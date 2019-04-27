ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинн прибыли первые круизные туристы, в Иерусалиме сошел благодатный огонь

В четверг во второй половине дня в Вильнюсе, на ул.Львово, видеокамера зафиксировала падение BMW X6 из многоэтажной автомобильной стоянки торгового центра Europa. Видеозапись в пятницу распространилась в интернете, пишет ru.delfi.lt.

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ОПРОС: Нужно ли повысить зарплату депутатам Рийгикогу — что об этом думают они сами?

Вчера в театре и концертном доме "Эстония" отмечали 100-летие Рийгикогу, и на торжественный вечер собрались как нынешние, так и бывшие депутаты Рийгикогу. Delfi спросил у них, нужно ли повысить зарплату народным избранникам.

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Критиковавший EKRE журналист покидает ERR: меня не увольняли, но дали выбрать между самоцензурой и уходом

Ahto Lobjakas Foto: Jaanus Lensment

Ведущий передач "Olukorrast riigis" и "Achtung: Lobjakas" на Raadio 2 Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Ахто Лобьякас, об уходе которого с радио стало известно вчера вечером, написал сегодня в соцсети, что его не увольняли, но дали выбрать между самоцензурой и уходом.

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ФОТО: Председателем "Зеленых Эстонии" останется Зюлейха Измайлова. Смотрите, кто прибыл на конгресс партии

Foto: Jaanus Lensment

Сегодня партия "Зеленые Эстонии" собралась на ежегодный конгресс, партия также выбирает новое руководство.

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В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по 500 евро

Eurod. Foto: Andres Putting

ТОП Организатор Теймураз Топчиашвили ответил на обвинения Лободы: это очевидная ложь! 10 причин, почему финны не хотят больше ехать в Таллинн Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении российской нефти

Центробанки стран ЕС полностью прекратили эмиссию банкнот номиналом в €500. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает ТАСС.

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ИЗ АРХИВОВ: Отрывок из книги об Ансипе: в первые часы Бронзовой ночи премьер "находился не в самом лучшем состоянии"

VALITSUSE MOODUSTAMINE EI ÕNNESTUNUD FOTO: Marko Mumm

Портал Delfi публикует выдержки из книги ”Андрус Ансип — умный парень с дурным характером”. Книга рассказывает о деятельности Ансипа как в университетские годы, в партии, в бизнесе 1990-х годов, так и на посту премьер-министра Эстонии.

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ФОТО: В Таллинн прибыли первые 2600 круизных туристов

Kruiisilaev MSC Poesia Tallinna sadamas Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в Таллинн прибыло первое в этом сезоне круизное судно — курсирующее под флагом Панамы MSC Poesia с 2600 круизными туристами.

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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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Первая ракетка мира снялась с турнира - Контавейт сыграет в финале!