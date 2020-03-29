ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: уже 3 смерти и самобытный Ида-Вирумаа

В Таллинне женщина с коронавирусом родила ребенка

Beebi Foto: Jaanus Lensment

В субботу в Пельгулиннаском родильном доме женщина с коронавирусом родила ребенка. Они сейчас вместе в роддоме, но изолированы от других пациентов. Состояние обоих хорошее.

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В Нарве для некоторых линий особые правила: можно заходить через первую дверь и покупать билеты за наличные. RusDelfi выяснил почему

Narva Foto: Tiit Blaat

В редакцию RusDelfi обратилась жительница Нарвы — почему меры предосторожности в связи с коронавирусом не распространяются на так называемых садовых линиях?

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В Испании за сутки свыше 800 человек умерли из-за коронавируса

Foto: Andres Putting

Число умерших от коронавируса в этой стране превышает количество жертв в Китае.

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ФОТО | Какой коронавирус!? На минском дерби трибуны заполнены болельщиками

Foto: SERGEI GAPON, AFP

В то время, пока вся Европа закрыла не только футбольные трибуны, но и границы, Белорусской лиге все нипочем. Там продолжают сезон, а трибуны ломятся от зрителей.

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У постояльца дома престарелых в Ида-Вирумаа обнаружили коронавирус