ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Силламяэ ребенок совершил самоубийство, в Швеции разбился самолет, в Москве прошла акция протеста

В Силламяэ 10-летний мальчик совершил самоубийство
Идаская префектура подтвердила Delfi информацию, что в Силламяэ 10-летний ученик Силламяэской Ваналиннаской школы совершил самоубийство.
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Читатель Delfi возмущен: почему в больнице на звонки отвечает работник, который не владеет информацией о пациентах?
В редакцию Delfi обратился Альберт, который возмущен тем, что не смог получить по телефону информацию в Ида-Таллиннской центральной больнице о состоянии своей бабушки. По его словам, медработник один раз повесил трубку, а во время другого звонка он слышал на фоне смех, когда медработник отходил от телефона.
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ФОТО и ВИДЕО | В Швеции разбился самолет, погибли девять человек
Сегодня в Швеции, недалеко от городка Умео разбился одномоторный самолет, погибли девять человек, пишет Aftonbladet.
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Очередные проблемы со SmartLynx: туристы из Эстонии летели в Бургас, а приземлились в Варне
С рейсами авиаперевозчика SmartLynx опять проблемы. Эстонских туристов доставили в другой город.
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ФОТО читателя Delfi: Актеры и съемочная группа Нолана мочатся на Лаагна теэ за трансформаторной будкой
Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ продолжаются. На фотографии, которую прислал читатель Delfi, запечатлены несколько человек. Один из них либо дублер Джона Дэвида Вашингтона, либо... он сам!
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ФОТО С МЕСТА ДТП | В Латвии автомобиль сбил на тротуаре пешеходов: погибла маленькая девочка
В субботу в Алуксне выехавший на тротуар автомобиль сбил пять человек — четверо получили травмы, а маленькая девочка погибла, сообщает Государственная полиция Латвии.
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ВИДЕО | Шаман, идущий изгонять Путина, собрал массовый митинг в Чите
Несколько сотен человек пришли 12 июля на митинг в читинском "гайд-парке" с участием якутского шамана Александра Габышева, который называет себя воином-шаманом и идет в Москву "изгонять" президента РФ Владимира Путина. Как отмечает ИА "Чита.Ру", это была самая массовая протестная акция для городской площади Труда с момента присвоения ей статуса "гайд-парка".
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ВИДЕО: В Москве оппозиция провела акцию протеста
14 июля в 14:00 в Москве в Новопушкинском сквере началась встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму".
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К 2050 году погода в Таллинне будет как в Братиславе
Исследовательский центр технологического университета Цюриха Crowther Lab провел исследование будущего климата городов.
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