ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: украинца просят переписать квартиру, гонки на границе и рекомендации департамента
Читайте главные новости воскресенья от RusDelfi.
Читайте главные новости воскресенья от RusDelfi.
Президент России Владимир Путин в воскресенье почтил память десантников, геройски погибших в 2000 году в ходе столкновения с боевиками в Аргунском ущелье.
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Виктор Нелип бежал из Украины в 2014 году, опасаясь за свою жизнь. Год он прожил в центре для беженцев, а потом нашел официальную работу, благодаря которой получил срочный вид на жительство. Заработав достаточное количество денег, купил квартиру в Тапа. Нашел новую работу в Финляндии, но проработал там недолго. Его депортировали из-за того, что новый работодатель не оформил необходимые документы. Вернувшись через полгода в Эстонию, Нелип устроился в строительную фирму к своему земляку. Сотрудничество было недолгим и обернулось неожиданным требованием: новый работодатель требует от Виктора переписать на фирму квартиру за долги.
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Ведущие подкаста "Халтура" Алина и Виталий пригласили Мамукеля рассказать про родину — Грузию.
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Целесообразность проведения анализов на вирус Covid-19, распространившегося из Китая, определяется медицинским работником на основе каждого отдельного случая, учитывая симптомы и данные о поездках пациента. Департамент здоровья рассказывает, когда стоит обращаться к врачам.
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В воскресенье в Нарве состоялся матч за Суперкубок Эстонии. "Флора" победила "Нарва Транс" со счетом 2:0.
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Ночью на границе Эстонии и России автомобиль протаранил ворота. Нарушитель ехал со стороны Ивангорода, он задержан.
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Турецкие ВВС сбили два сирийских военных самолета, пилотам удалось катапультироваться, сообщили сирийские государственные СМИ.
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Читательница RusDelfi пожаловалась на работу пожарных Кохтла-Ярве.
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