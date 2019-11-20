20.11.2019, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уязвимость э-государства, вопросы истории и анонимные сексоголики


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Faehlmanni tänaval sõideti maha elektripost
Faehlmanni tänaval sõideti maha elektripostFoto: Andres Putting

Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за среду, 20 ноября.

В Эстонии нарушена работа ряда государственных электронных услуг. Виноваты крысы

Поврежденный крысами кабель RIA

Сегодня начиная примерно с 16.30 вышла из строя значительная часть электронных государственных услуг: упал портал eesti.ee, нельзя было выписать дигитальные рецепты. Виновными оказались крысы, которые повредили подземный кабель в Харьюмаа.
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DW: Спикер эстонского парламента обвинил РФ в аннексии 5 процентов страны

Riigikogu esimees Henn Põlluaas Foto: Rauno Volmar

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии. Об этом он во вторник, 19 ноября, написал на своей странице Facebook. "Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", — написал Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.
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Эстонию призвали "не баловаться с историей". Реакции политиков РФ на слова Пыллуааса об аннексии эстонских территорий

Henn Põlluaas Foto: Tiit Blaat

Cпикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии и должна их вернуть. На высказывание Пыллуааса отреагировали российские политики и эксперты.
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"В Эстонии много сексоголиков, но они в этом не признаются". Как определить, что вы зависимы от секса?

Photo by Nicolas Postiglioni from Pexels

С клубом анонимных алкоголиков — все понятно. А вот когда говорят о клубе СЕКСОГОЛИКОВ… Звучит как ирония. На самом деле, какие уж тут шутки, если порно хочется смотреть постоянно, до работы нет дела, большая часть зарплаты уходит на покупку секса за деньги, а с семейной жизнью не складывается. Михаил, член сообщества анонимных сексоголиков Таллинна, рассказал “Бублику” откровенные подробности жизни, зависимой от секса.
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"Это адский труд за копейки, чувствуешь себя никем": читательницы RusDelfi рассказали, каково работать за кассой по 12 часов

Margus Kriisa- RIMI kassapidaja Foto: Vallo Kruuser

Недавно Эвелин Ильвес раскритиковала условия труда в Maxima. Затем читательница журнала Naistekas написала, что работа за кассой, очень сложная и малооплачиваемая. В редакцию RusDelfi прислали два письма, в которых женщины критикуют 12-часовые смены, высокие требования и хамское отношение со стороны клиентов.
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СМИ: российский олигарх послал через Swedbank крупную сумму в США, тем самым нарушив санкции

Pangahooned Foto: Tiit Blaat

Шведская программа Uppdrag granskning сообщила, что Swedbank мог совершить самое серьезное нарушение, которое только может совершить банк — нарушение санкций.
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ФОТО: Покинувший "Тойоту" Тянак получил от японцев необычный подарок

Portugali ralli 2019 Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Для автомобильной команды "Тойота", принимавшей участие в чемпионате мира по авторалли, был устроен прием в штаб-квартире японского производителя машин. Гонщики Отт Тянак, Крис Мик и Яри-Матти Латвала получили необычные подарки.
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