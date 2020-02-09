ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Китае растет число жертв и зараженных коронавирусом, на Эстонию надвигается шторм

ВИДЕО | В Коми пассажирский самолет совершил жесткую посадку



Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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Синоптики предупреждают об изменении погодных условий: сильные осадки и ветер до 27 м/с

Tormised lained. Foto: Irina Mägi



По данным эстонских синоптиков, в ночь на понедельник облачность увеличится. Ожидаются дождь и мокрый снег, начиная с островов, распространятся по всей Эстонии. К утру на востоке осадки кое-где и в виде снега. Местами осадки сильные.

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Tallinn never sleeps! Магазины, рестораны, тренажерные залы и даже библиотека и стоматолог. Ночью жизнь в столице бьет ключом

Ekspress Meedia



Если не брать в расчет автозаправки, которые и так открыты круглосуточно, ночью в Таллинне есть чем заняться, пишет Eesti Päevaleht. Например, поесть, отправиться на тренировку, купить цветы и даже сходить в библиотеку или к зубному.

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Экипаж затонувшего российского траулера предупреждали о шторме

Uppuvalt laevalt pääsenud meremehed Foto: Jaanus Lensment



Семь граждан России спасли в Финском заливе, двух человек госпитализировали с переохлаждением. Они полтора часа просидели в залитом водой надувном плотике. ”Фонтанка” восстановила хронологию гибели рыболовецкого траулера.

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В Китае растет число жертв и зараженных коронавирусом