ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В ДТП тяжело пострадали спасатели, Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik

ФОТО | Под Раквере машина Спасательного департамента перевернулась на крышу. Спасатели находятся в критическом состоянии

Avarii Rakvere lähistel Foto: Kaspar Pokk, Delfi

В Пяйде, что находится под Раквере, произошло ДТП — машина Спасательного департамента вылетела с дороги и перевернулась на крышу

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ФОТО | А вы уже купили? 10 самых продаваемых товаров IKEA в Эстонии

Фото: IKEA

Среди самых продаваемых товаров в интернет-магазине IKEA в Эстонии и в местном пункте выдачи есть и товары для дома, и офисная мебель, и посуда, и игрушки.

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БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП | Что ждет знаки Зодиака в 2020 году: финансы, здоровье, личная жизнь

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Несмотря на то, что наступающий 2020 год будет високосным, это не значит, что он принесет с собой одни только неприятности. Для многих знаков Зодиака он будет вполне успешным и счастливым, полным открытий и свершений, главное в сложные периоды — прислушиваться к своему сердцу и верить в себя.

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