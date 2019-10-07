ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Успех эстонской красавицы, смерть на стройке и дорожные проблемы
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за понедельник, 7 октября.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за понедельник, 7 октября.
Впервые в истории международных конкурсов красоты корона досталась представительнице Эстонии. “Mrs. Europe 2019” стала Людмила Карпикова из Таллинна.
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Появившиеся в последние дни слухи о смерти актрисы напугали публику. Семья Анастасии Заворотнюк наконец взяла слово и призвала верить только официальной информации. Только неясно, что имеется в виду.
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Сегодня утром в часы пик на дорогах будет много проблем. Большие пробки ожидаются из Пыхья-Таллинна в сторону центра города, в районе торгового центра Ярве, на Таммсааре теэ и в самом Кесклинне.
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Сегодня на стройке под Вильянди два мужчины оказались погребены под обвалом, один из них скончался.
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Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Виталий Бут, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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В субботу около 18:15 в Таллинне на перекрестке улиц Луйзе и Койду создалась чрезвычайно опасная ситуация, когда таксист Tulika чуть не сбил переходившего дорогу по зебре пешехода.
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