ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Украинская полиция у Горхолла и опасная еда на прилавках

Несколько жительниц Таллинна, увидев объявление в социальной сети с предложением купить дешевые и качественные товары с московского склада, попались на удочку аферистов. Вместо ожидаемых вещей они получили нервотрепку и долгие разбирательства. Утешает разве что тот факт, что речь идет о совсем небольших суммах. Но и за такое, как говорит полиция, мошенников можно привлечь к ответственности, пишет "МК Эстония".

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Архитекторы: новая главная улица Таллинна — решение, а не проблема. Уменьшение автомобильного движения в центре города неизбежно

Проезжающие через центр города без остановки автомобили — 80% сегодняшнего автомобильного движения — оказывают пагубное влияние на привлекательность и доступность центра города, пишут в статье-мнении в Eesti Päevaleht главный городской архитектор Таллинна Эндрик Мянд и городской планировщик Яак-Адам Лоовеэр.

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ФОТО и ВИДЕО: Восстание машин. Водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз, и тот решил "сбежать"

В воскресенье во второй половине дня у Таллиннского аэропорта произошло ДТП, когда автобус внезапно начал двигаться и врезался в дорожное ограждение.

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