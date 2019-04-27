ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинн прибыли первые круизные туристы, в Иерусалиме сошел благодатный огонь
Все самые важные новости этой субботы, 27 апреля, читайте в нашей ежедневной подборке.
Все самые важные новости этой субботы, 27 апреля, читайте в нашей ежедневной подборке.
25 апреля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Киеве встретился с избранным украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет ru.delfi.lt.
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Ученые постоянно занимаются тем, чтобы придумать ту самую-самую модель, которая показала бы нам точно, как климатические изменения влияют на таяние льда и уровень воды в Мировом океане.
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В четверг во второй половине дня в Вильнюсе, на ул.Львово, видеокамера зафиксировала падение BMW X6 из многоэтажной автомобильной стоянки торгового центра Europa. Видеозапись в пятницу распространилась в интернете, пишет ru.delfi.lt.
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Вчера в театре и концертном доме "Эстония" отмечали 100-летие Рийгикогу, и на торжественный вечер собрались как нынешние, так и бывшие депутаты Рийгикогу. Delfi спросил у них, нужно ли повысить зарплату народным избранникам.
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Ведущий передач "Olukorrast riigis" и "Achtung: Lobjakas" на Raadio 2 Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Ахто Лобьякас, об уходе которого с радио стало известно вчера вечером, написал сегодня в соцсети, что его не увольняли, но дали выбрать между самоцензурой и уходом.
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Сегодня партия "Зеленые Эстонии" собралась на ежегодный конгресс, партия также выбирает новое руководство.
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Центробанки стран ЕС полностью прекратили эмиссию банкнот номиналом в €500. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает ТАСС.
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Портал Delfi публикует выдержки из книги ”Андрус Ансип — умный парень с дурным характером”. Книга рассказывает о деятельности Ансипа как в университетские годы, в партии, в бизнесе 1990-х годов, так и на посту премьер-министра Эстонии.
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Сегодня в Таллинн прибыло первое в этом сезоне круизное судно — курсирующее под флагом Панамы MSC Poesia с 2600 круизными туристами.
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Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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Первая ракетка мира Наоми Осака (Япония) из-за травмы отказалась от игры с Анетт Контавейт (WTA 15) в полуфинале теннисного турнира в Штутгарте. Таким образом, эстонская теннисистка без борьбы вышла в финал.
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Сеть магазинов Prisma сообщила своим клиентам, что с 1 мая отменяет бесплатную доставку при заказе товаров на дом.
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Фотограф Delfi сообщает с места происшествия, что ДТП произошло на расстоянии 400-500 метров от порта на извилистом участке дороги.
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