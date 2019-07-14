ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Силламяэ ребенок совершил самоубийство, в Швеции разбился самолет, в Москве прошла акция протеста

С рейсами авиаперевозчика SmartLynx опять проблемы. Эстонских туристов доставили в другой город.

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ФОТО читателя Delfi: Актеры и съемочная группа Нолана мочатся на Лаагна теэ за трансформаторной будкой

Tenet Foto: Delfi lugeja

Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ продолжаются. На фотографии, которую прислал читатель Delfi, запечатлены несколько человек. Один из них либо дублер Джона Дэвида Вашингтона, либо... он сам!

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ФОТО С МЕСТА ДТП | В Латвии автомобиль сбил на тротуаре пешеходов: погибла маленькая девочка

В субботу в Алуксне выехавший на тротуар автомобиль сбил пять человек — четверо получили травмы, а маленькая девочка погибла, сообщает Государственная полиция Латвии.

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ВИДЕО | Шаман, идущий изгонять Путина, собрал массовый митинг в Чите

Несколько сотен человек пришли 12 июля на митинг в читинском "гайд-парке" с участием якутского шамана Александра Габышева, который называет себя воином-шаманом и идет в Москву "изгонять" президента РФ Владимира Путина. Как отмечает ИА "Чита.Ру", это была самая массовая протестная акция для городской площади Труда с момента присвоения ей статуса "гайд-парка".

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ВИДЕО: В Москве оппозиция провела акцию протеста

14 июля в 14:00 в Москве в Новопушкинском сквере началась встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму".

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17-летний вратарь отбил пенальти и умер

Рамон Исмаэль Коронель Фото: twitter.com

Это произошло в матче любительских клубов Аргентины.

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К 2050 году погода в Таллинне будет как в Братиславе

Maakri kõrghoone vaated Foto: Argo Ideon/Maaleht

Исследовательский центр технологического университета Цюриха Crowther Lab провел исследование будущего климата городов.

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