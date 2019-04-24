ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Утверждение правительства Ратаса, инцидент в McDonald's и уникальная фигура в Маарду

Сегодня президент Керсти Кальюлайд утвердила состав правительства, предложенный Центристской партией, Isamaa и EKRE. Также сегодня мы написали о том, как охранник при общении с клиентом "МакДональдса” прибегнул к неуместным словоформам и о том, что в Маарду установили уникальную фигуру. Но, конечно же, это далеко не все. Читайте нашу традиционную подборку!
ФОТО: Вертолеты союзников низко полетали над Таллинном, взбудоражив жителей столицы
На этой неделе в эстонском воздушном пространстве проходят учения, а сегодня вертолеты британских союзников полетали над Таллинном. Loe edasi...
ФОТОНОВОСТЬ: Тартуская хоккеистка - капитан сборной России
В чешском Пршибраме стартовал женский Кубок Европы по хоккею. Капитаном юниорской сборной России (U-16) на этом турнире выбрана тартуская хоккеистка Кристи Шашкина, выступающая за нижегородский СКИФ. Loe edasi...
ПАРАДОКС | Эстония страдает от нехватки рабочей силы, но многим людям все равно не найти работу
Нехватка рабочей силы и безработица идут рука об руку, пишет Eeti Päevaleht, отмечая, что многим людям очень трудно найти работу. Loe edasi...
Прокурор требует приговорить к 20 годам тюрьмы обвиняемого в убийстве школьницы из Кохтла-Ярве
ВИДЕО: ”You are British ****ole!” Охранник при общении с клиентом „МакДональдса” прибегнул к неуместным словоформам
В редакцию Delfi обратился читатель Антон и поведал историю, которая произошла с ним в одном из столичных ресторанов быстрого питания. Loe edasi...
ФОТО: "В странах Балтии нет ничего подобного". В Маарду установили уникальную кованую фигуру
На этой неделе в Маарду, в парке Келламяэ около пруда была установлена уникальная выкованная кузнецами фигура в виде сердца, на которую местные молодожены смогут вешать замки, символизирующие вечный союз и безграничную любовь. Ажурное сердце, изготовленное из прочного железа, является подарком города Маарду всем его жителям. Loe edasi...
В России запустили флешмоб о ”сказочном Путине”
Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти — он опубликовал во ”ВКонтакте” записи, в которых якобы написал ”Путин — сказочный *******”. Loe edasi...
Помощник Путина: многое в поведении эстонской стороны для нас неприемлемо, но диалог лучше, чем отсутствие контактов
Из чего же сделаны наши консервы? Мужчина вместо сардин обнаружил кое-что иное
В Delfi Kasulik обратился читатель, которого на протяжении уже долгого промежутка времени мучает одна проблема. ”Уже долго мозолит глаза одно ошибочное название продукта. Я хочу сардины, а в Эстонии под названием ”сардины” продают КИЛЬКУ!” — пишет читатель. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Кальюлайд утвердила новое правительство Ратаса и призвала к ста дням без ненависти
Нарвские энергетики готовы ответить на сокращения акциями протеста, но пока надеются на новое правительство
Многих удивляет то, что на этот раз намерение сократить до конца года 98 работников нарвских электростанций не привело к каким-то протестным акциям со стороны профсоюзов. Тем не менее протесты, возможно , все-таки будут, но сначала энергетики попробуют найти общий язык с новым правительством Ратаса, говорит лидер Нарвского Энергопрофсоюза Андрей Зайцев. Loe edasi...
МНЕНИЕ | Пьяный министр убежал в кусты и позвал на помощь маму
Кандидат в министр Марти Куузик не получил "красную карточку". И не должен был. Однако схватил "желтую". Loe edasi...
ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковушка
Сегодня около 17 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 20 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Арувалла в волости Раэ, где произошло столкновение перевозившего щебенку грузового автомобиля и легкового автомобиля Honda. Loe edasi...
ФОТО: Знаменитая фигуристка ждет ребенка от молодого художника
Победительница Олимпиады-2018 и шестикратная чемпионка мира по фигурному катанию Алена Савченко ждет ребенка. Loe edasi...
ВИДЕО: Контавейт победила в Штутгарте первую ракетку Франции
В германском Штутгарте стартовал теннисный турнир с призовым фондом 886 000 долларов. Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 15) в поединке первого круга победила 25-летнюю француженку Каролин Гарсия (WTA 21) - 6:4, 6:3. Loe edasi...
В квартире вредничает домовой, бушует полтергейст или прочая нечисть: что это может быть и что делать?
Жительница Таллинна Анна недавно столкнулась с совершенно невероятным: в их съемной квартире стали твориться необъяснимые вещи. То проводка перегорит, то холодильник сломается, то механизм окна прикажет долго жить, то когда включаешь чайник, воняет горелой пластмассой, то вся квартира обесточится, то еще что-то. ”И все это — за короткий период времени, — говорит молодая женщина. — Лампочки в последнее время тоже постоянно перегорают, хотя они по идее экономичные”. Отчего в квартире порой творятся непонятные вещи и что делать? Loe edasi...