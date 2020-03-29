ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: уже 3 смерти и самобытный Ида-Вирумаа
Читайте основные новости воскресенья в подборке RusDelfi.
Читайте основные новости воскресенья в подборке RusDelfi.
В субботу в Пельгулиннаском родильном доме женщина с коронавирусом родила ребенка. Они сейчас вместе в роддоме, но изолированы от других пациентов. Состояние обоих хорошее.
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В редакцию RusDelfi обратилась жительница Нарвы — почему меры предосторожности в связи с коронавирусом не распространяются на так называемых садовых линиях?
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Число умерших от коронавируса в этой стране превышает количество жертв в Китае.
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В то время, пока вся Европа закрыла не только футбольные трибуны, но и границы, Белорусской лиге все нипочем. Там продолжают сезон, а трибуны ломятся от зрителей.
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У пациента Ида-Вируской центральной больницы, который прибыл на лечение из попечительского дома Алутагузе, сегодня утром обнаружили коронавирус.
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Соблюдение ограничений, ужесточенных в интересах защиты жизни и здоровья жителей Сааремаа и Муху, полиции помогут контролировать до 40 членов Кайтселийта. Так решило правительство с согласия президента, Министерства обороны и Кайтселийта.
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Младенец впервые умер от коронавируса в американском городе Чикаго. Об этом сообщает Independent со ссылкой на власти штата Иллинойс.
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На пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк подтвердил, что в воскресенье скончался 83-летний мужчина, у которого был коронавирус.
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Ночью на Сааремаа умер 90-летний постоялец дома для престарелых. У него был коронавирус.
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Читатель RusDelfi Илья отправил фото из Ида-Вирумаа.
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Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина, пишет РИА "Новости".
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