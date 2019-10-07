ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Успех эстонской красавицы, смерть на стройке и дорожные проблемы

Впервые в истории! Самой красивой женщиной Европы стала жительница Эстонии

Ljudmila Karpikova, Mrs. Europe 2019 Foto: Angel Models Agency

Впервые в истории международных конкурсов красоты корона досталась представительнице Эстонии. “Mrs. Europe 2019” стала Людмила Карпикова из Таллинна.

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Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание и обратилась к людям

instagram / @ a_zavorotnyuk

Появившиеся в последние дни слухи о смерти актрисы напугали публику. Семья Анастасии Заворотнюк наконец взяла слово и призвала верить только официальной информации. Только неясно, что имеется в виду.

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В Таллинне в часы пик будут большие пробки

Foto on illustreeriv. Foto: Tanel Meos

Сегодня утром в часы пик на дорогах будет много проблем. Большие пробки ожидаются из Пыхья-Таллинна в сторону центра города, в районе торгового центра Ярве, на Таммсааре теэ и в самом Кесклинне.

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ФОТО: На стройке под Вильянди двое мужчин оказались погребены под обвалом, один из них скончался

Viljandimaal Heimtalis toimus staadioni ehitusel varing Foto: Kenno Soo

Сегодня на стройке под Вильянди два мужчины оказались погребены под обвалом, один из них скончался.

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Пьяный гендиректор футбольного клуба сбил ребенка на пешеходном переходе