ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход шведского банка из Эстонии, мертвый лебедь в Ласнамяэ и очищение рек в Ида-Вирумаа

Сегодня стало известно, что в грядущем году Svenska Handelsbanken прекратит свою деятельность в странах Балтии. В деревне Рооду, что в Ида-Вирумаа, начались работы по очистке самой загрязнённой в Эстонии реки. А управа Ласнамяэ прокомментировала смерть лебедя в парке Паэ. Все самые главные новости дня — в нашей подборке!
Закормили до смерти? В ласнамяэском парке Паэ умер лебедь: причина пока не установлена
Причину смерти обнаруженного в четверг в ласнамяэском парке Паэ лебедя будет выяснять сотрудники Департамента окружающей среды. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | "Абсолютные бесы": В Екатеринбурге продолжаются протесты против строительства очередного храма
Власти Екатеринбурга планировали построить храм на месте сквера. Но жители города активно противостоят стройке, выйдя на защиту зеленого уголка в центре столицы российского Урала. Задержаны уже более 100 человек, примерно 20 человек арестовали. В ситуацию пришлось вмешаться даже Владимиру Путину. Читайте, почему так получилось. Loe edasi...
России вернули право голоса в ПАСЕ, которого она была лишена за аннексию Крыма
Совет Европы вернул России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), которого Москва была лишена за незаконную аннексию Крыма в 2014 году. Это следует из заявления, принятого главами МИД 47 стран-членов СЕ на заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки в пятницу, 17 мая. В документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе Совета Европы и ПАСЕ на равноправной основе. Loe edasi...
Эстонский водитель попался в Испании с контрабандой на 500 000 евро
В испанской Паленсии Гражданская гвардия (военизированное полицейское формирование) арестовала гражданина Эстонии, в грузовом автомобиле которого были обнаружены 126 000 пачек контрабандного табака. Loe edasi...
Дело Danske: Говард Уилкинсон рассказал, каково "быть информатором там, где замешаны грязные российские деньги"
Раскрывший происходившее в эстонском филиале банка Danske отмывание денег Говард Уилкинсон дал интервью американской передаче "60 Minutes". Интервью будет в эфире в воскресенье, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Эстонские моряки с задержанного в Калининграде судна не могут покинуть Россию
Как уже сообщалось, российские власти задержали неделю назад вблизи Калининграда зарегистрированное под финским флагом рыболовное судно, в состав экипажа которого входят четверо граждан Эстонии. Пока еще не ясно, когда моряки смогут покинуть Россию. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Марина Кальюранд благодарна Таави Рыйвасу: я бы до пенсии болталась в МИДе
Одно фото — вместо тысячи слов. Следите за новостями Delfi теперь и в Instagram!
С недавних пор Rus Delfi вновь можно найти в Instagram. Подписывайтесь на наш аккаунт, чтобы быть в курсе новостей Эстонии и всего мира! Loe edasi...
ФОТО: В Сетумаа пес-пограничник взял подозрительный след. Он привел к тайнику с контрабандой
Вчера вечером пограничники со служебной собакой патрулировали приграничную зону в Сетомаа в деревне Мийксе. Пес Пойсу обнаружил подозрительные следы, ведущие из России в Эстонию. Собака задала направление, пограничники начали прочесывать лес, и в итоге вышли на контрабандные белорусские сигареты. Loe edasi...
ФОТО: В Ида-Вирумаа начали очищать реки, которые загрязняли 50 лет подряд
В деревне Рооду, что в Ида-Вирумаа, начались работы по очистке самой загрязнённой в Эстонии реки. Уже с первых лет сланцепереработки в реку Пуртсе направили отходы сланцехимического завода Кивиыли. Это прекращалось только после 1990 года. С 20-х годов прошлого столетия в русле реки оседали сотни тонн остатков производства сланцевого масла. Loe edasi...
Президент Кальюлайд едет в ”оплот EKRE”. Как к этому относятся местные?
Скончалась всемирно известная в интернете хмурая кошка Грампи Кэт
В возрасте 7 лет скончалась кошка, известная интернет-пользователям во всем мире как Грампи Кэт (Grumpy Cat), пишет The Sun. Loe edasi...
Скончался эстонский писатель Николай Батурин
Союз писателей Эстонии сообщил, что в возрасте 82-х лет ушел из жизни писатель Николай Батурин. Loe edasi...
Геи из Эстонии и отцы двойняшек Тайво и Март: вариантов семьи может быть несколько
Известные эстонские предприниматели Тайво Пиллер и Март Хабер потрясли общественность, заключив в Америке брак и став при помощи суррогатной матери отцами двойняшек Хуберта и Хильды в конце октября прошлого года, передает rus.err.ee. Loe edasi...
Мартин Хельме заявил Financial Times, что не поддерживает усиление европейского валютного союза
Министр финансов ЭстонииМартин Хельме заявил вчера ведущему международному экономическому изданию Financial Times, что не видит причины для большей унификации европейского финансового союза и более широкой европейской интеграции. Loe edasi...
ВИДЕО: Рийна Сиккут показала Марту Хельме средний палец. И пояснила его значение
В среду в эстонском парламенте прошел традиционный инфочас, на котором обычно на вопросы депутатов отвечает премьер-министр. Однако тогда его заменял министр внутренних дел Март Хельме. Наряду с ним ответы парламентариям давали также министр государственного управления Яак Ааб и министр культуры Тынис Лукас. Loe edasi...
Шведский банк уходит из Эстонии и стран Балтии в целом
Смена противника. Почему эстонские националисты теперь борются не с русскими, а с ЕС
Новые эстонские националисты идут во власть, но в их политическом поведении произошел важный перелом: теперь они борются не с местными русскими, а с потенциальными мигрантами и европейской бюрократией. И привлекают эстонских русскоязычных к своей борьбе, пишет Московский Центр Карнеги. Loe edasi...
Строительная пыль в воздухе и нехватка мебели. Почему директор перевез суд в недостроенное здание и получил крупную премию?
Министерство юстиции дало директору судов Хансу Моксу премию в 6600 евро (полторы зарплаты), несмотря на то, что прошлым летом Мокс переехал в новое здание Харьюского уездного суда, которое было еще не достроено, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
ВИДЕО: Прекрасное начало и неудачный конец: Латвия проиграла Чехии
В заключительном матче четвертого тура чемпионата мира по хоккею сборная Латвии проиграла Чехии - 3:6 (2:0, 0:4, 1:2). Текстовую онлайн-трансляцию поединка вел портал Delfi. Loe edasi...
Молодые эстонские групповички удачно стартовали на чемпионате Европы
В Баку начался чемпионат Европы по художественной гимнастике. Первыми на ковер вышли юниорки, выполнявшие упражнение 5 обручей. Сборная Эстонии среди 20 команд показала 7-й результат (21,400), завоевав право выступления в финале. Loe edasi...
Что в имени тебе моем… Какие имена в Эстонии наиболее распространены, а какие почти исчезли
Каждый родитель дает своему ребенку имя по своему вкусу. Кто-то нарекает малыша в честь родственников, кто-то — в честь кумиров, другие и вовсе хотят выделиться из общей массы или подбирают имя, исходя из его значения. Но во все времена существуют тренды, когда на смену одной волне имен, приходит другая, и поколения детей в этом смысле очень сильно отличаются друг от друга. Как сейчас у нас называют детей, какие тенденции наметились в последние годы и какие имена преобладают в стране — узнала ”МК-Эстония”. Loe edasi...