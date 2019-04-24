ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Утверждение правительства Ратаса, инцидент в McDonald's и уникальная фигура в Маарду

Прокурор требует приговорить к 20 годам тюрьмы обвиняемого в убийстве школьницы из Кохтла-Ярве



Вируский уездный суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве. Оглашение приговора назначено на май.

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В ближайшие дни возможны дождь и жара до +22

фото иллюстративное



Вот такая погода ждет нас в ближайшие дни. Прогноз от pogoda.ee.

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ВИДЕО: ”You are British ****ole!” Охранник при общении с клиентом „МакДональдса” прибегнул к неуместным словоформам



В редакцию Delfi обратился читатель Антон и поведал историю, которая произошла с ним в одном из столичных ресторанов быстрого питания.

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ФОТО: "В странах Балтии нет ничего подобного". В Маарду установили уникальную кованую фигуру

Maardu sepistatud südame Foto: Jelizaveta Baikova-Lapina, Maardu Linnavalitsus



На этой неделе в Маарду, в парке Келламяэ около пруда была установлена уникальная выкованная кузнецами фигура в виде сердца, на которую местные молодожены смогут вешать замки, символизирующие вечный союз и безграничную любовь. Ажурное сердце, изготовленное из прочного железа, является подарком города Маарду всем его жителям.

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В России запустили флешмоб о ”сказочном Путине”

TASS - Scanpix



Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти — он опубликовал во ”ВКонтакте” записи, в которых якобы написал ”Путин — сказочный *******”.

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Помощник Путина: многое в поведении эстонской стороны для нас неприемлемо, но диалог лучше, чем отсутствие контактов

Vladimir Putin, Juri Ušakov Foto: Mikhail Metzel, Sputnik

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Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков дал свою оценку состоявшемуся контакту с главой Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Из чего же сделаны наши консервы? Мужчина вместо сардин обнаружил кое-что иное

фото иллюстративное Vallo Kruuser



В Delfi Kasulik обратился читатель, которого на протяжении уже долгого промежутка времени мучает одна проблема. ”Уже долго мозолит глаза одно ошибочное название продукта. Я хочу сардины, а в Эстонии под названием ”сардины” продают КИЛЬКУ!” — пишет читатель.

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ФОТО и ВИДЕО: Кальюлайд утвердила новое правительство Ратаса и призвала к ста дням без ненависти



Сегодня президент Керсти Кальюлайд утвердила состав правительства, предложенный Центристской партией, Isamaa и EKRE.

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Нарвские энергетики готовы ответить на сокращения акциями протеста, но пока надеются на новое правительство