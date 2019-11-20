ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уязвимость э-государства, вопросы истории и анонимные сексоголики

В Эстонии нарушена работа ряда государственных электронных услуг. Виноваты крысы

Поврежденный крысами кабель RIA

Сегодня начиная примерно с 16.30 вышла из строя значительная часть электронных государственных услуг: упал портал eesti.ee, нельзя было выписать дигитальные рецепты. Виновными оказались крысы, которые повредили подземный кабель в Харьюмаа.

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DW: Спикер эстонского парламента обвинил РФ в аннексии 5 процентов страны

Riigikogu esimees Henn Põlluaas Foto: Rauno Volmar

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии. Об этом он во вторник, 19 ноября, написал на своей странице Facebook. "Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", — написал Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.

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