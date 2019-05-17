17.05.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход шведского банка из Эстонии, мертвый лебедь в Ласнамяэ и очищение рек в Ида-Вирумаа


rus.delfi.ee
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Jõgede puhastamine
Jõgede puhastamineFoto: Keskkonnaministeerium

Сегодня стало известно, что в грядущем году Svenska Handelsbanken прекратит свою деятельность в странах Балтии. В деревне Рооду, что в Ида-Вирумаа, начались работы по очистке самой загрязнённой в Эстонии реки. А управа Ласнамяэ прокомментировала смерть лебедя в парке Паэ. Все самые главные новости дня — в нашей подборке!

Закормили до смерти? В ласнамяэском парке Паэ умер лебедь: причина пока не установлена

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Причину смерти обнаруженного в четверг в ласнамяэском парке Паэ лебедя будет выяснять сотрудники Департамента окружающей среды.
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ФОТО и ВИДЕО | "Абсолютные бесы": В Екатеринбурге продолжаются протесты против строительства очередного храма

Foto: Jelena Mormol, TASS


Власти Екатеринбурга планировали построить храм на месте сквера. Но жители города активно противостоят стройке, выйдя на защиту зеленого уголка в центре столицы российского Урала. Задержаны уже более 100 человек, примерно 20 человек арестовали. В ситуацию пришлось вмешаться даже Владимиру Путину. Читайте, почему так получилось.
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России вернули право голоса в ПАСЕ, которого она была лишена за аннексию Крыма

Foto: Andres Putting


Совет Европы вернул России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), которого Москва была лишена за незаконную аннексию Крыма в 2014 году. Это следует из заявления, принятого главами МИД 47 стран-членов СЕ на заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки в пятницу, 17 мая. В документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе Совета Европы и ПАСЕ на равноправной основе.
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Эстонский водитель попался в Испании с контрабандой на 500 000 евро

Guardia Civil


В испанской Паленсии Гражданская гвардия (военизированное полицейское формирование) арестовала гражданина Эстонии, в грузовом автомобиле которого были обнаружены 126 000 пачек контрабандного табака.
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Дело Danske: Говард Уилкинсон рассказал, каково "быть информатором там, где замешаны грязные российские деньги"

Illustratsioon: Kaader videost/CBS


Раскрывший происходившее в эстонском филиале банка Danske отмывание денег Говард Уилкинсон дал интервью американской передаче "60 Minutes". Интервью будет в эфире в воскресенье, пишет Eesti Ekspress.
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Эстонские моряки с задержанного в Калининграде судна не могут покинуть Россию

Sadam. Pilt on illustreeriv. Foto: Andres Putting

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Как уже сообщалось, российские власти задержали неделю назад вблизи Калининграда зарегистрированное под финским флагом рыболовное судно, в состав экипажа которого входят четверо граждан Эстонии. Пока еще не ясно, когда моряки смогут покинуть Россию.
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ВИДЕО DELFI | Марина Кальюранд благодарна Таави Рыйвасу: я бы до пенсии болталась в МИДе


Первый номер Социал-демократической партии на выборах в Европарламент Марина Кальюранд уверена в себе: "В Европарламент меня приведет то, что я лучшая".
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ФОТО: В Сетумаа пес-пограничник взял подозрительный след. Он привел к тайнику с контрабандой

Tabati salakaubavedajad Foto: PPA


Вчера вечером пограничники со служебной собакой патрулировали приграничную зону в Сетомаа в деревне Мийксе. Пес Пойсу обнаружил подозрительные следы, ведущие из России в Эстонию. Собака задала направление, пограничники начали прочесывать лес, и в итоге вышли на контрабандные белорусские сигареты.
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ФОТО: В Ида-Вирумаа начали очищать реки, которые загрязняли 50 лет подряд

Jõgede puhastamine Foto: Keskkonnaministeerium


В деревне Рооду, что в Ида-Вирумаа, начались работы по очистке самой загрязнённой в Эстонии реки. Уже с первых лет сланцепереработки в реку Пуртсе направили отходы сланцехимического завода Кивиыли. Это прекращалось только после 1990 года. С 20-х годов прошлого столетия в русле реки оседали сотни тонн остатков производства сланцевого масла.
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Президент Кальюлайд едет в ”оплот EKRE”. Как к этому относятся местные?

Räpinlased presidendi ootuses Foto: Argo Ingver


В 2015 году на выборах в Рийгикогу в Пылвамаа, Вырумаа и Валгамаа EKRE получила 9,6% голосов. В этом году — 24,7%.
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Суд: ночной допрос был уместен для раскрытия двойного убийства в ночном клубе Poseidon

Foto: Vallo Kruuser


Таллиннский окружной суд решил, что полиция действовала правильно, допрашивая ночью ключевого свидетеля двойного убийства в ночном клубе Poseidon Сийма Турту, пишет Eesti Ekspress.
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Скончалась всемирно известная в интернете хмурая кошка Грампи Кэт

Foto: Christian Petersen, AFP


В возрасте 7 лет скончалась кошка, известная интернет-пользователям во всем мире как Грампи Кэт (Grumpy Cat), пишет The Sun.
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Скончался эстонский писатель Николай Батурин

Nikolai Baturin Foto: Sven Arbet


Союз писателей Эстонии сообщил, что в возрасте 82-х лет ушел из жизни писатель Николай Батурин.
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Геи из Эстонии и отцы двойняшек Тайво и Март: вариантов семьи может быть несколько

Mart Haber ja Taivo Piller Foto: Rauno Volmar


Известные эстонские предприниматели Тайво Пиллер и Март Хабер потрясли общественность, заключив в Америке брак и став при помощи суррогатной матери отцами двойняшек Хуберта и Хильды в конце октября прошлого года, передает rus.err.ee.
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Мартин Хельме заявил Financial Times, что не поддерживает усиление европейского валютного союза

Foto: Madis Veltman


Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил вчера ведущему международному экономическому изданию Financial Times, что не видит причины для большей унификации европейского финансового союза и более широкой европейской интеграции.
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ВИДЕО: Рийна Сиккут показала Марту Хельме средний палец. И пояснила его значение


В среду в эстонском парламенте прошел традиционный инфочас, на котором обычно на вопросы депутатов отвечает премьер-министр. Однако тогда его заменял министр внутренних дел Март Хельме. Наряду с ним ответы парламентариям давали также министр государственного управления Яак Ааб и министр культуры Тынис Лукас.
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Шведский банк уходит из Эстонии и стран Балтии в целом

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman


В грядущем году Svenska Handelsbanken прекратит свою деятельность в странах Балтии. Сейчас в нем трудятся 30 работников.
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Смена противника. Почему эстонские националисты теперь борются не с русскими, а с ЕС

Mart ja Martin Helme - märts 2016 Foto: Sven Arbet


Новые эстонские националисты идут во власть, но в их политическом поведении произошел важный перелом: теперь они борются не с местными русскими, а с потенциальными мигрантами и европейской бюрократией. И привлекают эстонских русскоязычных к своей борьбе, пишет Московский Центр Карнеги.
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Строительная пыль в воздухе и нехватка мебели. Почему директор перевез суд в недостроенное здание и получил крупную премию?

Harju Maakohtu uus hoone Foto: Madis Veltman


Министерство юстиции дало директору судов Хансу Моксу премию в 6600 евро (полторы зарплаты), несмотря на то, что прошлым летом Мокс переехал в новое здание Харьюского уездного суда, которое было еще не достроено, пишет Eesti Ekspress.
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ВИДЕО: Прекрасное начало и неудачный конец: Латвия проиграла Чехии

Jäähoki Läti vs Tsehhi Foto: Vladimir Simicek, AFP


В заключительном матче четвертого тура чемпионата мира по хоккею сборная Латвии проиграла Чехии - 3:6 (2:0, 0:4, 1:2). Текстовую онлайн-трансляцию поединка вел портал Delfi.
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Молодые эстонские групповички удачно стартовали на чемпионате Европы

Eesti rühmkava juuniorikoonis Foto: Eesti Võimlemisliit


В Баку начался чемпионат Европы по художественной гимнастике. Первыми на ковер вышли юниорки, выполнявшие упражнение 5 обручей. Сборная Эстонии среди 20 команд показала 7-й результат (21,400), завоевав право выступления в финале.
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Что в имени тебе моем… Какие имена в Эстонии наиболее распространены, а какие почти исчезли

Rühm Tuuletroll, Tuule lasteaias Foto: Priit Simson


Каждый родитель дает своему ребенку имя по своему вкусу. Кто-то нарекает малыша в честь родственников, кто-то — в честь кумиров, другие и вовсе хотят выделиться из общей массы или подбирают имя, исходя из его значения. Но во все времена существуют тренды, когда на смену одной волне имен, приходит другая, и поколения детей в этом смысле очень сильно отличаются друг от друга. Как сейчас у нас называют детей, какие тенденции наметились в последние годы и какие имена преобладают в стране — узнала ”МК-Эстония”.
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