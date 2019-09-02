ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Украинцев не впускают в Эстонию, ужасная судьба собаки и смерть заключенного

В Минздраве Турции объяснили удаление органов у умершей в больнице 16-летней россиянки

”ТВК Красноярск” получил ответ от министерства здравоохранения Турции, где объяснили причину изъятия некоторых внутренних органов 16-летней красноярки, которая умерла в местной больнице. Со слов турецких чиновников, матку девушки изъяли для судебной экспертизы. При этом тело Софьи Ланшаковой уже было доставлено в Красноярск.

Loe edasi...

В воскресенье восьмерым украинцам запретили въезд в Эстонию

В течение вчерашнего дня в Таллиннском аэропорту постановление о запрете на въезд в Эстонию было вынесено в отношении восьмерых граждан Украины.

Loe edasi...

ВИДЕО | "А голову вы дома не забыли?" 10 подозрительно простых вопросов учителю эстонского языка