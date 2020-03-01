01.03.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: украинца просят переписать квартиру, гонки на границе и рекомендации департамента


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Laki 24
Laki 24Foto: Jaanus Lensment

Читайте главные новости воскресенья от RusDelfi.

20 лет назад псковские десантники погибли в Аргунском ущелье в борьбе с чеченцами

Иллюстративное фото Foto: Katrin Merisalu


Президент России Владимир Путин в воскресенье почтил память десантников, геройски погибших в 2000 году в ходе столкновения с боевиками в Аргунском ущелье.
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Бежавший в Эстонию украинец: работодатель требует, чтобы я переписал на его фирму свою квартиру в Тапа

Viktor Nelip Foto: Andres Putting


Виктор Нелип бежал из Украины в 2014 году, опасаясь за свою жизнь. Год он прожил в центре для беженцев, а потом нашел официальную работу, благодаря которой получил срочный вид на жительство. Заработав достаточное количество денег, купил квартиру в Тапа. Нашел новую работу в Финляндии, но проработал там недолго. Его депортировали из-за того, что новый работодатель не оформил необходимые документы. Вернувшись через полгода в Эстонию, Нелип устроился в строительную фирму к своему земляку. Сотрудничество было недолгим и обернулось неожиданным требованием: новый работодатель требует от Виктора переписать на фирму квартиру за долги.
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ПОДКАСТ | "Появляется азарт — накормить и напоить". Мамукель переехал из Грузии — закончил Тартуский университет и открыл ресторан в Старом городе

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson


Ведущие подкаста "Халтура" Алина и Виталий пригласили Мамукеля рассказать про родину — Грузию.
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Департамент здоровья: анализы на коронавирус Covid-19 нужно проводить только при наличии симптомов

Koroonaviiruse test Foto: JANE BARLOW, AFP


Целесообразность проведения анализов на вирус Covid-19, распространившегося из Китая, определяется медицинским работником на основе каждого отдельного случая, учитывая симптомы и данные о поездках пациента. Департамент здоровья рассказывает, когда стоит обращаться к врачам.
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"Флора" выиграла Суперкубок Эстонии

FC Flora - Narva Trans Foto: Madis Veltman


В воскресенье в Нарве состоялся матч за Суперкубок Эстонии. "Флора" победила "Нарва Транс" со счетом 2:0.
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В Нарве автомобиль протаранил ворота на границе

Foto: Tiit Blaat


Ночью на границе Эстонии и России автомобиль протаранил ворота. Нарушитель ехал со стороны Ивангорода, он задержан.
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Сирия сообщила об уничтожении Турцией двух военных самолетов


Турецкие ВВС сбили два сирийских военных самолета, пилотам удалось катапультироваться, сообщили сирийские государственные СМИ.
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Пожарные Кохтла-Ярве приняли игрушечный пистолет за оружие

Иллюстративное фото Foto: Andres Putting


Читательница RusDelfi пожаловалась на работу пожарных Кохтла-Ярве.
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