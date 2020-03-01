ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: украинца просят переписать квартиру, гонки на границе и рекомендации департамента

20 лет назад псковские десантники погибли в Аргунском ущелье в борьбе с чеченцами

Иллюстративное фото Foto: Katrin Merisalu



Президент России Владимир Путин в воскресенье почтил память десантников, геройски погибших в 2000 году в ходе столкновения с боевиками в Аргунском ущелье.

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Бежавший в Эстонию украинец: работодатель требует, чтобы я переписал на его фирму свою квартиру в Тапа

Viktor Nelip Foto: Andres Putting



Виктор Нелип бежал из Украины в 2014 году, опасаясь за свою жизнь. Год он прожил в центре для беженцев, а потом нашел официальную работу, благодаря которой получил срочный вид на жительство. Заработав достаточное количество денег, купил квартиру в Тапа. Нашел новую работу в Финляндии, но проработал там недолго. Его депортировали из-за того, что новый работодатель не оформил необходимые документы. Вернувшись через полгода в Эстонию, Нелип устроился в строительную фирму к своему земляку. Сотрудничество было недолгим и обернулось неожиданным требованием: новый работодатель требует от Виктора переписать на фирму квартиру за долги.

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