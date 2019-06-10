10.06.2019, 22:22

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Украинская полиция у Горхолла и опасная еда на прилавках


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Eesti Toidupank
Eesti ToidupankFoto: Rauno Volmar

Самые важные и интересные новости этого понедельника, 10 июня, читайте в нашей традиционной подборке.

Госконтроль: наша еда намного опаснее, чем сообщают ответственные госучреждения. Потребителя не оповещают об остатках химикатов

Foto: EE arhiiv

Госконтроль считает, что Ветеринарно-продовольственный департамент и Министерство сельской жизни должны значительно улучшить информированность людей в отношении рисков, связанных с содержащимися в продуктах питания остатками средств защиты растений.
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ФОТО: Украинская полиция и скорая у Горхолла. Таллинн в фильме Нолана станет Киевом?

Украинская полиция у Горхолла Foto: Tiit Blaat

В понедельник утром около таллиннского Горхолла появились белые автомобили в раскраске украинской полиции, а также карета скорой помощи с надписями на украинском языке.
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Осторожно: аферисты предлагают жителям Эстонии дешевые и качественные товары из России!

Kuulutus üliõpilastele Foto: Ilmar Saabas

Несколько жительниц Таллинна, увидев объявление в социальной сети с предложением купить дешевые и качественные товары с московского склада, попались на удочку аферистов. Вместо ожидаемых вещей они получили нервотрепку и долгие разбирательства. Утешает разве что тот факт, что речь идет о совсем небольших суммах. Но и за такое, как говорит полиция, мошенников можно привлечь к ответственности, пишет "МК Эстония".
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Архитекторы: новая главная улица Таллинна — решение, а не проблема. Уменьшение автомобильного движения в центре города неизбежно

Illustratsioon: www.peatanav.ee

Проезжающие через центр города без остановки автомобили — 80% сегодняшнего автомобильного движения — оказывают пагубное влияние на привлекательность и доступность центра города, пишут в статье-мнении в Eesti Päevaleht главный городской архитектор Таллинна Эндрик Мянд и городской планировщик Яак-Адам Лоовеэр.
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ФОТО и ВИДЕО: Восстание машин. Водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз, и тот решил "сбежать"

В воскресенье во второй половине дня у Таллиннского аэропорта произошло ДТП, когда автобус внезапно начал двигаться и врезался в дорожное ограждение.
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