллинн прибыли известные актеры Голливуда, которые снимутся в новом художественном фильме Кристофера Нолана. Все они прилетели в столицу Эстонии на эксклюзивном самолете.
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Закроют ли Лаагна теэ? Мэр Таллинна завтра обсудит это с командой Кристофера Нолана

Laagna tee Foto: Ilmar Saabas


На завтрашней встрече выяснится, подходит ли американскому режиссеру Кристоферу Нолану предложенный мэром Таллинна Михаилом Кылвартом график закрытия Лаагна теэ.
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"Таллинн больше похож на Львов, чем на Киев". Журналист Ксения Туркова - о киносудьбе столицы Эстонии и американского Балтимора

Ксения Туркова Фото: Анна Данилова

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Ксения Туркова в свое время переехала в Киев из России и выучила украинский, затем придумала программу "Минута грамотности" на эстонском русскоязычном телеканале ETV+, а теперь работает журналистом русской службы "Voice of America". Она не удивилась украинским полицейским машинам у Горхолла во время съемок фильма Кристофера Нолана, сравнила большие города Украины с Таллинном и рассказала историю про американский Балтимор — город, играющий в кино то Париж, то Манчестер, то Вашингтон.
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Предупреждение: надвигается шторм с грозой и градом!

фото иллюстративное Foto: Dmitri Gostev


Вот такую вот погоду на пророчат синоптики из pogoda.ee.
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“В этом году какая-то катастрофа": на взморье в Литве фиксируют неприятное явление

Flickr.com / jo.sau


В минувшие выходные в Паланге и в Смильтине на пляжах обнаружили мертвых тюленей. Служба, которая отвечает за их утилизацию, отмечает, что море в этом году выбрасывает необычно много тюленей, сообщает rus.delfi.lt со ссылкой на Vakarų ekspresas.
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ФОТО: Символ Чернобыльского ренессанса. Невероятная история единственного ребенка, рожденного в Зоне отчуждения

Erakogu


В Чернобыльской зоне отчуждения после аварии на ЧАЭС родился и вырос единственный ребенок. Девочка росла возле реактора, поскольку ее родителям отказали в альтернативном жилье, пишет Znaj.ua.
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ВИДЕО: Российский Су-27 перехватил у границ РФ на Балтике самолеты ВВС США и Швеции


Российский истребитель перехватил у границ РФ на Балтике самолеты-разведчики ВВС США и Швеции, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
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ФОТО и ВИДЕО: В Будапеште со дна Дуная подняли затонувший туристический катер и обнаружили тела погибших


29 мая прогулочный катер с туристами на борту затонул в Будапеште, в результате чего погибли 20 человек, а восемь до сих пор числятся пропавшими без вести.
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Эксперт: потепление климата имеет весьма болезненные последствия для экономики Эстонии

Eesti Energia Foto: Priit Simson


Несмотря на то, что жаркая летняя погода дает нам повод порадоваться положительным эффектам от потепления климата, сообщение предприятия Eesti Energia об отправке 1300 работников в вынужденный отпуск говорит о том, что даже в наших краях изменение климата имеет весьма болезненные последствия, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
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Основатель Cleveron и ON24: пришедшая к власти при помощи лжи EKRE обещала неосуществимые вещи

Peep Kuld Foto: Tiit Blaat


Основатель Cleveron и ON24, предприниматель Пеэп Кулд (47) говорит, что Эстония может развиваться только со знаниями и людьми, пишет Ärileht.
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Жители волости Харку: почему дети должны платить, чтобы попасть на школьный стадион?

Foto on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas


В группе жителей волости Харку в Facebook кипят страсти из-за порядка использования стадиона у Табасалуской общей гимназии и вопроса, почему за его использование нужно платить.
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Экс-министру Куузику предъявлено подозрение в ненадлежащем физическом обращении

EKRE tutvustas minstrikandidaate Foto: Jaanus Lensment


Прокуратура подтвердила, что экс-министру Куузику предъявлено подозрение в ненадлежащем физическом обращении.
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Скандал вокруг мусора: зять бывшего вице-мэра Таллинна отдан под суд

Foto: Andres Haabu


Прокуратура передала в суд дело Кайдо Лаанъярва и зятя Арво Сарапуу Марго Томингаcа. Они подозреваются в нарушении ограничения на сделки.
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ФОТО: Поздравляем! Тигр Боцман из Таллиннского зоопарка стал отцом

Kuvataõmmis


10 июня после полуночи у амурского тигра Боцмана из Таллиннского зоопарка и тигрицы Тани из чешского зоопарка родились три тигренка.
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На нарвской границе изъяли более миллиона контрабандных сигарет

Foto: Maksu- ja tolliamet


В середине мая пограничники обнаружил на Нарвском пограничном пункте более миллиона белорусских сигарет NZ 10. Груз был спрятан в грузовике.
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Введение бесплатной системы проката велосипедов вызвало в Тарту настоящий хаос

Argo Ingver


Запущенная в субботу в Тарту система проката велосипедов вызвала среди жителей невероятный ажиотаж. По данным на утро сегодняшнего дня, сделано свыше 25 000 поездок, а общий их километраж составляет два земных экватора. Для горуправы и обслуживающей систему фирмы такой неожиданно высокий интерес вызвал ряд проблем.
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Пользователи Facebook откликнулись мемами на предложение Марта Хельме продать ETV+ и другие телеканалы ERR

Foto: Tiit Blaat


Люди с негодованием встретили инициативу министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE) частично приватизировать ERR.
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Рецепты на лекарства теперь можно продлить прямо в аптеке, но услуга — платная

Ravimid Foto: Karin Kaljuläte


Benu apteek запускает пилотный проект, который дает возможность посетителям не покидая аптеки продлить те рецепты, действие которых уже закончилось.
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ФОТО | Роскошная вилла бизнесмена Яана Тоотса, где есть то, что понравится каждой женщине

Коллаж. Фото: Kinnisvara24.ee


На портале недвижимости Kinnisvara24 опубликовано интересное объявление. Свой роскошный особняк, расположенный в престижной деревне Меремыйза, выставил на продажу эстонский бизнесмен и общественный деятель Яан Тоотс. Стоимость виллы обозначена в 1,29 млн евро. Рассмотрим подробнее, что из себя представляет особняк и какой недвижимостью, помимо виллы, владеет Тоотс.
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Министр Кинго заявила, что на идею говорить только на эстонском ее вдохновил Леннарт Мери. Но он так не делал

Kert Kingo riigikogus Foto: Tiit Blaat


По словам Тоомаса Хендрика Ильвеса, разговор министра Керт Кинго, якобы Леннарт Мери всегда предпочитал общаться лишь на эстонском, не соответствует действительности.
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К сотрудничеству и доверию через э-визы: в России обсудили возможность укрепления дружбы с Прибалтикой


С 6 по 8 июня в городе на Неве проходил XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором присутствовал корреспондент Delfi Роман Старапопов. По итогам форума можно сделать вывод, что площадка ставит перед собой цель — установление контактов, налаживание и закрепление связей. Для Эстонии ПМЭФ в этом году стал знаковым: его посетил министр экономики Таави Аас, а также делегация предпринимателей.
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ФОТО: Стинг прилетел в Таллинн. Концерт уже завтра!

Foto: Andres Putting


12 июня в Таллинне выступит британский музыкант Стинг. Фотографам Delfi удалось поймать артиста в аэропорту. Смотрите фото!
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Николай Дегтяренко проиграл RusDelfi в Совете по прессе

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kongress Foto: Oleg Tesla


Совет по прессе обсудил жалобу Николая Дегтяренко на опубликованные на русском Delfi в декабре и в марте статьи и решил, что Delfi не нарушил добрый журналистский обычай.
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Маленькая эстонка Аннабель нуждается в самом дорогом в мире лекарстве. Что это, и как оно работает?

Facebook


В последние дни в СМИ много пишут о самом дорогом в мире лекарстве стоимостью порядка двух миллионов евро, в котором нуждается маленькая эстонка Аннабель. Что это за лекарство?
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Миллион собран! На лечение трехмесячной Аннабель пожертвовали деньги тысячи людей

Foto: Facebooki kuvatõmmis


Детский фонд Клиники Тартуского университета на своей странице в Facebook благодарит людей, которые пожертвовали для спасения нуждающейся в чрезвычайно дорогой генной терапии Аннабель в общей сложности уже более одного миллиона евро.
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Дело в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено

Иван Голунов Фото: Washington Post


Глава МВД Колокольцев объявил о прекращении дела Ивана Голунова, передает ТАСС.
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ФОТО и ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне загорелась квартира


Сегодня в 16:19 Спасательному департаменту сообщили, что в Таллинне на улице Сыле горит квартира.
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От игнора — до самосуда. Как (не) решается проблема травли и издевательств в школах Эстонии

Vägivald Foto: Anni Õnneleid


В законе четко и однозначно не прописано: что должна делать школа, если ребенка дразнят. Зачастую ничего поделать не могут и решают, как получится. Были и случаи, когда устраивался над обидчиком самосуд.
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