ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Украинская полиция у Горхолла и опасная еда на прилавках
Самые важные и интересные новости этого понедельника, 10 июня, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные и интересные новости этого понедельника, 10 июня, читайте в нашей традиционной подборке.
Госконтроль считает, что Ветеринарно-продовольственный департамент и Министерство сельской жизни должны значительно улучшить информированность людей в отношении рисков, связанных с содержащимися в продуктах питания остатками средств защиты растений.
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В понедельник утром около таллиннского Горхолла появились белые автомобили в раскраске украинской полиции, а также карета скорой помощи с надписями на украинском языке.
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Несколько жительниц Таллинна, увидев объявление в социальной сети с предложением купить дешевые и качественные товары с московского склада, попались на удочку аферистов. Вместо ожидаемых вещей они получили нервотрепку и долгие разбирательства. Утешает разве что тот факт, что речь идет о совсем небольших суммах. Но и за такое, как говорит полиция, мошенников можно привлечь к ответственности, пишет "МК Эстония".
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Проезжающие через центр города без остановки автомобили — 80% сегодняшнего автомобильного движения — оказывают пагубное влияние на привлекательность и доступность центра города, пишут в статье-мнении в Eesti Päevaleht главный городской архитектор Таллинна Эндрик Мянд и городской планировщик Яак-Адам Лоовеэр.
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В воскресенье во второй половине дня у Таллиннского аэропорта произошло ДТП, когда автобус внезапно начал двигаться и врезался в дорожное ограждение.
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