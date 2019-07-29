29.07.2019, 21:25

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Эстонии резко похолодало, а обвинительный акт в отношении Марти Куузика направят в суд


rus.delfi.ee
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Inimesed nautimas suve
Foto: Hendrik Osula

Сегодня в Эстонии после сильной жары резко похолодало. А прокуратура сообщила, что направит обвинительный акт в отношении Марти Куузика в суд, Также сегодня получило продолжение несколько других животрепещущих тем. Читайте нашу подборку!

Уроки вождения: можно ли получить штраф за вождение в шлепках, после каких лекарств нельзя за руль и что надо знать, выпив кефир

Auto ja juht Foto: Ilmar Saabas


В Эстонии нулевая толерантность к вождению в пьяном виде. В крови водителя не должно быть ни грамма алкоголя, в противном случае будет назначен серьезный штраф. А к злостным нарушителям применятся и более суровые санкции. Но при этом никто не обращает внимания на лекарства, травмы и даже обувь водителей. Неужели у нас можно водить машину, к примеру, с загипсованными руками? Рассказывает "МК-Эстония".
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Застрелен чемпион по кикбоксингу

Сергей Карпенко Фото: vk.com/id471909907


В Петербурге, на набережной реки Мойки, найден труп Сергея Карпенко с огнестрельным ранением в голову. Спортсмен пропал еще 23 июля.
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У Навального диагностировали крапивницу. Его врачи в это не верят

Aleksei Navalnõi Foto: Pavel Golovkin, AP


Врачи 64-й горбольницы Москвы, куда госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, сообщили агентству Интерфакс, что у него диагностирована аллергическая реакция, известная как крапивница, передает Русская служба Би-би-си.
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"Я представила муравейник, из которого бегут муравьи". 25 лет назад состоялся самый знаменитый побег из тюрьмы в странах Балтии

Elgava vangla Foto: LETA


Ровно 25 лет назад 89 заключенных сбежали из тюрьмы в латвийской Елгаве. Наши коллеги из латвийского RusDelfi подробно рассказывают, как это было.
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Эксперт Tele2: делая на телефон сотни фото и видео, вы загрязняете окружающую среду

We Love the 90s Lauluväljakul 26.07.2019 Foto: Jaanus Lensment


На фестивале или концерте совершенно естественно возникает желание запечатлеть это отличное мероприятие на камеру, чтобы потом можно было дома снова просматривать сделанные фото и видео. О том, какое скрытые последствия может на самом деле иметь то, что Вы делаете десятки снимков, рассказывает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов.
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Мужчина позвонил в полицию и сказал, что возле Балтийского рынка идет стрельба. Теперь ему грозит штраф до 1200 евро

Balti jaam. Foto: Taavi Sepp


Вечером в воскресенье в Центр тревоги мужчина сообщил, что возле Балтийского вокзала в него стреляли.
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Вымогательство и незаконное лишение свободы: скандально известный бизнесмен Меэлис Лао скоро предстанет перед судом

Meelis Lao Foto: Ilmar Saabas


В августе предстанут перед судом подозреваемые в вымогательстве 53-летний Меэлис Лао и 28-летний Сийм Коссар. Вдобавок будут судить 44-летнего Марка Рауля Лаанела и 58-летнего Виктора Тюлюкова, которые помогали им.
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”Если никакие меры не будут предприняты, протест радикализируется сам собой”. Муниципальный депутат — о протестах в Москве

Moskva Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS


Муниципальный депутат Илья Бер специально для RusDelfi рассказал, как происходили задержания во время субботней акции протеста в Москве, а также спрогнозировал развитие ситуации вокруг выборов Мосгордуму.
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ФОТО | Вблизи Таллинна опять виден дым. Горит свалка

Foto: Rauno Volmar


Сегодня в 12:27 в Центр тревоги сообщили о пожаре в волости Йыэляхтме в деревне Ребала, что в 25-и километрах от Таллинна.
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"Безнадежно больная": в России врачи отказали в лечении 17-летней девушке, которую сбил пьяный водитель

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В Омске врачи признали 17-летнюю Анастасию Мантуло безнадежно больной и порекомендовали родителям девушки продолжить лечение дома. Мама пострадавшей отметила, что их семья оказалась заложниками "очень страшной и чудовищной ситуации".
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Кая Каллас: президент Рюйтель, вы действительно одобряете деятельность лидеров EKRE?

Arnold Rüütel ja Martin Helme Foto: Jaanus Lensment


Президент Арнольд Рюйтель сыграл большую роль в том, что Эстония вступила в Евросоюз. В то время представители государства действовали сплоченно и с определенной целью. Если почитать речи президента Рюйтеля на тему Евросоюза, то там можно прочитать явную поддержку как Евросоюзу, так и либеральной демократии и правам человека, пишет в Eesti Päevaleht председатель Партии реформ Кая Каллас.
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Жара на этот раз позади. Впереди — дожди и прохлада

Foto: Andres Putting


Ну вот все, жара на этот раз позади. В ближайшие дни в Эстонии будет прохладно. Не исключены и дожди.
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Посольство РФ в Эстонии ответило Рейнсалу по поводу Москвы и посоветовало заняться вопросом неграждан

Miiting Foto: Hendrik Osula


На днях министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил беспокойство в связи с задержаниями, которые прошли накануне в Москве.
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Тынис Лукас: "остановите Ласнамяэ" было метафорой в новом значении

Foto: Erki Pärnaku/Õhtuleht


Министр культуры Тынис Лукас в интервью Eesti Päevaleht объяснил мотивы своей речи на Певческом празднике.
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В Ласнамяэ наркоман ударил стеклянной бутылкой мужчину

Foto: Ilmar Saabas


Вчера в Ласнамяэ мужчина в состоянии наркотического опьянения ударил бутылкой другого мужчину.
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Лукас в Facebook посоветовал Кальюлайд отозвать приглашение Путину посетить Эстонию. Но вскоре удалил пост

Tõnis Lukas Foto: Madis Veltman


По мнению министра культуры Тыниса Лукаса, из-за подавления протестных акций в Москве президенту Эстонии Керсти Кальюлайд следует отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину посетить финно-угорский конгресс в Тарту, которое Кальюлайд сделала весной этого года во время визита в Москву, пишет rus.err.ee.
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ВИДЕО: Гонщик драг-рейсинга погиб, врезавшись в заграждение

Автомобиль Сергея Боричева после аварии Фото: raf.su


Это случилось во время заезда на четверть мили, когда пилот Сергей Боричев внезапно потерял управление на скорости свыше 300 км/ч.
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Давно хотели сменить машину? Тогда налетайте! Евродепутат от EKRE Яак Мадисон продает свой автомобиль

Jaak Madison Foto: Kristjan Järv


Евродепутат Яак Мадисон выставил на продажу свой автомобиль. Политик просит за свое авто 23 000 евро.
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