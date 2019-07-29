ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Эстонии резко похолодало, а обвинительный акт в отношении Марти Куузика направят в суд



Врачи 64-й горбольницы Москвы, куда госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, сообщили агентству Интерфакс, что у него диагностирована аллергическая реакция, известная как крапивница, передает Русская служба Би-би-си.

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"Я представила муравейник, из которого бегут муравьи". 25 лет назад состоялся самый знаменитый побег из тюрьмы в странах Балтии

Elgava vangla Foto: LETA



Ровно 25 лет назад 89 заключенных сбежали из тюрьмы в латвийской Елгаве. Наши коллеги из латвийского RusDelfi подробно рассказывают, как это было.

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Эксперт Tele2: делая на телефон сотни фото и видео, вы загрязняете окружающую среду

We Love the 90s Lauluväljakul 26.07.2019 Foto: Jaanus Lensment



На фестивале или концерте совершенно естественно возникает желание запечатлеть это отличное мероприятие на камеру, чтобы потом можно было дома снова просматривать сделанные фото и видео. О том, какое скрытые последствия может на самом деле иметь то, что Вы делаете десятки снимков, рассказывает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов.

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Мужчина позвонил в полицию и сказал, что возле Балтийского рынка идет стрельба. Теперь ему грозит штраф до 1200 евро

Balti jaam. Foto: Taavi Sepp



Вечером в воскресенье в Центр тревоги мужчина сообщил, что возле Балтийского вокзала в него стреляли.

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Вымогательство и незаконное лишение свободы: скандально известный бизнесмен Меэлис Лао скоро предстанет перед судом



В августе предстанут перед судом подозреваемые в вымогательстве 53-летний Меэлис Лао и 28-летний Сийм Коссар. Вдобавок будут судить 44-летнего Марка Рауля Лаанела и 58-летнего Виктора Тюлюкова, которые помогали им.

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”Если никакие меры не будут предприняты, протест радикализируется сам собой”. Муниципальный депутат — о протестах в Москве

Moskva Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS



Муниципальный депутат Илья Бер специально для RusDelfi рассказал, как происходили задержания во время субботней акции протеста в Москве, а также спрогнозировал развитие ситуации вокруг выборов Мосгордуму.

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ФОТО | Вблизи Таллинна опять виден дым. Горит свалка

Foto: Rauno Volmar



Сегодня в 12:27 в Центр тревоги сообщили о пожаре в волости Йыэляхтме в деревне Ребала, что в 25-и километрах от Таллинна.

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"Безнадежно больная": в России врачи отказали в лечении 17-летней девушке, которую сбил пьяный водитель



В Омске врачи признали 17-летнюю Анастасию Мантуло безнадежно больной и порекомендовали родителям девушки продолжить лечение дома. Мама пострадавшей отметила, что их семья оказалась заложниками "очень страшной и чудовищной ситуации".

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Кая Каллас: президент Рюйтель, вы действительно одобряете деятельность лидеров EKRE?