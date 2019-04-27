27.04.2019, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Таллинн прибыли первые круизные туристы, в Иерусалиме сошел благодатный огонь


rus.delfi.ee
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Kruiisilaev MSC Poesia Tallinna sadamas
Kruiisilaev MSC Poesia Tallinna sadamasFoto: Jaanus Lensment

Все самые важные новости этой субботы, 27 апреля, читайте в нашей ежедневной подборке.

ФОТО и ВИДЕО | Зеленский: Литва — защитник Украины в ЕС и НАТО

Foto: Gaelle Girbes/SIPA/Scanpix

25 апреля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Киеве встретился с избранным украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет ru.delfi.lt.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Смотрите, не окажетесь ли вы под водой! Каким будет контур Эстонии при повышении уровня моря

graafika

Ученые постоянно занимаются тем, чтобы придумать ту самую-самую модель, которая показала бы нам точно, как климатические изменения влияют на таяние льда и уровень воды в Мировом океане.
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ФОТО и ВИДЕО: В Вильнюсе BMW выпал из многоэтажной стоянки

Foto: Delfi / Karolina Pansevič

В четверг во второй половине дня в Вильнюсе, на ул.Львово, видеокамера зафиксировала падение BMW X6 из многоэтажной автомобильной стоянки торгового центра Europa. Видеозапись в пятницу распространилась в интернете, пишет ru.delfi.lt.
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ОПРОС: Нужно ли повысить зарплату депутатам Рийгикогу — что об этом думают они сами?

Вчера в театре и концертном доме "Эстония" отмечали 100-летие Рийгикогу, и на торжественный вечер собрались как нынешние, так и бывшие депутаты Рийгикогу. Delfi спросил у них, нужно ли повысить зарплату народным избранникам.
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Критиковавший EKRE журналист покидает ERR: меня не увольняли, но дали выбрать между самоцензурой и уходом

Ahto Lobjakas Foto: Jaanus Lensment

Ведущий передач "Olukorrast riigis" и "Achtung: Lobjakas" на Raadio 2 Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Ахто Лобьякас, об уходе которого с радио стало известно вчера вечером, написал сегодня в соцсети, что его не увольняли, но дали выбрать между самоцензурой и уходом.
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ФОТО: Председателем "Зеленых Эстонии" останется Зюлейха Измайлова. Смотрите, кто прибыл на конгресс партии

Foto: Jaanus Lensment

Сегодня партия "Зеленые Эстонии" собралась на ежегодный конгресс, партия также выбирает новое руководство.
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В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по 500 евро

Eurod. Foto: Andres Putting

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Центробанки стран ЕС полностью прекратили эмиссию банкнот номиналом в €500. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает ТАСС.
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ИЗ АРХИВОВ: Отрывок из книги об Ансипе: в первые часы Бронзовой ночи премьер "находился не в самом лучшем состоянии"

VALITSUSE MOODUSTAMINE EI ÕNNESTUNUD FOTO: Marko Mumm

Портал Delfi публикует выдержки из книги ”Андрус Ансип — умный парень с дурным характером”. Книга рассказывает о деятельности Ансипа как в университетские годы, в партии, в бизнесе 1990-х годов, так и на посту премьер-министра Эстонии.
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ФОТО: В Таллинн прибыли первые 2600 круизных туристов

Kruiisilaev MSC Poesia Tallinna sadamas Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в Таллинн прибыло первое в этом сезоне круизное судно — курсирующее под флагом Панамы MSC Poesia с 2600 круизными туристами.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Foto: REUTERS/SCANPIX

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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Первая ракетка мира снялась с турнира - Контавейт сыграет в финале!

GERMANY TENNIS WTA Foto: RONALD WITTEK, EPA

Первая ракетка мира Наоми Осака (Япония) из-за травмы отказалась от игры с Анетт Контавейт (WTA 15) в полуфинале теннисного турнира в Штутгарте. Таким образом, эстонская теннисистка без борьбы вышла в финал.
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Prisma отменяет бесплатную доставку для заказов на дом. Последуют ли ее примеру другие сети?

Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket Foto: Taavi Sepp

Сеть магазинов Prisma сообщила своим клиентам, что с 1 мая отменяет бесплатную доставку при заказе товаров на дом.
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ФОТО и ВИДЕО: Близ порта Палдиски перевернулась фура с новыми автомобилями Mercedes, водитель был пьян

Фотограф Delfi сообщает с места происшествия, что ДТП произошло на расстоянии 400-500 метров от порта на извилистом участке дороги.
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