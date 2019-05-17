ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход шведского банка из Эстонии, мертвый лебедь в Ласнамяэ и очищение рек в Ида-Вирумаа



Совет Европы вернул России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), которого Москва была лишена за незаконную аннексию Крыма в 2014 году. Это следует из заявления, принятого главами МИД 47 стран-членов СЕ на заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки в пятницу, 17 мая. В документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе Совета Европы и ПАСЕ на равноправной основе.

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Эстонский водитель попался в Испании с контрабандой на 500 000 евро

Guardia Civil



В испанской Паленсии Гражданская гвардия (военизированное полицейское формирование) арестовала гражданина Эстонии, в грузовом автомобиле которого были обнаружены 126 000 пачек контрабандного табака.

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Дело Danske: Говард Уилкинсон рассказал, каково "быть информатором там, где замешаны грязные российские деньги"

Illustratsioon: Kaader videost/CBS



Раскрывший происходившее в эстонском филиале банка Danske отмывание денег Говард Уилкинсон дал интервью американской передаче "60 Minutes". Интервью будет в эфире в воскресенье, пишет Eesti Ekspress.

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Эстонские моряки с задержанного в Калининграде судна не могут покинуть Россию

Sadam. Pilt on illustreeriv. Foto: Andres Putting

ТОП Живите богато: 13 идей, как придать вашей кухне более дорогой вид Шведский банк уходит из Эстонии и стран Балтии в целом Если вы поедете в эти страны с эстонскими водительскими правами, у вас будут большие проблемы



Как уже сообщалось, российские власти задержали неделю назад вблизи Калининграда зарегистрированное под финским флагом рыболовное судно, в состав экипажа которого входят четверо граждан Эстонии. Пока еще не ясно, когда моряки смогут покинуть Россию.

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ВИДЕО DELFI | Марина Кальюранд благодарна Таави Рыйвасу: я бы до пенсии болталась в МИДе



Первый номер Социал-демократической партии на выборах в Европарламент Марина Кальюранд уверена в себе: "В Европарламент меня приведет то, что я лучшая".

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ФОТО: В Сетумаа пес-пограничник взял подозрительный след. Он привел к тайнику с контрабандой