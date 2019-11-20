ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уязвимость э-государства, вопросы истории и анонимные сексоголики
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за среду, 20 ноября.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за среду, 20 ноября.
Сегодня начиная примерно с 16.30 вышла из строя значительная часть электронных государственных услуг: упал портал eesti.ee, нельзя было выписать дигитальные рецепты. Виновными оказались крысы, которые повредили подземный кабель в Харьюмаа.
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Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии. Об этом он во вторник, 19 ноября, написал на своей странице Facebook. "Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", — написал Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.
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Cпикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии и должна их вернуть. На высказывание Пыллуааса отреагировали российские политики и эксперты.
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С клубом анонимных алкоголиков — все понятно. А вот когда говорят о клубе СЕКСОГОЛИКОВ… Звучит как ирония. На самом деле, какие уж тут шутки, если порно хочется смотреть постоянно, до работы нет дела, большая часть зарплаты уходит на покупку секса за деньги, а с семейной жизнью не складывается. Михаил, член сообщества анонимных сексоголиков Таллинна, рассказал “Бублику” откровенные подробности жизни, зависимой от секса.
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Недавно Эвелин Ильвес раскритиковала условия труда в Maxima. Затем читательница журнала Naistekas написала, что работа за кассой, очень сложная и малооплачиваемая. В редакцию RusDelfi прислали два письма, в которых женщины критикуют 12-часовые смены, высокие требования и хамское отношение со стороны клиентов.
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Шведская программа Uppdrag granskning сообщила, что Swedbank мог совершить самое серьезное нарушение, которое только может совершить банк — нарушение санкций.
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Для автомобильной команды "Тойота", принимавшей участие в чемпионате мира по авторалли, был устроен прием в штаб-квартире японского производителя машин. Гонщики Отт Тянак, Крис Мик и Яри-Матти Латвала получили необычные подарки.
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