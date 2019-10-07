07.10.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Успех эстонской красавицы, смерть на стройке и дорожные проблемы


rus.delfi.ee
EST 1
airBaltiku ja Neste kampaania
airBaltiku ja Neste kampaaniaFoto: Ester Vaitmaa

Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за понедельник, 7 октября.

Впервые в истории! Самой красивой женщиной Европы стала жительница Эстонии

Ljudmila Karpikova, Mrs. Europe 2019 Foto: Angel Models Agency

Впервые в истории международных конкурсов красоты корона досталась представительнице Эстонии. “Mrs. Europe 2019” стала Людмила Карпикова из Таллинна.
Loe edasi...

Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание и обратилась к людям

instagram / @ a_zavorotnyuk

Появившиеся в последние дни слухи о смерти актрисы напугали публику. Семья Анастасии Заворотнюк наконец взяла слово и призвала верить только официальной информации. Только неясно, что имеется в виду.
Loe edasi...

В Таллинне в часы пик будут большие пробки

Foto on illustreeriv. Foto: Tanel Meos

Сегодня утром в часы пик на дорогах будет много проблем. Большие пробки ожидаются из Пыхья-Таллинна в сторону центра города, в районе торгового центра Ярве, на Таммсааре теэ и в самом Кесклинне.
Loe edasi...

ФОТО: На стройке под Вильянди двое мужчин оказались погребены под обвалом, один из них скончался

Viljandimaal Heimtalis toimus staadioni ehitusel varing Foto: Kenno Soo

Сегодня на стройке под Вильянди два мужчины оказались погребены под обвалом, один из них скончался.
Loe edasi...

Пьяный гендиректор футбольного клуба сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: Scanpix

Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Виталий Бут, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Loe edasi...

ВИДЕО читателя | Едва спасся! Таксист Tulika чуть не сбил пешехода на переходе

В субботу около 18:15 в Таллинне на перекрестке улиц Луйзе и Койду создалась чрезвычайно опасная ситуация, когда таксист Tulika чуть не сбил переходившего дорогу по зебре пешехода.
Loe edasi...

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: