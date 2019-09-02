02.09.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Украинцев не впускают в Эстонию, ужасная судьба собаки и смерть заключенного

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Uues politsei vormirõivad
Uues politsei vormirõivadFoto: Madis Veltman

Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее интересных и важных новостей за понедельник, 2 сентября.

В Минздраве Турции объяснили удаление органов у умершей в больнице 16-летней россиянки

Фото: kidsfashionweek.ru

”ТВК Красноярск” получил ответ от министерства здравоохранения Турции, где объяснили причину изъятия некоторых внутренних органов 16-летней красноярки, которая умерла в местной больнице. Со слов турецких чиновников, матку девушки изъяли для судебной экспертизы. При этом тело Софьи Ланшаковой уже было доставлено в Красноярск.
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В воскресенье восьмерым украинцам запретили въезд в Эстонию

Tallinna lennujaam Foto: Ilmar Saabas

В течение вчерашнего дня в Таллиннском аэропорту постановление о запрете на въезд в Эстонию было вынесено в отношении восьмерых граждан Украины.
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ВИДЕО | "А голову вы дома не забыли?" 10 подозрительно простых вопросов учителю эстонского языка

В передаче “10 вопросов“ на RusDelfi мы будем задавать подозрительно простые вопросы людям, которым есть что рассказать. Первый гость — учитель эстонского языка Ольга Селищева.
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В квартире в Пыхья-Таллинне нашли немецкую овчарку, которую заживо ели черви

Eesti Loomakaitse Liit/Facebook

Защитники животных спасли в Пыхья-Таллинне немецкую овчарку, раны которой начали гнить.
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В Вируской тюрьме скончался заключенный

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

На прошлой неделе в Вируской тюрьме скончался мужчина, подозреваемый в наркотическом преступлении.
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По проекту туннеля между Таллинном и Хельсинки нанесен неожиданный удар

Инициатор строительства туннеля Петер Вестербака Mana Kaasik

Геологи требуют провести более основательные исследования морского дна, прежде чем определяться с прохождением туннеля, поскольку дно Финского залива имеет множество инженерных сложностей, с которыми придется столкнуться строителям туннеля, пишет Helsingin Sanomat.
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