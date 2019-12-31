ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В ДТП тяжело пострадали спасатели, Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik
Самые важные новости последнего дня 2019 года — в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости последнего дня 2019 года — в нашей традиционной подборке.
В Пяйде, что находится под Раквере, произошло ДТП — машина Спасательного департамента вылетела с дороги и перевернулась на крышу
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Среди самых продаваемых товаров в интернет-магазине IKEA в Эстонии и в местном пункте выдачи есть и товары для дома, и офисная мебель, и посуда, и игрушки.
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Несмотря на то, что наступающий 2020 год будет високосным, это не значит, что он принесет с собой одни только неприятности. Для многих знаков Зодиака он будет вполне успешным и счастливым, полным открытий и свершений, главное в сложные периоды — прислушиваться к своему сердцу и верить в себя.
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Бывший игрок сборной России по футзалу Кирилл Погорелов погиб в центре Москвы в смертельном ДТП. Автомобиль, которым управлял 32-летний спортсмен, вылетел на встречную полосу, протаранив такси, сообщает "Евроспорт".
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Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг, сообщили в агентстве, передает РИА Новости.
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На женском молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, результативно играет выступающая за сборную Россию 16-летняя тартуская нападающая Кристи Шашкина.
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Издание Eesti Päevaleht пишет, что в июне Эстонию могут посетить президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.
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31 декабря, в 23:30 все жители Мустамяэ, а также жители соседних районов приглашаются на парковку торгового центра Mustamäe Keskus (Таммсааре теэ, 104a) на совместные проводы 2019 года и встречу нового, 2020 года под музыкальный аккомпанемент и звуки грандиозного фейерверка, передает пресс-служба районной управы.
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Премьер-министр Юри Ратас записал новогоднее поздравление на русском языке.
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В пятницу, 3 января в 10:30, 100-секундным молчанием в стране будет почтена память борцов Эстонской освободительной войны. В этот день исполнится ровно 100 лет с момента прекращения огня между Эстонской Республикой и Советской Россией, после чего 2 февраля 1920 года последовало заключение Тартуского мирного договора.
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Вчера президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила 50-й день рождения и приняла в своей резиденции в Кадриорге поздравления.
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Синоптики предупреждают, что сегодня в Эстонии ожидается сильный северо-западный ветер, порывами до 22 метров в секунду.
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Под Рождество в магазинах всегда хлопотно, не избежали праздничной суеты и все 9 магазинов Prisma по всей Эстонии, которые еще до праздников начали работать круглосуточно. Как и ожидалось, чаще всего в корзинах покупателей оказывались мандарины, но, например, виноград и апельсины обошла по популярности экзотическая хурма.
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В СССР отсутствовали супермаркеты, а многие продукты были просто в дефиците. Однако Новый год в советских семьях сопровождался как правило обильным застольем. При этом столы, накрытые в квартирах, часто были похожими из-за традиционного набора праздничных блюд, пишет "МК-Эстония".
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Мэрия города Пярну решила выдать разрешение на строительство магазина Lidl по адресу Рийа мнт, 106.
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Мечтаете о покупке дома в новом году? Эти продающиеся в Харьюмаа дома привлекают внимание оригинальным дизайном, энергетической эффективностью и средней рыночной ценой.
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Период с 22:00 31 декабря до 5 утра 1 января — самое популярное время вызова такси. RusDelfi поговорил с опытным таксистом и представителем Bolt о том, как лучше всего вызывать такси, и от чего зависит стоимость поездки.
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31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей отставке в новогоднем обращении. Интересно, что на самом деле Ельцин не произносил знаменитое "Я устал, я ухожу", это результат народного творчества.
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Новогоднее поздравление Владимира Путина 2020
Президент России Владимир Путин поздравляет россиян с Новым 2020-м годом.
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В последнем туре групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла в Остраве Германию - 6:1 (2:0, 3:0, 1:1). Эта победа вывела россиян в четвертьфинал мирового первенства.
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В канун Нового года в Старом городе Таллинна уже собираются лжетаксисты, которые нанесли на свое транспортное средство логотип, очень похожий на логотип популярной таксофирмы Tulika Takso. Но для клиента поездка на лжетакси может дорого обойтись.
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Встречая каждый год, мы ждем от него чего-то хорошего и приятного. Но для кого-то новый год становится последним - и в конце декабря мы с грустью оглядываемся и взыхаем: мы идем дальше, но уже без них. Вспомним, кто навсегда остался в 2019-м.
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Совсем скоро Новый год: салюты, салаты и вереница любимых новогодних фильмов. Пройдите тест и узнайте, насколько вы новогодний киноман.
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Несколько несложных правил употребления алкоголя помогут снизить интенсивность похмелья или вообще избежать его, передает elementaree.ru
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В 2019 году в мире произошло много событий. Грустных и радостных. Давайте вместе вспомним, чем запомнится этот год в туристическом плане.
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Планировать свой отдых и путешествия, как правило, заблаговременно стараются все. Но в планировании будущего отпуска могут помочь гороскопы. Ведь астрологи внимательно считывают всю информацию и знаки, которые посылают звезды, и на этом основании делают свои экспертные заключения. Куда ехать и где отдыхать в наступающем 2020 году рассказывает портал Astrohome.
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