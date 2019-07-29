ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Эстонии резко похолодало, а обвинительный акт в отношении Марти Куузика направят в суд

Сегодня в Эстонии после сильной жары резко похолодало. А прокуратура сообщила, что направит обвинительный акт в отношении Марти Куузика в суд, Также сегодня получило продолжение несколько других животрепещущих тем. Читайте нашу подборку!
Уроки вождения: можно ли получить штраф за вождение в шлепках, после каких лекарств нельзя за руль и что надо знать, выпив кефир
В Эстонии нулевая толерантность к вождению в пьяном виде. В крови водителя не должно быть ни грамма алкоголя, в противном случае будет назначен серьезный штраф. А к злостным нарушителям применятся и более суровые санкции. Но при этом никто не обращает внимания на лекарства, травмы и даже обувь водителей. Неужели у нас можно водить машину, к примеру, с загипсованными руками? Рассказывает "МК-Эстония". Loe edasi...
Застрелен чемпион по кикбоксингу
В Петербурге, на набережной реки Мойки, найден труп Сергея Карпенко с огнестрельным ранением в голову. Спортсмен пропал еще 23 июля. Loe edasi...
У Навального диагностировали крапивницу. Его врачи в это не верят
Врачи 64-й горбольницы Москвы, куда госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, сообщили агентству Интерфакс, что у него диагностирована аллергическая реакция, известная как крапивница, передает Русская служба Би-би-си. Loe edasi...
"Я представила муравейник, из которого бегут муравьи". 25 лет назад состоялся самый знаменитый побег из тюрьмы в странах Балтии
Ровно 25 лет назад 89 заключенных сбежали из тюрьмы в латвийской Елгаве. Наши коллеги из латвийского RusDelfi подробно рассказывают, как это было. Loe edasi...
Эксперт Tele2: делая на телефон сотни фото и видео, вы загрязняете окружающую среду
На фестивале или концерте совершенно естественно возникает желание запечатлеть это отличное мероприятие на камеру, чтобы потом можно было дома снова просматривать сделанные фото и видео. О том, какое скрытые последствия может на самом деле иметь то, что Вы делаете десятки снимков, рассказывает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. Loe edasi...
Мужчина позвонил в полицию и сказал, что возле Балтийского рынка идет стрельба. Теперь ему грозит штраф до 1200 евро
Вымогательство и незаконное лишение свободы: скандально известный бизнесмен Меэлис Лао скоро предстанет перед судом
В августе предстанут перед судом подозреваемые в вымогательстве 53-летний Меэлис Лао и 28-летний Сийм Коссар. Вдобавок будут судить 44-летнего Марка Рауля Лаанела и 58-летнего Виктора Тюлюкова, которые помогали им. Loe edasi...
”Если никакие меры не будут предприняты, протест радикализируется сам собой”. Муниципальный депутат — о протестах в Москве
Муниципальный депутат Илья Бер специально для RusDelfi рассказал, как происходили задержания во время субботней акции протеста в Москве, а также спрогнозировал развитие ситуации вокруг выборов Мосгордуму. Loe edasi...
ФОТО | Вблизи Таллинна опять виден дым. Горит свалка
Сегодня в 12:27 в Центр тревоги сообщили о пожаре в волости Йыэляхтме в деревне Ребала, что в 25-и километрах от Таллинна. Loe edasi...
"Безнадежно больная": в России врачи отказали в лечении 17-летней девушке, которую сбил пьяный водитель
В Омске врачи признали 17-летнюю Анастасию Мантуло безнадежно больной и порекомендовали родителям девушки продолжить лечение дома. Мама пострадавшей отметила, что их семья оказалась заложниками "очень страшной и чудовищной ситуации". Loe edasi...
Кая Каллас: президент Рюйтель, вы действительно одобряете деятельность лидеров EKRE?
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