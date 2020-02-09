ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Китае растет число жертв и зараженных коронавирусом, на Эстонию надвигается шторм
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 9 февраля.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 9 февраля.
Харьюский уездный суд признал виновным 38-летнего Яануса в различных сексуальных преступлениях и приговорил к семи с половиной годам тюремного заключения, пишет rus.err.ee.
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Работник захотел после окончания больничного расторгнуть трудовой договор и сообщил об этом по электронной почте. Инспекция труда объясняет, должен ли работник позднее прийти в контору или на этом можно прекратить договор.
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Фитнес-модель Дэвид Лайд (22) после смерти отца переехал с матерью из Эстонии в США и сделал там завидную карьеру, пишет Eesti Ekspress.
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Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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По данным эстонских синоптиков, в ночь на понедельник облачность увеличится. Ожидаются дождь и мокрый снег, начиная с островов, распространятся по всей Эстонии. К утру на востоке осадки кое-где и в виде снега. Местами осадки сильные.
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Если не брать в расчет автозаправки, которые и так открыты круглосуточно, ночью в Таллинне есть чем заняться, пишет Eesti Päevaleht. Например, поесть, отправиться на тренировку, купить цветы и даже сходить в библиотеку или к зубному.
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Семь граждан России спасли в Финском заливе, двух человек госпитализировали с переохлаждением. Они полтора часа просидели в залитом водой надувном плотике. ”Фонтанка” восстановила хронологию гибели рыболовецкого траулера.
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Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 811, заражены более 37,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2649 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
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Военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма, который убил и ранил десятки человек в городе Накхон Ратчасима (Корат), ликвидирован, сообщает местный интернет-портала Khaosod со ссылкой на полицию.
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Чиновники активно ратуют за то, чтобы жители Таллинна и окрестностей пересаживались с личных автомобилей на общественный транспорт. Тем не менее те, кто регулярно пользуется автобусами, трамваями и троллейбусами, недовольны — дорога занимает уйму времени, а в нужные места попросту не проложены маршруты. ”МК-Эстония” сравнила, сколько времени занимает путь на общественном транспорте и на автомобиле в разных направлениях, и узнала, что думают по этому поводу городские чиновники.
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