ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Украинские проститутки в Эстонии и новая отсрочка "Брекзита"
Самые важные новости этой субботы, 19 октября, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этой субботы, 19 октября, читайте в нашей традиционной подборке.
18 октября отмечается Европейский день торговли людьми. В Эстонии острота этой проблемы возрастает. Например, в прошлом году преступлений, связанных со сводничеством, было зарегистрировано 14, а в этом году уже 34. Были вскрыты и прямые случаи эксплуатации, пишет Eesti Päevaleht.
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Житель Тайваня Сюэ Чжаотин решил узнать, что делает его собака, пока он на работе. По словам мужчины, уходя из дома, он всегда переживает о питомце, думает, чем тот занят. Поэтому Сюэ установил в своей квартире камеру, пишет Mail.ru
Будучи на работе, Сюэ вывел изображение с камеры на компьютер — и увидел, как верный пес сидит у двери и ждет хозяина.
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Обычно мы заходим в секс-шоп, чтобы найти для вас что-то интересное для экспериментов, но сегодня решили показать подборку девайсов, которые могут слегка испугать…
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Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признали в корпорации Samsung, сообщает Русская служба Би-би-си.
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В результате прорыва дамбы в поселке Щетинкино затоплено два временных рабочих блока, в которых находилось 76 человек. Работники жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках.
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Представляем вашему вниманию самые дорогие и желанные квартиры Эстонии из тех, что выставлены на продажу на сайтах недвижимости. Как правило, квартиры стоимостью в более миллиона евро располагаются в Старом Таллинне или новостройках в центре столицы.
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В Эстонии заметен быстрорастущий тренд: местные мужчины привозят женщин из-за границы.
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Гороскопы помогают нам преодолевать препятствия на пути, поэтому советы астрологов полезны для каждого знака Зодиака. Они подскажут, как избежать проблем на этой неделе и где найти счастье.
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Вопреки заявлению профессора Латвийского университета (ЛУ) Андрейса Вейсбергса, что русских детей из-за разницы темперамента нельзя массово пускать в латышские школы, ни учителя, ни министр образования Илга Шуплинска особой проблемы не видят. Это выяснила программа Русского вещания LTV7 "Личное дело".
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"Считаю необходимым объяснить общественности, что Якко Вяли не будет работать моим советником", — сообщила министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго в социальной сети.
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Скверное состояние велосипедных дорожек в Таллинне ощущают на своей спине (и другом месте) все велосипедисты столицы.
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Самолету авиакомпании Smartavia (прежнее название — "Нордавиа"), летевшему из Улан-Удэ в Москву, пришлось совершить экстренную посадку в Красноярске после звонка с сообщением о бомбе на борту. По словам источника ТАСС, звонок поступил с неизвестного номера из Улан-Удэ практически сразу после взлета самолета.
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Любая песнь о пенсии пользуется повышенным вниманием читателей. По той простой причине, что пожилых людей становится всё больше. А пенсии по-прежнему хорошие, но маленькие. Тем более интересны мнения на пенсионную тему сейчас, в связи с подготовленными правящей коалицией изменениями пенсионной системы (которые разделили общество на горячих сторонников и ещё более горячих противников). Суть изменений подробно изложена в многочисленных публикациях. Остается понять: какие аргументы ”за” перемены, а какие ”против”, пишет в "МК-Эстонии" доктор экономических наук Владимир Вайнгорт.
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Начиная с 1 апреля 2020 года контрольный пакет акций в аптеке и контроль над ее деятельностью должен быть у лица, имеющего образование провизора. В городах с населением более 4000 людей не сможет быть аптечных филиалов.
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Утром в Палдиски попавший под поезд Elron мужчина сразу скончался от полученных травм.
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Палата общин британского парламента во время обсуждения нового соглашения по ”Брекзиту” приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином. За проголосовали 322 депутата, против — 306, передает Meduza.
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Сегодня незадолго до 14 часов произошло ДТП в Вильндимаа, в городе Мыйзакюла на перекрестке Карьямаа и Рингпуйестеэ, где столкнулись автомобиль Ford и мопед. Двое молодых людей пострадали и были доставлены в больницу.
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Полмиллиона разгневанных каталонцев протестуют на улицах Барселоны — как себя чувствует в этой ситуации местный эстонец?
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В Таллинне на горке Сосси автомобиль с надписью Bolt врезался сзади в ехавшую впереди машину. Движение на горке Сосси сейчас остановлено. По данным Delfi, в ДТП никто серьезно не пострадал.
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