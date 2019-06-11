ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинн прилетели голливудские звезды, дело в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено
Самые важные новости этого вторника, 11 июня, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этого вторника, 11 июня, читайте в нашей ежедневной подборке.
В Таллиннский аэропорт прилетел самолет с актерами, продюсерами и другими членами команды фильма Tenet. Съемки кинокартины Кристофера Нолана начнутся в конце этой недели. Смотрите галерею!
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Украинские машины полиции и скорой помощи у Горхолла привели многих жителей Эстонии в недоумение — неужели неудобства от съемок придется терпеть для того, чтобы наш Таллинн на киноэкране превратили в Киев? Видимо, это не совсем так.
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Сегодня в Таллинн прибыли известные актеры Голливуда, которые снимутся в новом художественном фильме Кристофера Нолана. Все они прилетели в столицу Эстонии на эксклюзивном самолете.
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На завтрашней встрече выяснится, подходит ли американскому режиссеру Кристоферу Нолану предложенный мэром Таллинна Михаилом Кылвартом график закрытия Лаагна теэ.
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Ксения Туркова в свое время переехала в Киев из России и выучила украинский, затем придумала программу "Минута грамотности" на эстонском русскоязычном телеканале ETV+, а теперь работает журналистом русской службы "Voice of America". Она не удивилась украинским полицейским машинам у Горхолла во время съемок фильма Кристофера Нолана, сравнила большие города Украины с Таллинном и рассказала историю про американский Балтимор — город, играющий в кино то Париж, то Манчестер, то Вашингтон.
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Вот такую вот погоду на пророчат синоптики из pogoda.ee.
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В минувшие выходные в Паланге и в Смильтине на пляжах обнаружили мертвых тюленей. Служба, которая отвечает за их утилизацию, отмечает, что море в этом году выбрасывает необычно много тюленей, сообщает rus.delfi.lt со ссылкой на Vakarų ekspresas.
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В Чернобыльской зоне отчуждения после аварии на ЧАЭС родился и вырос единственный ребенок. Девочка росла возле реактора, поскольку ее родителям отказали в альтернативном жилье, пишет Znaj.ua.
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Российский истребитель перехватил у границ РФ на Балтике самолеты-разведчики ВВС США и Швеции, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
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29 мая прогулочный катер с туристами на борту затонул в Будапеште, в результате чего погибли 20 человек, а восемь до сих пор числятся пропавшими без вести.
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Несмотря на то, что жаркая летняя погода дает нам повод порадоваться положительным эффектам от потепления климата, сообщение предприятия Eesti Energia об отправке 1300 работников в вынужденный отпуск говорит о том, что даже в наших краях изменение климата имеет весьма болезненные последствия, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
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Основатель Cleveron и ON24, предприниматель Пеэп Кулд (47) говорит, что Эстония может развиваться только со знаниями и людьми, пишет Ärileht.
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В группе жителей волости Харку в Facebook кипят страсти из-за порядка использования стадиона у Табасалуской общей гимназии и вопроса, почему за его использование нужно платить.
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Прокуратура подтвердила, что экс-министру Куузику предъявлено подозрение в ненадлежащем физическом обращении.
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Прокуратура передала в суд дело Кайдо Лаанъярва и зятя Арво Сарапуу Марго Томингаcа. Они подозреваются в нарушении ограничения на сделки.
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10 июня после полуночи у амурского тигра Боцмана из Таллиннского зоопарка и тигрицы Тани из чешского зоопарка родились три тигренка.
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В середине мая пограничники обнаружил на Нарвском пограничном пункте более миллиона белорусских сигарет NZ 10. Груз был спрятан в грузовике.
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Запущенная в субботу в Тарту система проката велосипедов вызвала среди жителей невероятный ажиотаж. По данным на утро сегодняшнего дня, сделано свыше 25 000 поездок, а общий их километраж составляет два земных экватора. Для горуправы и обслуживающей систему фирмы такой неожиданно высокий интерес вызвал ряд проблем.
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Люди с негодованием встретили инициативу министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE) частично приватизировать ERR.
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Benu apteek запускает пилотный проект, который дает возможность посетителям не покидая аптеки продлить те рецепты, действие которых уже закончилось.
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На портале недвижимости Kinnisvara24 опубликовано интересное объявление. Свой роскошный особняк, расположенный в престижной деревне Меремыйза, выставил на продажу эстонский бизнесмен и общественный деятель Яан Тоотс. Стоимость виллы обозначена в 1,29 млн евро. Рассмотрим подробнее, что из себя представляет особняк и какой недвижимостью, помимо виллы, владеет Тоотс.
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По словам Тоомаса Хендрика Ильвеса, разговор министра Керт Кинго, якобы Леннарт Мери всегда предпочитал общаться лишь на эстонском, не соответствует действительности.
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С 6 по 8 июня в городе на Неве проходил XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором присутствовал корреспондент Delfi Роман Старапопов. По итогам форума можно сделать вывод, что площадка ставит перед собой цель — установление контактов, налаживание и закрепление связей. Для Эстонии ПМЭФ в этом году стал знаковым: его посетил министр экономики Таави Аас, а также делегация предпринимателей.
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12 июня в Таллинне выступит британский музыкант Стинг. Фотографам Delfi удалось поймать артиста в аэропорту. Смотрите фото!
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Совет по прессе обсудил жалобу Николая Дегтяренко на опубликованные на русском Delfi в декабре и в марте статьи и решил, что Delfi не нарушил добрый журналистский обычай.
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В последние дни в СМИ много пишут о самом дорогом в мире лекарстве стоимостью порядка двух миллионов евро, в котором нуждается маленькая эстонка Аннабель. Что это за лекарство?
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Детский фонд Клиники Тартуского университета на своей странице в Facebook благодарит людей, которые пожертвовали для спасения нуждающейся в чрезвычайно дорогой генной терапии Аннабель в общей сложности уже более одного миллиона евро.
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Глава МВД Колокольцев объявил о прекращении дела Ивана Голунова, передает ТАСС.
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Сегодня в 16:19 Спасательному департаменту сообщили, что в Таллинне на улице Сыле горит квартира.
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В законе четко и однозначно не прописано: что должна делать школа, если ребенка дразнят. Зачастую ничего поделать не могут и решают, как получится. Были и случаи, когда устраивался над обидчиком самосуд.
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