ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Украинцев не впускают в Эстонию, ужасная судьба собаки и смерть заключенного(3)
Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее интересных и важных новостей за понедельник, 2 сентября.
Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее интересных и важных новостей за понедельник, 2 сентября.
”ТВК Красноярск” получил ответ от министерства здравоохранения Турции, где объяснили причину изъятия некоторых внутренних органов 16-летней красноярки, которая умерла в местной больнице. Со слов турецких чиновников, матку девушки изъяли для судебной экспертизы. При этом тело Софьи Ланшаковой уже было доставлено в Красноярск.
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В течение вчерашнего дня в Таллиннском аэропорту постановление о запрете на въезд в Эстонию было вынесено в отношении восьмерых граждан Украины.
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В передаче “10 вопросов“ на RusDelfi мы будем задавать подозрительно простые вопросы людям, которым есть что рассказать. Первый гость — учитель эстонского языка Ольга Селищева.
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Защитники животных спасли в Пыхья-Таллинне немецкую овчарку, раны которой начали гнить.
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На прошлой неделе в Вируской тюрьме скончался мужчина, подозреваемый в наркотическом преступлении.
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Геологи требуют провести более основательные исследования морского дна, прежде чем определяться с прохождением туннеля, поскольку дно Финского залива имеет множество инженерных сложностей, с которыми придется столкнуться строителям туннеля, пишет Helsingin Sanomat.
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