ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Украинские проститутки в Эстонии и новая отсрочка "Брекзита"



Обычно мы заходим в секс-шоп, чтобы найти для вас что-то интересное для экспериментов, но сегодня решили показать подборку девайсов, которые могут слегка испугать…

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Samsung: Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца

Samsung Note10+ Foto: Oliver Tsupsman



Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признали в корпорации Samsung, сообщает Русская служба Би-би-си.

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В Красноярском крае в результате прорыва дамбы погибли не менее 15 человек. Семеро пропавших найдены живыми

Foto: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix



В результате прорыва дамбы в поселке Щетинкино затоплено два временных рабочих блока, в которых находилось 76 человек. Работники жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках.

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ФОТО│ Настоящая роскошь! Самые дорогие квартиры Эстонии из выставленных на продажу. Цены достигают 3 млн евро

Foto: Kollaaž



Представляем вашему вниманию самые дорогие и желанные квартиры Эстонии из тех, что выставлены на продажу на сайтах недвижимости. Как правило, квартиры стоимостью в более миллиона евро располагаются в Старом Таллинне или новостройках в центре столицы.

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Эстонские мужчины любят иностранок

Pulmamessi pulmarõivaste moeetendus Foto: Erlend Štaub



В Эстонии заметен быстрорастущий тренд: местные мужчины привозят женщин из-за границы.

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Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года

Photo by fotografierende from Pexels



Гороскопы помогают нам преодолевать препятствия на пути, поэтому советы астрологов полезны для каждого знака Зодиака. Они подскажут, как избежать проблем на этой неделе и где найти счастье.

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Латышские школы, пустившие русских детей за свои парты, не видят проблем с "темпераментом"

Pikapäevarühm Tallinna Ühisgümnaasiumis Foto: Rauno Volmar



Вопреки заявлению профессора Латвийского университета (ЛУ) Андрейса Вейсбергса, что русских детей из-за разницы темперамента нельзя массово пускать в латышские школы, ни учителя, ни министр образования Илга Шуплинска особой проблемы не видят. Это выяснила программа Русского вещания LTV7 "Личное дело".

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Министр внешней торговли и ИТ передумала: оскандалившийся Якко Вяли не станет советником Керт Кинго

Eestimaa Roheliste pressikonverents Piip ja Tuut mängumajas Foto: Jaanus Lensment



"Считаю необходимым объяснить общественности, что Якко Вяли не будет работать моим советником", — сообщила министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго в социальной сети.

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ВИДЕО | ТОП-5 самых проблемных велосипедных дорожек Таллинна. Если там прокатится вице-мэр, их тоже приведут в порядок?



Скверное состояние велосипедных дорожек в Таллинне ощущают на своей спине (и другом месте) все велосипедисты столицы.

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Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

Foto: Andres Putting



Самолету авиакомпании Smartavia (прежнее название — "Нордавиа"), летевшему из Улан-Удэ в Москву, пришлось совершить экстренную посадку в Красноярске после звонка с сообщением о бомбе на борту. По словам источника ТАСС, звонок поступил с неизвестного номера из Улан-Удэ практически сразу после взлета самолета.

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Деньги из банка переложим в банку: "за" и "против" пенсионной реформы