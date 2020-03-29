29.03.2020, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: уже 3 смерти и самобытный Ида-Вирумаа


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Tallinna kaubanduskeskused
Tallinna kaubanduskeskusedFoto: Jaanus Lensment

Читайте основные новости воскресенья в подборке RusDelfi.

В Таллинне женщина с коронавирусом родила ребенка

Beebi Foto: Jaanus Lensment

В субботу в Пельгулиннаском родильном доме женщина с коронавирусом родила ребенка. Они сейчас вместе в роддоме, но изолированы от других пациентов. Состояние обоих хорошее.
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В Нарве для некоторых линий особые правила: можно заходить через первую дверь и покупать билеты за наличные. RusDelfi выяснил почему

Narva Foto: Tiit Blaat

В редакцию RusDelfi обратилась жительница Нарвы — почему меры предосторожности в связи с коронавирусом не распространяются на так называемых садовых линиях?
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В Испании за сутки свыше 800 человек умерли из-за коронавируса

Foto: Andres Putting

Число умерших от коронавируса в этой стране превышает количество жертв в Китае.
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ФОТО | Какой коронавирус!? На минском дерби трибуны заполнены болельщиками

Foto: SERGEI GAPON, AFP

В то время, пока вся Европа закрыла не только футбольные трибуны, но и границы, Белорусской лиге все нипочем. Там продолжают сезон, а трибуны ломятся от зрителей.
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У постояльца дома престарелых в Ида-Вирумаа обнаружили коронавирус

Ida-Viru Keskhaigla Foto: Jevgeni Kapov

У пациента Ида-Вируской центральной больницы, который прибыл на лечение из попечительского дома Алутагузе, сегодня утром обнаружили коронавирус.
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Военные будут следить за соблюдением порядка на Сааремаа и Муху

Kuperjanovlased teel õppusele Iron Wolf II Foto: Kaitseväe peastaap

Соблюдение ограничений, ужесточенных в интересах защиты жизни и здоровья жителей Сааремаа и Муху, полиции помогут контролировать до 40 членов Кайтселийта. Так решило правительство с согласия президента, Министерства обороны и Кайтселийта.
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От коронавируса впервые умер младенец

Koroonaviiruse test Foto: DADO RUVIC, REUTERS

Младенец впервые умер от коронавируса в американском городе Чикаго. Об этом сообщает Independent со ссылкой на власти штата Иллинойс.
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Третья смерть от коронавируса — погиб 83-летний мужчина

Nakkuskliinik 31.01.2020 Foto: Andres Putting

На пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк подтвердил, что в воскресенье скончался 83-летний мужчина, у которого был коронавирус.
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На Сааремаа погиб 90-летний мужчина из-за коронавируса

Veterinaar- ja toiduamet, küünlad Foto: Henri-Kristian Kirsip

Ночью на Сааремаа умер 90-летний постоялец дома для престарелых. У него был коронавирус.
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ФОТО | "Крик души". Читатель недоволен, что на пляже в Нарва-Йыэсуу полно народу

Narva-Jõesuu Foto: Delfi lugeja , Delfi

Читатель RusDelfi Илья отправил фото из Ида-Вирумаа.
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В Москве с понедельника введут режим всеобщей самоизоляции. Покидать квартиру можно будет только в экстренных случаях

Moskva Foto: Roman Starapopov

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина, пишет РИА "Новости".
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